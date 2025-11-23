Mistiškas pasirodymas pavergė „Lietuvos talentų“ teisėjus: „Jūs – tikra deivė“

Handpanas Lietuvoje tebėra retenybė – juo grojančių žmonių vos keli, o mokytojų nėra nė vieno. Todėl Tavijos kelias į muziką prasidėjo visiškai kitaip nei daugumos atlikėjų.
„Grįžau į Angliją, ten radau savo pirmuosius mokytojus. Ir jau po pirmos pamokos išėjau su handpanu rankose“, – pasakojo dalyvė, prisiminusi pirmąjį lemtingą susitikimą su instrumentu.
Dar įspūdingiau tai, kad Tavija pradėjo groti vos prieš dvejus metus, neturėdama jokio muzikinio išsilavinimo ar patirties. Tačiau šiandien ji jau pati tapo mokytoja.
„Esu pirma Lietuvoje. Dabar mūsų jau keturios, bet visos kažkaip susijusios su manimi“, – juokėsi ji.
Moteris pasakojo, kad jos vardas taip pat turi netikėtą kilmę. Vardą jai sugalvojo tėtis, radęs jį knygoje. Tavija ilgai bandė tą knygą surasti, tačiau vis nepavyko. Tada ji pasakė draugui: „Jeigu tu ją rasi, aš už tavęs ištekėsiu.“ Vyras iššūkį įveikė – ir Tavija ne tik gavo knygą, bet ir savo gyvenimo partnerį.
Ši nedidelė, bet labai asmeniška istorija atspindi ir Tavijos būdą – nuoširdumą, paprastumą ir tikėjimą ženklais. Būtent tokį jausmą ji atsineš ir į sceną.
Be to, į „Lietuvos talentų“ sceną Tavija lipo ne tik groti. Jos tikslas – leisti žmonėms pajusti, kaip skamba tyloje gimstanti muzika, užpildanti erdvę švelniais, meditatyviais tonais.
„Mano talentas – išsivesti žiūrovus į kelionę. Į ją juos pasiimsiu grodama handpanu“, – sakė dalyvė prieš pasirodymą.
Panašu, kad jai pavyko – susižavėjimo neslėps ir teisėjai.
„Jūs tikra deivė... Per jūsų instrumentą ir santykį su juo reiškiasi jūsų vidus“, – sakė Anželika Cholina.
„Tai akivaizdu, kad jūs esate tikras talentas. Jį atradote visai neseniai, bet jūs jį turite“, – pridėjo Rūta Ščiogolevaitė.
Ar Tavijos magiškas skambesys įtikins visus teisėjus, kad šis pasirodymas vertas kelialapio į kitą etapą? Tai paaiškės jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentai“ – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!