OG Version nustebino gerbėjus: pasirodė televizijoje ne kaip dainininkas

Kaip ir kiekvieną savaitę, šį pirmadienio vakarą pamatysime įdomiausias savo idėjas penkiems „rykliams“ siūlančius lietuvius: nuo viso pasaulio skonių vienoje dėžutėje iki meno ir technologijų sintezės, tikra dovana jūsų žarnynui tapsiančio gėrimo ir daugelio kitų.
Pirmoji laidoje pasirodė Radvilė. Kartu su dviem stiuardesėmis, užkandžių prenumeratos įkūrėja pakvietė investuotojus pasinerti į tikrą skonių kelionę: nuo Meksikos ir Kolumbijos iki Italijos ar Filipinų.
Be to, visų jos klientų, tarp kurių daugiausiai – užkandžius savo vaikams perkančios mamos, laukia ne tik degustacinė, bet ir edukacinė patirtis.
Nors „ryklys“ Einaras Gravrock gyrė Radvilę už akivaizdžiai matomą jos verslumą, investuotojas turėjo ir pastabų. Anot jo, šis verslas – nebūtinai tas, į kurį ji turėtų koncentruotis.
„Toks jausmas, kad ne į ta upę įplaukei. Tavo vietoje pagalvočiau, kokias kitas kategorijas labai greitai išbandyti… Didesnė idėja bus lygiai tokia pat sunki, kaip ir ši. Manau, kad gali iškart pradėti nuo kažko didesnio“, – sakė jis, o kokia buvo kitų „ryklių“ nuomonė?
Dar viena staigmena žiūrovams tapo žinomo dainininko OG Version pasirodymas studijoje. Kartu su partneriu Mykolu, jis „rykliams“ pristatė fermentuotą, daugiausiai gerųjų bakterijų pasaulyje turintį gėrimą „Gėris“. Partneriai buvo įsitikinę, kad sukūrė revoliucinį produktą, tačiau ar „rykliai“ su tuo sutiko?
„Šiuo metu man yra 25 metai, o savo pirmai įmonei vadovavau jau 18-os, todėl mano kelionė prasidėjo dar tada, kai sėdėjau mokyklos suole. Per tuos metus sukaupiau nemažą patirtį“, – pasakojo Mykolas.
„Ryklys“ Gediminas Kvietkauskas pripažino, kad šį gėrimą ir pats turi savo šaldytuve, nes jį visuomet perka jo žmona. Mykolą ir Dominyką už puikius marketingo sprendimus gyrė ir Viktorija Čijunskytė. Deja, ji pripažino, kad gėrimas jai nėra skanus...
O ką pasakė kiti „rykliai“? Ar Mykolas ir Dominykas sulaukė jų investicijų?
Itin įdomią idėją pristatė ir Asta, sukūrusi meno kūrinių vertinimo aplikaciją, grįstą dirbtiniu intelektu.
„Verslo kaina – tai, ką mokame vertinti mes. O jūsų verslo kaina, pagal siūlomas sąlygas, yra 2,4 milijono. Papasakokite, koks dirbtinis intelektas nusprendė šitą kainą?“ – klausė T. Burgaila.
E. Gravrock pastebėjo, kad industrija, kurioje sukasi Asta, matyt, yra pati įdomiausia. Visgi investuotojus įtikinti idėjos genialumu nebuvo lengva.
„Vis dar nesuprantu, kaip jūsų aplikacija įvertina meno kūrinio sukeliamą emociją? Pavyzdžiui, su jūsų aplikacija ateinu į parodą ir matau prie sienos su izoliacija priklijuotą bananą. Kaip tai įvertins aplikacija? Izoliacijos kainą, banano kainą?“ – bandė suprasti dar vienas investuotojas, Robertas Dargis.
Šios ir kitos unikalios idėjos bei taiklios „ryklių“ pastabos – jau šį vakarą.
