Merūnas Vitulskis paatviravo apie vaikų auklėjimą: pasakė, kokie metodai neveikia

Keturi komikai – Antanas Sadauskas, Markas Žukauskas, Simanas Žurauskas ir Viktoras Balykov – laidos metu pristatė nuo gruodžio 1-osios per TV3 startuojantį paslėptos kameros šou „Niekdariai“.
Jie aiškino, kad laidoje draugai varžysis viešumoje atlikdami įvairiausias užduotis, o tai, ką kiekvienas turės padaryti ar pasakyti, jam į ausinę diktuos kiti trys pasislėpę komikai. Slapta kamera filmuos ne tik juos, bet ir situacijose atsidūrusius žmones. Tas, kuris pasirodys prasčiausiai, turės atlikti gėdingą bausmę.
Užduočių komikai sulaukė ir iš laidos vedėjo Manto Wizard. Jie turėjo pristatyti vienas kitą taip, lyg tai darytų policijai.
Pristatydamas Marką, Antanas laidos filmavime teigė, kad jo niekada neišduotų.
„Jei jau Markas būtų ieškomas, jo niekas ir nerastų – jis, kaip sakoma, jau slapstytųsi Latvijoje persidažęs galvą ir nusideginęs pirštų antspaudus“, – sakė jis.
Markas atsakė tuo pačiu – Antaną jis pristatytų kaip „keisčiausiai šiuo metu Vilniuje apsirengusį žmogų“.
„Antaną prie 30 laipsnių karščio sutiksi su kailiniais, o prie minus 5 – su maike. Jis visą laiką atrodys kitaip negu visi. Antanas yra tokio tipažo“, – tikino M. Žukauskas.
Viktoras teigė, kad Simaną būtų galima atpažinti iš to, kad kiekvienąkart jį sutikus šis atrodo vis mažesnis, o Simanas atkreipė dėmesį į ypatingą Viktoro eiseną.
„Atrodo, kad eina laimingiausias žmogus, gyvenantis tiesiog tobulą gyvenimą“, – sakė jis.
Daug įdomių detalių apie save pasakojo ir kiti svečiai. S. Prūsaitis kalbėjo, kad šeima jam – tarsi eksperimentų laukas.
„Tu niekad nežinai, koks tu būsi. Tu gali nusistatyti tam tikras taisykles, bet, pavyzdžiui, mes su žmona visuomet apie viską kalbame. Aš kaip ir sutikčiau, kad taip turi būti“, – sakė jis.
Jis pridūrė, kad scenoje ir realiame gyvenime – du skirtingi jo veidai.
„Vieni artistai yra įsitikinę, kad gyvenimas irgi yra scena. Bet aš tai esu atskyręs. Jei namie būčiau toks, koks esu scenoje, mane išvežtų su tramdymo marškiniais“, – juokėsi jis.
Kitas laidos svečias M. Vitulskis kalbėjo apie santykius su vaikais ir pripažino, kad kai kurie metodai neveikia.
„Pradedi nuo rėkimo ir visokių žiauriausių bausmių, o po to supranti, kad visa tai – neveiksminga. Reikia gražiuoju. Todėl dabar pas mus viskas vyksta pokalbio, diskusijos forma. Pirmiausiai nusileidžiame ant žemės, pakalbame, ir ta diskusija visuomet pasitvirtina“, – sakė jis.
Daugiau negirdėtų žinomų scenos žmonių istorijų – jau šį vakarą.
