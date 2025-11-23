„Žvaigždžių duetų“ užkulisiuose – intriga

Rugsėjo pradžioje startavusiuose „Žvaigždžių duetuose“ dalyviai išgyveno jau ne vieną liūdną vakarą, kai projektą palikdavo viena iš porų. Projektui besitęsiant, atsisveikinti su kolegomis ir draugais tampa vis sunkiau.
„Šiandien mūsų laukia labai atsakingas vakaras. Man labai gaila, kad mes atsisveikinsime su kažkuria pora. Šie duetai tapo didele ir gražia šeima. Atrodo, kad visi verti scenos ir visi turi stovėti ant jos. Bet toks žaidimas ir reikia sutikti su žaidimo taisyklėmis. Visiems šiandien linkiu gražių dainų ir energingų, besproginėjančių emocijų“, – sakė komisijos narė Liepa Mondeikaitė.
Liepos žodžiai sekmadienio vakarą tapo pranašiški. Ne vienas duetas į sceną atnešė tokius pasirodymus, kad komisijai neliko nieko kito, kaip tik girti dalyvius už dainavimo gebėjimus, pasirinktas dainas, scenografiją, aprangos stilių ar kitas detales.
Aktorius Pijus Narijauskas ir operos solistė Vismantė Benkunskienė į sceną žengė su užvedančiu Billy Idol kūriniu „Rebel Yell“. Jų pasirodymas taip įkaitino atmosferą, kad viena iš komisijos narių Monika Liu liko šokiruota.
„Atrodo, kad tai yra visiškai kiti žmonės. Aš tokia nustebusi. Tiek daug aistros tiek Pijaus, tiek Vismantės pasirodyme. Jūs baikite, mes čia sudegsime su jumis tokiais“, – juokavo Monika Liu.
Po pasirodymo duetas pripažino, kad ši daina „Žvaigždžių duetuose“ atlikta Vilniaus mero Valdo Benkunsko prašymu, nes tai yra mėgstamiausias jo kūrinys.
„Išpildėme Valdo svajonę. Jis mums pasiūlė šią dainą. Ačiū, mielasis, tikiuosi, tau patiks“, – siųsdama bučinį savo vyrui sakė Vismantė.
O štai ūkininko Mindaugo Diliauto ir atlikėjos Laisvos duetas didžiausią intrigą įnešė ne pasirodymu scenoje, tačiau užkulisiuose. Projekto dalyviai buvo paprašyti ką nors pažadėti, jei po šios laidos pateks į finalinį „Žvaigždžių duetų“ etapą.
„Aš pasipiršiu Laisvai“, – nedvejodamas tarė Mindaugas.
Duetas taip pat svarstė, kad šiame projekte jie dar ne viską spėjo įgyvendinti ir dėliojo ateities viziją.
„Aš labai norėčiau, kad Mindaugas įjotų į sceną ant karvės ir dainuotų ant jos užsėdęs. O aš ją melžčiau pasirodymo metu“, – sakė Laisva.
Šį sekmadienio vakarą 19.30 val. per LNK laukia dešimt spalvingų ir abejingų nepaliekančių pasirodymų. Tiesa, per keturias laidas mažiausiai komisijos balų surinkę duetai stos į išlikimo kovą ir po žiūrovų studijoje balsavimo paaiškės, kas paliks projektą.