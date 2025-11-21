ŽmonėsTV antena

Iš vienų teisėjų pagyros, iš kitų – kritika: į „Lietuvos talentus“ grįžę skrabalai įtikino ne visus

2025 m. lapkričio 21 d. 16:56
TV3 žiniasklaidos grupės laida „Lietuvos talentai“ kiekvieną sekmadienį atskleidžia įdomiausius šalies žmones. Jų gabumai – patys unikaliausi, o kartais būtent jie mums primena ir apie tai, ką esame pamiršę. Dalyvis iš Gargždų, kuris atskleis turtingą lietuvių muzikinį paveldą, vienas iš jų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (5)
Jau šį sekmadienį į didžiąją projekto sceną žengė beveik dešimtmetį skrabalais grojantis ir šiame projekte jau ne pirmą kartą dalyvaujantis Karolis Šileika.
„Skrabalus turi tik Lietuva, todėl galime džiaugtis ir didžiuotis“, – sakė vyras.
Karolis atviras – šiandien skrabalai jam yra kur kas daugiau nei instrumentas. Jie tapo jo tapatybės dalimi. Tiesa, Karolio muzikinė patirtis – labai plati. Vyras yra grojęs būgnais, gitara ir pianinu, todėl gerai pažįsta skirtingus muzikos žanrus ir ritmus. Muzika jį lydėjo ir namuose – abu tėvai muzikalūs, todėl aplinka nuolat skatino domėtis garsais, instrumentais ir jų galimybėmis.
Jo šio sekmadienio pasirodymas buvo paremtas ritmu ir nuoširdumu. Karolis siekė parodyti, kad skrabalai nėra tik folkloro detalė – jie gali tapti dinamiško ir įtraukiančio šiuolaikinio pasirodymo dalimi.
Tai paskatino ir audringas teisėjų reakcijas.
„Seniai negirdėjau taip ilgai Marijaus kalbant“, – šypsodamasi pastebėjo Rūta Ščiogolevaitė, kai kolega bandė išanalizuoti Karolio pasirodymą.
Tiesa, ir pati Rūta negailėjo gerų žodžių.
„Man patinka, kad mes nepamirštame savo paveldo, kuris tikrai nėra nuobodus. Aš esu perkusijos fanė, man patinka viskas, su kuo galime netikėtai sugroti“, – sakė ji, įvertindama Karolio pasirinkimą atgaivinti liaudišką instrumentą šiuolaikiniame kontekste.
Tiesa, laidoje pasigirdo ir kritikos.
„Su šiuo instrumentu yra viena problema: jis neturi dinamikos, yra labai mechaniškas, kaladėlės skamba vienodai… Todėl techniškai atrodo, kad tu tiesiog žaistum „Tetrį“, – komentavo M. Mikutavičius.
O ar šis lietuviško paveldo įkvėptas pasirodymas taps Karolio bilietu į kitą etapą, sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentai“ – sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
„Lietuvos talentų“ šoutv3laida

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.