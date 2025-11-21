Įžymybės gavo šokiruojančius kvietimus: „Man baisu net“

Prieš išankstinę filmo „Paslapties kaina“ premjerą žinomi Lietuvos žmonės sulaukė ypatingų kvietimų – kiekvienam buvo įteikta speciali dėžutė su tikros širdies formos pyragėliu. Ši simbolinė detalė ne tik atspindėjo filmo temą, bet ir sukūrė paslapties efektą.
„Tokio kvietimo dar nesu gavusi, atrodo kraupiai, bet suintrigavo. Laukia premjera“, – socialiniuose tinkluose dalijosi G. Alijeva.
„Oh my god, koks kvietimas. Čia pyragiukas? Man baisu net“, – nuostabos neslėpė Erika Vitulskienė.
Originalūs kvietimai sulaukė daug dėmesio. Gavusieji džiaugėsi išskirtiniu sprendimu ir neįprasta pakvietimo idėja. Ne vienas pripažino, kad toks kvietimas ne tik nustebino, bet ir sukūrė šiek tiek intrigos.
„Žiūrėkit, koks nerealus kvietimas – padarytas kaip širdis. Naujas filmas su ponu Kaniušoniu, su kiečiausiu, gražiausiu Lietuvos aktoriumi“, – atidaręs dėžutę reagavo Rolandas Mackevičius.
Mariaus Jampolskio režisuotame filme „Paslapties kaina“ pagrindinius vaidmenis atlieka Vytautas Kaniušonis, Darius Gumauskas, Arnas Ašmonas, Vilija Montrimaitė, Albinas Keleris, Viktorija Streiča, Gabrielė Kuodytė, Sakalas Uždavinys, Arnoldas Eisimantas, Gintarė Šmigelskytė ir kiti.
„Vau. Talentingas aktorius, dainininkas, dainų kūrėjas, artistas, fainas žmogus, geras sportininkas, kolega, o dabar dar ir režisierius. Sveikinu labai. Labai originalus kvietimas, sveikinu visą „Urbs TV“ komandą“, – gražių žodžių M. Jampolskiui negailėjo Katažina Zvonkuvienė.
M. Jampolskio režisuota istorija kviečia žiūrovą leistis į žmogaus vidaus labirintus ir susidurti su paslaptimis, kurios ardo iš vidaus. „Paslapties kaina“ – tai filmas, paliekantis stiprų įspūdį ir skatinantis apmąstyti, kiek iš tiesų kainuoja tiesa ir atleidimas. Filmo kūrėjai kviečia žiūrovus pasinerti į įtampos ir emocijų kupiną istoriją, kurioje kiekviena detalė slepia daugiau, nei gali pasirodyti iš pirmo karto. Filmas skirtas tiems, kurie kine ieško ne tik pramogos, bet ir emocinio gylio bei stiprių moralinių klausimų.
Filmas „Paslapties kaina“ kino teatruose visoje Lietuvoje – jau nuo lapkričio 28 d.
