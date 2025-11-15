Atlikėjas Justinas Mejeris užminė mįslę – scenoje jį pabučiavusi mergina pasimetė gavusi klausimą, kas juos sieja

Pirmąjį kartą projekte pasirodęs žinomas vyras su savo kūriniu susilaukė labai daug moteriškos auditorijos palaikymo ir simpatijų.
Tačiau šį kartą jis buvo dar labiau nustebintas – į sceną po pasirodymo jo pasveikinti su gėlėmis ir bučiniais atėjo ir paslaptinga mergina.
Progos susipažinti su Justino gerbėja nepraleido ir projekto vedėjas Rolandas Mackevičius. Tačiau uždavus klausimą, kas ją sieja su atlikėju, minutėlę patylėjusi mergina nusprendė atsakyti paslaptingai: „Mes esame sielos broliai, sakykime taip.“
Vis tik Rolandas norėjo daugiau detalių ir drąsiai paklausė, ar po tokių bučinių ir apkabinimų scenoje, juos tikrai sieja tik siela.
„Šiai dienai taip“, – mįslingai atsakė Airida prisistačiusi moteris.
Tarp aistringo palaikymo susilaukusių pasirodymų, laidoje netrūko ir aštrių prodiuserių pasisakymų apie kolegų darbą.
Scenoje pasirodžius projekto dalyvei Jolantai su kūriniu „Kvėpuok“, Stano, išgirdęs, ką su daina padarė Faustas Venckus ir Giedrė Kilčiauskienė, rėžė drąsiai:
„Klausydamas jos, sugalvojau tokį palyginimą. Yra du bėgikai: aš ir Faustas. Ir mes fiziškai panašius atstumus bėgiojam. Bet vienas dėl laimėjimo, dėl tikslo gali ir numirti. Aš pavyzdžiui, būčiau daręs viską, kad gaučiau šitą dainą. Kitas – daro profesionaliai, gražiai. Ir, aišku, padarė. Bet aš būčiau naktimis nemiegojęs ir padaryčiau dar geriau“,– kalbėjo jis.
Tokius komplimentus iš prodiuserio gavusi dainos autorė pripažino, kad tokios reakcijos iš priešininkų komandos nesitikėjo: „Niekada negalvojau, kad vyrai gali būti tokie sentimentalūs. Esu dėkinga už palaikymą.“
Kokius dar patobulintus kūrinius paruošė dvi prodiuserių komandos ir po kokio unikalaus pasirodymo Faustui Venckui gims idėja padaryti netikėtą koncertą – laidoje „LNK Iššūkis. Naujas Hitas“ jau šį šeštadienio vakarą 19.30 val. per LNK.
