LNK ir „Maisto banko“ paramos vakaras: žiūrovai paaukojo įspūdingą sumą

Iki šiol nuo 2012 metų LNK ir „Maisto banko“ organizuojamuose labdaros koncertuose jau paaukota 1,8 mln. eurų, kurie leido stokojantiems išdalinti beveik 24 milijonus porcijų Įskaitant šių metų aukas, bendras geros valios žmonių indėlis jau viršijo 2 milijonus eurų.
Visą penktadienio vakarą arenoje tvyrojo ypatinga šiluma ir gerumo dvasia – tūkstančiai savanorių, geros valios žmonės ir ryškiausios Lietuvos žvaigždės susivienijo kilniam tikslui. Tiesioginio eterio metu vedėjų duetas Rolandas Vilkončius ir Indrė Kavaliauskaitė, o taip pat koncerte debiutavusi komikė Laura Dragūnaitė kvietė žiūrovus visoje Lietuvoje prisidėti prie „Maisto banko“ misijos ir pasidalinti su tais, kuriems šiandien sunkiau.
Scenoje vienas po kito pasirodė ryškiausi muzikos pasaulio veidai. Legendinė grupė „Rondo“ publiką džiugino savo žinomiausių dainų popuri, o savanorių mylimiausias Gabrielius Vagelis dovanojo lyrišką ir širdį glostančią dainą „Pasilik“. Televizijos žiūrovų širdis virpino ir koncertų salės „Compensa“ sienas drebino Lietuvos muzikos padangės diva Monika Liu. Po išskirtinai jautraus „Kamanių šilelio“ pasirodymo salėje netrūko ašarų, tačiau jos greitai virto plačiomis šypsenomis, kai į sceną žengė visų mylimi atlikėjai Atlanta, Rokas Yan, Paulina Paukštaitytė, rokeris Gamka, ugningieji „The Roop“.
Paramos vakaro metu netrūko ir netikėtų muzikinių pasirodymų. Vaidas Baumila kartu su gitaristu Juozu Martinkėnu atliko akustinį duetą „Apžavai“. Visai netikėtai, renginio vedėjos Indrės Kavaliauskaitės paprašytas, Vaidas į salę grąžino visišką nostalgiją ir uždainavo legendinę dainą „Myliu“. Tūkstantinė savanorių minia dainavo taip garsiai, kad kai kuriomis akimirkomis pranoko patį atlikėją – tai tapo viena šilčiausių viso vakaro akimirkų.
Nuo scenos sklido jautrios „Maisto banko“ darbuotojų istorijos ir linksmi Lauros Dragūnaitės kalbinamų savanorių pasidalijimai ir taip pat tikri „Maisto banko“ pagalbą gaunančių žmonių liudijimai. Vakaras tapo ne tik įspūdingu muzikos renginiu, bet ir priminimu, kad bendrystė, gerumas ir noras padėti vienija mus visus.
„Maisto bankas“ nuoširdžiai dėkoja kiekvienam prisidėjusiam auka, neabejingiems savanoriams, koncerto rėmėjams, partneriams, visų su paslauga susijusių mokesčių atsisakiusiems operatoriams. Trumpieji numeriai 1343 (auka 5 eurai) ir 1413 (auka 10 eurų) veiks iki šių metų pabaigos – kiekvienas skambutis prisideda prie kovos su maisto švaistymu ir skurdu.
Maisto bankasLNKParama
Rodyti daugiau žymių