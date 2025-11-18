Artėja intriguojant siaubo filmo „The Conjuring: Last Rites“ premjera

Šių metų rugsėjį kino teatruose pasirodęs filmas pagerino visus iki tol fiksuotus rekordus, pasiekė didžiausią siaubo filmo pasaulinio atidarymo rezultatą ir galutinai įtvirtino „The Conjuring“ kaip pelningiausią siaubo franšizę kino istorijoje.
„The Conjuring: Last Rites“ pristato dar vieną jaudinančią legendinės „The Conjuring“ kino sagos, paremtos tikrais įvykiais, skyrių. Vera Farmiga ir Patrickas Wilsonas paskutinį kartą susitinka ekrane kaip garsūs realaus gyvenimo paranormalių reiškinių tyrėjai Edas ir Lorraine Warrenai.
Tai byla, kuri smogia tiesiai į Edo ir Lorraine misijos esmę ir atakuoja patį Warrenų šeimos centrą – jų dukterį Judy.
Filme vaidina: Vera Farmiga, Patricas Wilsonas, Mia Tomlison, Benas Hardy, Tony Spera, Steve‘as Coulteris, Rebecca Calder, Elliotas Cowan, Beau Gadsdon, Kila Lord Cassidy, Johnas Brothertonas ir Shannonas Kookas.
Filmą pagal Iano Goldbergo, Richardo Naingo ir Davido Leslie Johnson-McGoldrick scenarijų režisavo franšizės veteranas Michaelas Chavesas. Istorijos autoriai – David Leslie Johnson-McGoldrick ir Jamesas Wanas, filmas kurtas remiantis Chad ir Carey W. Hayes sukurtomis personažų idėjomis.
Juostą prodiusavo franšizės architektai Jamesas Wanas ir Peteris Safranas. Vykdomieji prodiuseriai – Michaelas Clearas, Judsonas Scottas, Hans Ritter, David Leslie Johnson-McGoldrick, Natalia Safran, Johnas Rickardas ir Michaelas Chavesas.
Visi „The Conjuring“ sagos filmai – „The Conjuring“, „The Conjuring 2“, „The Conjuring: The Devil Made Me Do It“, „The Nun“, „The Nun 2“, „Annabelle“, „Annabelle: Creation“ ir „Annabelle Comes Home“ jau dabar pasiekiami „HBO Max“ platformoje.
Filmą „The Conjuring: Last Rites“ bus galima peržiūrėti nuo lapkričio 21 d. „HBO Max“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje didžiuosiuose programėlių parduotuvėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetėse, išmaniuosiuose televizoriuose ir internete adresu www.hbomax.com, taip pat per išskirtinį partnerį „Go3“.
