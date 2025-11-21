Iš vienų teisėjų pagyros, iš kitų – kritika: į „Lietuvos talentus“ grįžę skrabalai įtikino ne visus

Jau šį sekmadienį į didžiąją projekto sceną žengė beveik dešimtmetį skrabalais grojantis ir šiame projekte jau ne pirmą kartą dalyvaujantis Karolis Šileika.
„Skrabalus turi tik Lietuva, todėl galime džiaugtis ir didžiuotis“, – sakė vyras.
Karolis atviras – šiandien skrabalai jam yra kur kas daugiau nei instrumentas. Jie tapo jo tapatybės dalimi. Tiesa, Karolio muzikinė patirtis – labai plati. Vyras yra grojęs būgnais, gitara ir pianinu, todėl gerai pažįsta skirtingus muzikos žanrus ir ritmus. Muzika jį lydėjo ir namuose – abu tėvai muzikalūs, todėl aplinka nuolat skatino domėtis garsais, instrumentais ir jų galimybėmis.
Jo šio sekmadienio pasirodymas buvo paremtas ritmu ir nuoširdumu. Karolis siekė parodyti, kad skrabalai nėra tik folkloro detalė – jie gali tapti dinamiško ir įtraukiančio šiuolaikinio pasirodymo dalimi.
Tai paskatino ir audringas teisėjų reakcijas.
„Seniai negirdėjau taip ilgai Marijaus kalbant“, – šypsodamasi pastebėjo Rūta Ščiogolevaitė, kai kolega bandė išanalizuoti Karolio pasirodymą.
Tiesa, ir pati Rūta negailėjo gerų žodžių.
„Man patinka, kad mes nepamirštame savo paveldo, kuris tikrai nėra nuobodus. Aš esu perkusijos fanė, man patinka viskas, su kuo galime netikėtai sugroti“, – sakė ji, įvertindama Karolio pasirinkimą atgaivinti liaudišką instrumentą šiuolaikiniame kontekste.
Tiesa, laidoje pasigirdo ir kritikos.
„Su šiuo instrumentu yra viena problema: jis neturi dinamikos, yra labai mechaniškas, kaladėlės skamba vienodai… Todėl techniškai atrodo, kad tu tiesiog žaistum „Tetrį“, – komentavo M. Mikutavičius.
O ar šis lietuviško paveldo įkvėptas pasirodymas taps Karolio bilietu į kitą etapą, sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.
