A. Oleinikas prabilo apie žmoną Ingą ir norą turėti daugiau vaikų: „Nėra didesnio stebuklo“

Iš Druskininkų kilęs A. Oleinik – bene kiekvienam puikiai pažįstamas atlikėjas. Jo hitu tapęs kūrinys „Nežinau, kodėl“ neabejotinai ir iki šiol skamba didžiojoje dalyje šalies vakarėlių.
Tačiau prieš tapdamas dainininku, Anatolijus profesionaliai grojo saksofonu, išilgine fleita, taip pat moka groti gitara, pianinu, būgnais ir ritmo dėže kahonu. O šlovės jis sulaukė laimėjęs televizinį projektą „Kelias į žvaigždes 3“.
Laida prasidės netradiciniu būdu – nuo muzikos prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“. Laidos vedėja K. Rimienė su Anatolijumi leidosi į pokalbį apie jo gyvenimą bei tėvystę.
Kartu su žmona Inga Anatolijus augina dukrą Eliją. O kaip sužinosime laidoje, dainininkas jau svajoja ir apie antrą vaiką!
„Jaučiuosi vagiantis iš savo dukros laiką per visus tuos važinėjimus. Nėra didesnio stebuklo gyvenime nei tavo vaiko gimimas. Šou, viskas, ką veikiau iki tol, yra tokia studentiška nesąmonė, palyginus su tuo „daiktu“, kuris atsiranda rankose. Kas atsitinka galvoj, širdy...“ – nuoširdžiai kalbėjo vyras.
O koks sprendimas atvedė į galiausiai jį išpopuliarinusį projektą „Kelias į žvaigždes“?
„Mes visi norėjome eiti į televiziją. Tuo metu buvome išprotėję, kad tik ką nors ten veiktume. Ingutė, tuo metu mano gera draugė, o dabar – žmona, už mane užpildė anketą“, – pripažino vyras.
Kaip teigė laidoje, su žmona jie net lažinosi, kad Anatolijus laimės. O lažinosi iš įdomaus prizo – bilieto į operinės grupės „Il Divo“ koncertą.
Tiesa, iš pradžių jų draugystė neturėjo romantinio prieskonio.
„Su Ingute buvome draugelių draugeliai – ji mane vežiodavo pas merginas, padėdavo atrašyti į žinutes. Gerai ji pasakydavo“, – šypsojosi jis.
O šiandien Anatolijus labai laimingas, kad žmona iki šiol lankosi kiekviename jo koncerte ir labai jį palaiko.
„Ji tampa ir mano choreografe, ir režisiere. Žiūrėjau tik į ją, ne į kameras ar veidrodžius“, – prisiminė jis ir atskleis, kad bene visus pasirodymus pastatė būtent žmona.
Dabar žmona giria Anatolijų už pažangą. Kadangi iš prigimties yra intravertas, lipti į sceną jam anksčiau visuomet būdavo iššūkis.
„Ji mane matė dainuojantį paauglystėje ant laiptų, prie sanatorijos. Net bijojau pakelti žvilgsnį, prieiti, ką nors padaryti“, – sakė A. Oleinikas.
Kaip surado muziką
Atlikėjo muzikinis kelias prasidėjo dar darželyje, kai Anatolijui buvo 5-eri. Jo mokytojas Juozas Mikolainis rinkosi mokinius, vaikščiojo pro grupes.
„Taip pradėjau groti fleita, o tada prasidėjo konkursai. <...> Tai buvo geras laikas, per kurį išmokau įgūdžių, kuriuos naudoju iki šiol“, – tikino jis.
Per tą laiką buvo ir daug pamokų – Anatolijus neslėpė, jog už vėlavimus jam nubraukdavo net dalį algos, todėl taip į gyvenimą atėjo ir disciplina. O kaip vėliau jo kelias pasisuko link dainavimo?
„Pagal specialybę esu išilginės fleitos atstovas. Kažkodėl persikvalifikavau į saksofoną, o dainuoti niekur nesimokiau, bet visada dainavau – tėvai sakė, kad dar mažas būdamas „variau“ „Baltas rožes“ kartu su kasetiniu grotuvu. Dabar matau, kad dukra daro tą patį“, – pasakojo Anatolijus.
O ką Anatolijus galvoja apie žvaigždžių ligą? Laidoje jis pripažino, kad ji neaplenkė ir jo. O taip pat laidoje jis atskleidė ir tai, kodėl grįžo gyventi į gimtąjį miestą Druskininkus.
„Floristiniame deserte“ – netradicinis kalėdinis vainikas ir prisiminimai apie Kauno eglutę
Šeštadienio vakarą Kaunas pasipuošė Kalėdoms – miesto centre buvo įžiebta „Art Deco“ stiliaus eglė, kurios dizainą sukūrė K. Rimienė. Šio stiliaus elementai puošė Kauno pastatus tarpukario laikotarpiu. Tokia idėja kilo todėl, kad Kauno architektūrinis paveldas įrašytas į UNESCO sąrašą, o šiemet sukanka lygiai 100 metų nuo „Art Deco“ stiliaus atsiradimo.
17 metrų eglė puošta tiesiomis linijomis, aštriais kampais ir elegantiška ornamentika. Visą kompoziciją apjungs šventiška aukso spalva, suteiksianti žaliaskarei prabangos ir išraiškingo žvilgesio.
Šiais metais eglę puoš daugiau kaip 140 rankų darbo žaisliukų, specialiai šiam projektui atkeliavusių iš Olandijos. Žaliaskarę papildys 3D ir 2D ornamentai bei trijų dydžių burbulai, iš kurių didžiausio skersmuo siekia net 60 cm. Prie puošybos idėjos įgyvendinimo, negailėdami laiko ir energijos, dirba daugiau kaip 50 žmonių.
Šiemet eglė išsiskirs savo apšvietimu. Kauno Kalėdų medį puoš unikalios, iki šiol nė viename Baltijos šalių mieste nenaudotos lemputės.
Inovatyvūs apšvietimo sprendimai leis eglutei nuolat keisti savo įvaizdį realiuoju laiku – kauniečiai ir miesto svečiai kiekvieną vakarą galės išvysti vis kitokį, netikėtą jos veidą. Iš viso žaliaskarę apšvies apie 26 tūkst. lempučių, o išskirtiniam, per visą eglės aukšti einančiam ornamentui panaudota 6 tūkst. LED švieselių.
„Man tai buvo labai sudėtingas metas. Daug techninių sprendimų, pats projektas – tikrai nemažas. Vis dėlto, eglė buvo 17 metrų, gyvas medis“, – užsiminė Kristina ir paanonsuos, jog daugiau apie visą proceso eigą galėsime išgirsti kitos savaitės laidoje.
Norėdama šiek tiek atsikvėpti nuo intensyvaus Kalėdų eglės puošimo laikotarpio, Kristina imsis kurti netradicinį kalėdinį vainiką iš kraspedijos burbuliukų, vazoninės gėlės ir strelicijos lapų.
Visi augalai bus džiovinti, o floristikos dizainerė nenaudos mūsų akiai įprastų kalėdinio vainiko elementų – eglės ar kėnio šakų. Tokiu būdu ji parodys, kad nebūtina vadovautis tradiciniais sprendimais – kiekvienas iš mūsų gali kurti vainikus iš to, kas jiems patiems patinka.
