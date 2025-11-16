Trys žemaičiai sukėlė audrą „Lietuvos talentuose“: iš vietų pakilo ne tik publika, bet ir teisėjai

Į sceną žengė trys muzikantai: 14-metis Vakaris, 13-metis Gabrielius ir jų mokytojas Stanislovas, kurie į Vilnių atvyko tiesiai iš Žemaitijos. Jų tikslas – parodyti, kad liaudiška muzika gali uždegti bet kurį žiūrovą.
Didžiojoje šio vakaro scenoje du muzikantai grojo armonikomis, vienas – būgnais, ir taip trise jie sukūrė gyvą, šventišką ir tikrą žemaitišką užtaisą.
Mokytojas Stanislovas prieš pasirodymą papasakojo smagių detalių apie jaunuosius muzikantus.
„Vakarį visi žino kaip būsimą ūkininką – nors jam tik 14, jis jau turi tvartą. Skundžiasi man, kad vištos mažai kiaušinių deda... Tai sakau: „Paimk armoniką, nueik prie tvarto pagrot – gal tada padažnės“, – šypsojosi jis.
Vos trio pradėjo groti polką, studijos atmosfera pasikeitė akimirksniu – nuotaika tapo šventiška, žiūrovai pradėjo linguoti, ploti, o netrukus ir... pakilo iš vietų! Tai buvo vienas tų pasirodymų, kai muzikos energija paveikia visus be išimties.
Šokti atsistojo ne tik žiūrovai – prie jų prisijungė ir komisijos narys Vytautas Rumšas jaunesnysis, kuris tiesiog nebegalėjo išsėdėti.
Komisijos reakcijos buvo tokios pat nuoširdžios kaip ir pats pasirodymas.
„Aš, tiesą sakant, visiškai nesu tokios muzikos gerbėja... Bet sėdžiu ir galvoju – nepraėjo nė pusė minutės, ir aš jaučiu – man linksma“, – atvirai pripažino Rūta Ščiogolevaitė.
„Būtent jūsų paprastumas ir nuoširdumas sukėlė visą publiką ant kojų. Ačiū jums“, – šiltais žodžiais trio pagyrė ir Anželika Cholina.
O ar šis energingas, liaudiškos muzikos pripildytas pasirodymas pelnė bilietą į kitą etapą, pamatysite jau visai netrukus.
