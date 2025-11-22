Neregio Aurimo pasirodymas pribloškė ir žiūrovus, ir prodiuserį Faustą Venckų: „Bandžiau neverkti“

Tačiau į projektą dalyviai atsineša ne tik savo dainas, bet ir unikalias istorijas, kurios priverčia kitomis akimis pažvelgti į dainų kūrėjus. Vienas tokių – neregys Aurimas Pepečkys.
Tekstų autorius, muzikos kūrėjas ir atlikėjas jau atrankose tiek prodiuserius, tiek radijo ekspertus ir žiūrovus papirko jausminga savo kūrybos daina. Ir nors tuomet jo dainos groti nepasirinko nei viena radijo stotis, Aurimas buvo įsitikinęs – iki hito jo kūriniui trūksta labai nedaug.
Pasirinkęs Stano ir Deivydo Zvonkaus komandą, jis savo kūrinį tobulino ne vieną savaitę, tam kad į sceną atneštų tokią versiją, kuri klausytojus sujaudintų dar labiau.
Pirmą kartą Aurimas scenoje nesėdės prie fortepijono ir įrodys, kad užtenka vien jo balso ir kuriamos emocijos, kad sujaudintų visą publiką.
„Man atrodo kad per šitą dainą širdis pradeda plakti vienu ritmu“, – jautriai po pasirodymo kalbės Giedrė Kilčiauskienė.
Tuo metu užsimerkęs Aurimo dainos klausęs prodiuseris Faustas Venckus, pripažins, kad buvo sunku išsilaikyti nepravirkus: „Čia tas atvejis kai kūrinys labai stipriai išauga už savo rėmų ir ribų. Jis neša tokią didelę emociją. Dėl ko aš užsimerkiau klausydamas – kaip tikras vyras pasakysiu: bandžiau neverkti. Dvasinis pasaulis suvalgė visą mane. Negaliu, man čia yra neįtikėtina.“
Savo pasirodymu Aurimas pravirkdys ir ne vieną studijoje jo klausiusį žiūrovą, o kartu su juo dirbęs prodiuseris Stano pasidalins, kiek daug stiprybės slypi šio kūrėjo viduje.
„Noriu tiesiog pakalbėti apie Aurimą ir jo negalią. Ateina jis pas mane į studiją. Ji yra 4 aukšte. Laiptų begalybė, koridorių visokių. Į viršų aš dar jį palydėjau. Bet kai baigėm įrašinėti, sakau einam, palydėsiu tave į apačią. O jis man sako „ne, kur tu čia mane lydėsi, aš juk visur nueisiu pats“. Nesupratau, kaip jis pats ras kelią tais koridoriais ir laiptais atgal, kaip jis išvis namo grįš. Bet tikrai – pats nusileido tais laiptais, išsikvietė taksi, grįžo namo. Ir jokios pagalbos jam nereikia. Jis yra šaunuolis žmogus ir patikėkite, jis turi tiek daug tokio pat gerumo gabalų, kad tai tikrai yra nauja kylanti žvaigždė Lietuvoje“, – drąsiai po Aurimo pasirodymo kalbės Stano.
„Aš užsirašiau tik vieną žodį – „galia“. Visi kūrė žiūrės šitą pasirodymą, pamatys ir ką gali vidinis tikėjimas ir vidinė galia. Tai buvo visiškai vau. Jis nunešė viską. Čia buvo emocinė bomba. Ir aš laukiu, kai tu ateisi į nacionalinę Eurovizijos atranką“, – susijaudinusi po pasirodymo kalbės radijo stoties ZIP FM ekspertė Jekaterina Zibireva, o pats Aurimas tik patikins, jog dalyvavimas „Eurovizijoje“ iš tikrųjų ir yra jo planuose.
Kaip skambės patobulinta Aurimo daina, taip sujaudinusi visą publiką ir kas bus tos dainos, kurios pateks į pusfinalį – jau šį šeštadienio vakarą 19.30 per LNK.