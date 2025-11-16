„Žvaigždžių duetų“ scenoje – keistas dalyvių elgesys: paaiškėjo, kas nutiko

„Žvaigždžių duetų“ vedėjai Giedrius Savickas ir Ugnė Siparė suskubo pristatyti naują komisijos narę, kuri laikinai pakeitė Ievą Prudnikovaitę.
„Mūsų komisijoje – nuostabi atlikėja, nuostabaus talento ir balso savininkė. Žmogus, kuris niekada neišeina iš mados – Monika Liu“, – dainininkei komplimentus žarstė U. Siparė.
O pati Monika Liu neslėpė, kad pasiilgo kito laidos vedėjo G. Savicko, kuris spėjo pademonstruoti ir nepriekaištingus šokio judesius.
„Kaip pasiilgau matyti Giedriuko judesius. Giedriau, tu nesikeiti, tik judesiai mažėja. Labai laukiu šio vakaro“, – kalbėjo Monika Liu.
„Maisto banko“ obuoliukus įsisegę muzikinio šou vedėjai priminė ir apie penktadienį LNK eteryje vyksiantį paramos koncertą, kurio metu bus galima aukoti alkstantiems.
O štai scenoje pasirodę duetai stebino ne tik išskirtiniais pasirodymais, tačiau ir savo elgesiu po jų.
Aktorius Arnas Ašmonas po pasirodymo su operos soliste Ieva Juozapaityte skubėjo prie komisijos ir visų nuostabai bučiniu į lūpas apdovanojo dirigentą Vytautą Lukočių. O atlikėja Laisva po sudainuoto kūrinio tiesiog nuėjo ir atsigulė ant komisijos stalo.
Toks elgesys iš vėžių išmušė ir laidos vedėjus, ir komisijos narius, ir žiūrovus, susirinkusius studijoje. Tiesa, vėliau paaiškėjo, kad keistai žinomi šalies žmonės elgiasi ne šiaip sau. Dėl tokių akibrokštų kaltas vienas iš šou dalyvių – Tadas Kanapeckas-Varkė Labdarkė. Turinio kūrėjas prisipažino sugalvojęs tokį žaidimą, kurio metu visi projekto dalyviai turėjo vykdyti įvairias užduotis.
„Aš ištraukiau lapelį, ant kurio buvo parašyta, kad reikia prigulti ant komisijos stalo. Mane ši užduotis taip išmušė iš vėžių, kad nebegalvojau apie dainos atlikimą. Galvojau tik, kada reikės eiti prigulti ant to stalo. Bet visai pavyko, mačiau, kad Vytautui Lukočiui labai patiko“, – atskleidė Laisva.
Žinoma, įspūdingų pasirodymų netrūko ir pačioje scenoje. Varkė Labdarkė su atlikėju Dainotu Varnu atliko Rag‘N‘Bone Man kūrinį „Human“. Vyrų dueto pasirodymas virto tikru spektakliu, kurio atomazga – Varkės Labdarkės smūgis Dainotui buteliu per galvą.
„Gyvenime nesu ėjęs nuo scenos su šukėmis. Tai yra kažkas tokio. Tadas, kai daro, tai daro pilnai. Ir teisingai – velniop, kad partneriui skauda. Man ant galvos iššoko gumbas“, – neslėpė D. Varnas.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – šį sekmadienio vakarą 19.30 val. per LNK.
