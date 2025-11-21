Stilistė Viktorija Šaulytė-Mockė atskleidė, kiek kainuoja fotosesija socialiniams tinklams

Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Gyvenimas versle“ stilistė ir nuomonės formuotoja Viktorija Šaulytė-Mockė atvers užkulisius į kūrybininko pasaulį. Šiandien daugiau nei 37 tūkst. sekėjų turinti moteris prisimena, kad jos pažintis su verslu prasidėjo prieš beveik dešimtmetį, kai kartu su kolega Joringiu Šatu suvienijo jėgas bendram „ŠaŠa“ duetui.
„Kai dabar pagalvoju, atrodo, jog tuo metu žaidėme verslą. Susėdome kambaryje ir sakome: „padarom kažką“. Abudu domėjomės mada, patiko kūryba per drabužius ir nusprendėme būti stilistų duetas“, – istorija dalinasi laidos pašnekovė.
Šiandien Viktorijos veiklos apima daug sričių. Matyt ne veltui sakoma, kad nuomonės formuotojas yra tarsi reklaminė agentūra viename žmoguje, mat norint monetizuoti socialinius tinklus, tenka nuolat laviruoti tarp kūrybos ir strategijos, mokėti ne tik kurti patrauklų turinį, bet ir analizuoti auditorijos poreikius, valdyti užsakymus bei planuoti komunikaciją.
„Vienas žmogus turi valdyti daug procesų: ir organizacinių, ir idėjinių, ir jų išpildymo. Turi žinoti kaip veikia visi tie procesai. Kai pradėjau dirbti stiliste, natūraliai norėjosi parodyti savo įvaizdžius, kaip aš matau drabužius ir ką jaučiu. Taip pradėjau į socialinius tinklus kelti savo derinius, kažkam jie patiko, kažkas sureaguodavo, pakomentuodavo ir taip viskas įsisuko“, – pasakoja moteris.
Viktorija pabrėžia, kad kūryboje svarbu atsigręžti į tikrąjį save. Būtent šis grįžimas prie autentiškumo paskatino ją išdrįsti ir kitose srityse – žengti žingsnį į aktorystę, taip išpildant visuomet turėtą, bet neišsipildžiusią svajonę.
„Aktorystė visada ėjo šalia manęs, tik matydama kitus profesionalius aktorius, pagalvodavau, kodėl jiems pavyksta. Gal man kitame gyvenime pasiseks, gal kitame gyvenime galėsiu tą patį daryti, bet tada supratau, kad nesvarbu, tau 20, 30 ar 40 – aš galiu dabar eiti mokytis, kurti, būti scenoje. Ir tik aš tą galėjau sau pasakyti, bet tas suvokimas atėjo po savęs ištaškymo ir sugrįžimo prie autentiškosios savęs“, – atvirauja Viktorija.
Visgi, bet kurioje kūrybinėje veikloje, vien įkvėpimo neužtenka. Už gražaus rezultato slypi nemaži kaštai ir kruopštus pasiruošimas. Kiekvienas projektas prasideda nuo vizijos, tačiau jos įgyvendinimas reikalauja finansinių investicijų, kurias Viktorija atskleidžia konkrečiomis sumomis.
„Net beprotiškiausios idėjos, kurios gimsta manyje, virsta pinigais, bet aš niekada pirma negalvoju apie tai. Jeigu mane veža, aš žinau, kad tai bus padaryta. Nesvarbu, kokiu keliu, vis tiek prieisiu iki to taško. Aišku, kalbant apie konkrečias išlaidas, tai valanda studijoje kainuoja 50–60 Eur. Makiažas – 70–80 Eur. Rekvizitams vieną kartą gali reikėti skirti 20 Eur., kitą kartą nuomojant kažką – jau ir 200 Eur. Tuomet papildomų žmonių atlygis, fotografo ir videografo įkainiai, kurie siekia 100–200 Eur. Bendroje sumoje socialinių tinklų fotosesijos kaina gali siekti nuo 1000 Eur. iki 3000 Eur.“, – skaičius įvardina Viktorija.
Kita laidos tema kvies susipažinti su drabužius iš natūralios vilnos kuriančiu šeimos verslu „WoolLando“. Jo viena iš įkūrėjų Gitana Juodpusienė pasakoja, kad per du dešimtmečius ši veikla ne tik išsiplėtė, bet ir tapo šeimos gyvenimo būdu, kuriame kiekvienas narys turi savo vaidmenį.
„Prieš 20 metų pradžią davė vyro tėvai. Jie pradėjo prekybą vilnoniais siūlais, tada prisijungė vyras, bet šiai dienai nedaug žmonių mezga, todėl atsirado poreikis plėsti asortimentą. Vilna yra apie jaukumą ir šilumą, žmonės mėgsta natūralumą, o mums nuoširdžiai patinka tai, ką darome. Vyras atsakingas už logistiką ir prekių tiekimą, aš – už kūrybinius procesus, dirbu su produktais, jų dizainais. Į savo darbą įtraukiame ir vaikus, jie dalyvauja fotosesijose, kartais prisijungia net ir kaimynai“, – pasakoja verslininkė.
Trečiasis siužetas žiūrovus nukels į sveikos gyvensenos specialistų Lauryno ir Emilijos Pabarčių namus, kurie, sukaupę patirties farmacijos srityje, ryžosi įgyvendinti seniai brandintą idėją. Bendradarbiaudami su partneriu ir LSMU mokslininkais jie sukūrė „True Habit“ maisto papildą, skirtą nuolat skubančiam žmogui. Jų produktas viename gėrime sujungia visą spektrą reikalingų maistinių medžiagų, o prenumeratos modelis palengvina kasdienę rutiną ir padeda išlaikyti nuoseklumą.
„Pagal išsilavinimą su žmona esame sveikos mitybos specialistai, bet kaupiant žinių bagažą farmacijoje, niekaip neatsikračiau idėjos ir įkyrios minties, kad reikia pabandyti daryti savo verslą. Lietuvoje yra tendencija, kad žmonės suvartoja daug maisto papildų ir namuose turi jų skirtingų. Žmonės nori rūpintis savo sveikata, bet kai tų papildų lentynoje yra daug, tampa sunku juos integruoti į kasdienę rutiną. Todėl sukūrėme vieną produktą, kuriame yra daugiau nei 80 organizmui naudingų maistinių medžiagų“, – savo verslo idėją atskleidžia pašnekovas.
Verslas – tai ne tik skaičiai ar sandoriai. Tai kasdieniai iššūkiai, laimėjimais nuspalvintos akimirkos, skambios sėkmės istorijos ir tyliai išgyventi pralaimėjimai. Verslas – tai gyvenimas, o „Gyvenimas versle“ – tai laida, kurios vedėjas Vidas Bareikis kviečia pažinti įdomiausias verslų istorijas, atskleisti jų kasdienybės užkulisius ir pasisemti įkvėpimo. Laidą žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 17:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
Viktorija ŠaulytėlaidaFotosesija
Rodyti daugiau žymių