Liepa Norkevičienė: „Mane pradėjo karštis mušti, turim problemą“

Liepos laukia įsimintiniausias karjeros įvykis – koncertas Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje. Bet ji skyrė laiko LNK „Muzikos detektyvams“ ir azartas jai tiesiog nunešė stogą.
„Dieve, ką daro iš manęs šitas žaidimas!“ – ant vyriausiųjų detektyvų tribūnos sakė Liepa.
Laidos vedėjo paklaustas, kurią grupės „Rondo“ dainą jos lyderis dainavo daugiausiai, Fara uždainavo „Netikėk ką priešai suoks“, o visi žaidimo dalyviai dainavo kartu.
Farataip pat prisiminė įdomų dalyką.
„Visur ir visada ji tinka. Buvo tokie laikai, kada per rinkimus partija galėdavo kviestis atlikėją per savo agitacinę kampaniją. Tai svarbiausia, šita daina tikdavo visom absoliučiai partijom“, – juokėsi Fara.
Laidos vedėjas pridūrė: „Svarbiausia, kad šita daina idealiai tinka ir šio vakaro žaidimui.“
Tokio azarto „Muzikos detektyvų“ studijoje nėra buvę. Liepa savo energija, šokinėjimais ir spygavimais taip įsiūbavo atmosferą, kad siautė visi.
„Aš nežinau, mane jau karštis pradėjo mušti. Jei taip toliau, tai nežinau… Komanda, turim problemą, matau“, – po Faros komandos susektos sudėtingos muzikinės klastotės savo komandą ragino Liepa.
