Kodėl komikas V. Balykovas Kėdainiuose močiutėms rodė stringus? Paaiškėjo priežastis

Nebuvo čia ir lažybos, nuodėmių išpirkimas ar vaikystės svajonių išpildymas. Visos keistos situacijos, į kurias jie ne tik įsivėlė patys, bet į tai dar įtraukė ir pusę Lietuvos, iš tiesų turi tik vieną paaiškinimą. Keturi komikai tapo visame pasaulyje populiaraus ir be jokios konkurencijos paties juokingiausio „paslėptos kameros“ projekto „Impractical Jokers“ (liet. „Niekdariai“) herojais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šį unikaliai juokingą formatą TV3 žiniasklaidos grupė Lietuvoje pristato kartu su pasauline pramogų gigante „Warner Bros. Internetational Television Production“. Premjera – jau gruodžio 1-ąją.
Projekte keturi draugai – M. Žukauskas, A. Sadauskas, V. Balykovas ir S. Žurauskas – nuolatos varžysis tarpusavyje viešumoje atlikdami pačias įvairiausias užduotis – nuo juokingų ir absurdiškų iki tiesiog beprotiškų ar net skandalingų.
O tai, ką kiekvienas turės padaryti ar pasakyti, jam į slaptą ausinę padiktuos netoliese pasislėpę likę trys komikai. Negana to, ne tik komikus, bet ir į jų sukeltas keistas situacijas patekusius žmones nuolat filmuos slaptos kameros!
Mažiausiai sėkmingas komandos narys – tas, kuris prasčiausiai atliks kitų komikų sugalvotas užduotis – kiekviename epizode patirs bausmę. Tai – paskutinė gėdinga užduotis, kuri neretai net ir patiems komikams taps didžiausiu iššūkiu.
Savo noru jie nė už ką taip nesielgtų… Tačiau „Niekdarių“ taisyklės nepakeičiamos!
Pirmasis „Niekdarys“ – Viktoras Balykovas
Viktoras – didžiausias šio visame pasaulyje garsaus šou gerbėjas iš visų keturių komikų. O žinia apie tai, kad TV3 šiemet projektą perkels ir į Lietuvą, tapo jo gimtadienio dovana.
„Kai TV3 Kūrybos direktorius Arvydas Rimas pakvietė dalyvauti šiame projekte, bekalbant prisiminiau, kad kitas galimas šio projekto dalyvis Viktoras – didelis šio formato fanas. Paskambinęs Viktorui supratau, jog jo gimtadienis – jau rytoj, o dovanos dar neturiu“, – apie tai, kaip projektas galiausiai tapo Viktoro gimtadienio dovana, pasakoja Antanas.
Tiesa, ši gimtadienio dovana turėjo savo kainą. Nors jau pirmųjų laidų metu žiūrovams ims atrodyti, kad komikai visą laiką tik linksminosi, iš tiesų projektas kartais tapdavo nelengvu uždaviniu ir jiems patiems.
Viktoras netgi pripažįsta, kad šis šou – sunkiausia, ką jis yra daręs iki šiol.
„Mano kolegoms, kurie yra drąsesni, gal buvo lengviau. Aš, palyginus su jais, esu labiau intravertas. Tačiau galiausiai suveikdavo profesionalumas – supranti, kad tavęs laukia ir tave per 12 slaptų kamerų stebi visa komanda – tiesiog nėra kur dingti. Reikia daryti tai, ką tau kiti sako į ausį“, – sako jis.
Visgi kai kurios užduotys, kurių sulaukdavo komikai, net ir juos pačius pastatydavo į ne pačias maloniausias situacijas...
„Vienos bausmės metu močiutėms Kėdainiuose 8 valandą turėjau ryto parodyti savo apatinius. O dar lijo ir buvo labai šalta! Tačiau bausmė reikalavo, kad mane, su specialiai pagamintais stringais, pamatytų bent 10 žmonių“, – prisimena Viktoras.
Didelis vargas dėl „taikinių“
Anot V. Balykovo, šiame projekte viskas sukosi aplink sėkmę – nuo to, kokią užduotį gausi, iki to, kaip pavyks ją įvykdyti. O ypač sėkmės reikėdavo tuomet, kai į viena už kitą beprotiškesnes užduotis jie nuolatos įveldavo ir nieko apie tai nenutuokiančius aplinkinius.
Visi tie, kurie tapdavo paslėptos kameros „įkaitais“, arba, kaip juos praminė patys komikai – „taikiniais“ – projekte suvaidino ne ką mažiau reikšmingus vaidmenis. Daugelis čia atpažins ir save, buvusį mokytoją, o gal antros eilės pusseserę – „Niekdariai“ siautėjo po visą Lietuvą.
„Projektui skyrėme visą vasarą ir netgi gyvenome ne Vilniuje: keturios pamainos iš eilės Kaune, tuomet Alytuje, Palangoje. Visą laiką važinėjome. Vien rugpjūtį turėjome virš 20 filmavimo pamainų! Bet buvo labai smagu, nes visą laiką buvome su draugais. Žinoma, momentų buvo visokių – kartais užduotys būdavo labai sunkios, todėl tarp mūsų atsirasdavo ir tikros įtampos. Tačiau tai greitai tarpusavyje išsispręsdavome“, – pasakoja Viktoras.
Ir nors neretai galvojame, kad mes, lietuviai, esame baisiai rimti ar santūrūs, šis projektas įrodys kitaip.
Kaip prisimena Viktoras, didžioji dalis žmonių į keistai besielgiančius dantistus, padavėjus ar jogos mokytojus, kuriais apsimesdavo komikai, net ir nieko neįtardami dažniausiai reaguodavo su tokiu pat juoku.
„Labiausiai nustebindavo, kai žmonės su šypsena ir gerai nusiteikę pradėdavo su tavimi žaisti šį žaidimą. Net ir tais atvejais, jei, pavyzdžiui, parduotuvėje visiškai nepažįstamam žmogui į delnus suberi kažkokias pašaro granules arba paprašai pasirašyti pačias keisčiausias peticijas“, – sako Viktoras.
Tiesa, pasitaikė ir tokių, kuriems nuolat su savimi kalbantys keturi suaugę vyrai mažų mažiausiai pasirodė keisti…
„Kadangi mes visą laiką ausyje turėdavome ausinę, per kurią šnekėdavome su likusiais kur nors pasislėpusiais komikais, pasitaikydavo ir tokių situacijų, kai piktesni vyrai nesuprasdavo – su kuo mes kalbame ir apskritai apie ką čia viskas? O jei mus kas ir atpažindavo, vis tiek viskas pavykdavo pagal planą. Kartais pasižiūrėdavo keisčiau, bet, matyt, žmonėms atrodo visai normalu, jei papildomai prie savo veiklos dar dirbčiau ir, pavyzdžiui, degalinėje“, – prisimena V. Balykov.
Būti „niekdariu“ – sunkiau nei stand up
Viktoras – vienas garsiausių šių dienų komikų, kurio stand up pasirodymus nori pamatyti visa Lietuva. Jis geba prajuokinti ir tuomet, kai stebi jį gyvai, ir savo socialiniuose tinkluose. Ir dar ne kartą tuo įsitikinsime šiame projekte.
„Net mokykloje, kai vasaromis dirbdavau įvairius darbus, užsirašydavau visokius juokelius – galvodavau, kad man jų dar prireiks. Aš visada norėjau būti komiku, nors nežinojau, kad būtent tuo užsiimsiu. Ir iki šiol labai stengiuosi, kad viskas būtų gerai“, – pasakoja jis.
Ir nors atrodo, kad Lietuvoje komikų – gana daug, anot Viktoro, čia vietą sau gali rasti kiekvienas. „Kai kurie žmonės gal ir jaučia konkurenciją, bet iš tiesų viskas priklauso nuo tavęs. Manau, kad bet kuris komikas, jei įdėtų pakankamai darbo, galėtų turėti viską, ko nori. Nemanau, kad yra kažkokių neišpildomų svajonių – visi komikai, kurie turi kažkokių užmojų, viską padaro“, – sako jis.
Kad visiems metams pasiruoštų programą, Viktoras užtrunka 3 mėnesius. O tuomet likusius mėnesius pristato ją publikai – ir taip jau 9 metus.
„Būdamas ant scenos jau viską žinau – dauguma situacijų man matytos, pažįstamos, žinau, kaip su jomis tvarkytis. O šiame šou kiekvieną kartą turi improvizuoti – nežinai, kokią užduotį gausi, ką turėsi sakyti ar daryti. Tai buvo kur kas sunkiau“, – pasakoja jis.
O pamatyti, kaip Viktorui sekėsi projekte, nekantriai laukia ne tik jis pats ir jo draugai, bet ir komiko draugė Indrė, kuriai jis dar neseniai pasipiršo. „Visi labai apsidžiaugė tokia galimybe, o dabar tiesiog nekantrauja pamatyti, kaip viskas pavyko. Visi labai laukiame gruodžio 1-os“, – sako jis.