Čikagoje prabangias vestuves organizuojanti Sigita: „Indai šventės dekorui išleidžia virš 300 tūkst. dolerių“

„Pačių brangiausių suorganizuotų vestuvių sąmata buvo 2 mln. dolerių“, – įspūdingus skaičius atskleidžia Sigita, atvirai papasakodama, kiek šventėms išleidžia ir kam daugiausiai dėmesio skiria žmonės už Atlanto.
Šeštadienio popietėmis žiūrovus prie ekranų kviečiančioje „Lietuvos ryto“ televizijos įdomių istorijų bei netikėtų avantiūrų laidoje „Pirmi kartai“ laukia išskirtinis pokalbis su Amerikoje gyvenančia lietuve Sigita Jasudas – viena žinomiausių vestuvių planuotojų už Atlanto.
Nors ji jau daugiau nei du dešimtmečius kuria įspūdingus renginius, prieš kameras stoja pirmą kartą, atskleisdama savo gyvenimo kelio istoriją ir kūrybinę pusę išlaisvindama „Splatter Studio“ tapybos studijoje.
Sigita gimė ir užaugo Kaune, bet 1996-aisiais metais ryžosi emigracijai į JAV. Kaip pati sako – iš ekonominių paskatų, siekdama geresnio gyvenimo. Tačiau vos tik žengusi pirmuosius žingsnius naujoje šalyje, ji net neįtarė, kad būtent čia prasidės visiškai kitoks jos likimą pakeisiantis kelias.
„Aš nuo pirmos dienos sakiau, kad eisiu dirbti bet kokio darbo, kad tik užsidirbčiau. Prižiūrėdama vaikus amerikiečių šeimoje pataikiau į gerą Čikagos rajoną, į gražią šeimą, per kurią pradėjome vystytis į tolimesnius dalykus. Iš pradžių buvau padavėja, po to barmenė, vėliau darbų vadovė.
Po truputėlį iš vienos kompanijos ėjau į kitą, kol mane pastebėjo vienas indas ir pakvietė vadovauti švenčių salei. Galiausiai koją įkėliau į viešbutį, kuriame turėjome tris sales ir per metus surengdavome 120 vestuvių“, – veiklos pradžią prisimena moteris.
Dirbdama JAV renginių ir viešbučių sektoriuje, Sigita greitai atrado savo nišą – prabangias, tradicijomis apipintas indų vestuves. Būtent ši bendruomenė tapo jos pagrindiniais klientais ir atvėrė duris į didelio masto renginių pasaulį. Pasak jos, indų vestuvės – tai ne tik šventė, bet ir sudėtingas, ritualais grįstas procesas, kuriam reikia ypatingo pasiruošimo ir kultūrinio jautrumo.
„Indų vestuvės turi nepaprastai daug tradicijų, kurios visos yra privalomos. Pusė jų – religinių, kaip kad net dienos pasirinkimas, kurią nusako religinis guru. Ceremonijos metu jaunikis atvyksta atjodamas ant arklio ar dramblio, arba atvažiuoja su labai gražiu automobiliu. Svečių skaičius tokiose šventėse taip pat stebinantis. Nuo 400 iki 1000 svečių buvo labai normalu, nors po kovido šis skaičius sumažėjo iki 200–500 svečių“, – detales atskleidžia vestuvių planuotoja.
Organizuodama šimtus įspūdingų indų vestuvių, Sigita ne kartą susidūrė su itin išskirtiniais pageidavimais ir įspūdingais biudžetais. Šios šventės garsėja ne tik tradicijų gausa, bet ir milžinišku mastu, todėl vestuvių planuotojai čia turi būti pasiruošę tiek kūrybiniams iššūkiams, tiek neįtikėtiniems, kartais net prabangos ribas peržengiantiems norams.
„Indų vestuvės prasideda nuo 250 tūkst. dolerių, o mūsų pačių brangiausių vestuvių sąmata siekė net 2 mln. dolerių. Kam skiriami labai dideli pinigai – tai dekorui, jam išleidžiama net 300 tūkst. dolerių. Ir beveik visada už vaikų vestuves moka tėvai, nes jiems yra didelis pasididžiavimas iškelti tokią šventę. Kaip ir dovanoti brangias dovanas. Sykį, pamenu, kaip priėjo tėvas ir jauniesiems padavė dvejus raktelius – jaunoji gavo BMW, o jaunikis – Tesla“, – istoriją prisimena Sigita.
Kitame laidos siužete žiūrovai susipažins su „Gydančio prisilietimo“ studijos įkūrėja Eglute Trakelyte – holistinės terapijos praktike, jau daugiau nei penkerius metus padedančia žmonėms sugrįžti į vidinę ramybę. Dirbdama su žmonėmis ir stebėdama jų fizinius pojūčius, Eglutė pati pradėjo labiau domėtis, kaip su amžiumi kintantys procesai veikia sąnarius, judrumą ir kolageno gamybą organizme.
Pasirodo, pasiekus 60-ies metų amžių, žmogaus organizmas būna netekęs iki 60 proc. kolageno
„Žmonės turi įvairiausių skausmų ir šiandien dienai yra pristatoma, kad su tuo skausmu reikia susitaikyti. Bet mums neturi skaudėti. Skausmas yra tik signalas, kad kažkas yra blogai arba kažko trūksta. Mes turime vartoti papildus, kolagenas yra statybinė mūsų ląstelės medžiaga, kuri atsakinga už paslankumą. Kadangi seanso metu aš daug tūpinėju aplink gulintį klientą, tai vos tik neišgeriu kolageno maisto papildų, man tą jau duoda žinoti keliai“, – pasakoja Eglutė.
Trečiajame laidos siužete žiūrovai išgirs Onos Apanavičienės istoriją. Ilgametę patirtį televizijoje sukaupusi moteris dirbo prie filmų, spektaklių ir, žinoma, legendinio serialo „Giminės“, kuriame ėjo vykdančiosios prodiuserės pareigas. Šiandien Ona džiaugiasi ne tik ilga profesine kelione, bet ir gražiu šeimos gyvenimu: neseniai ji kartu su artimaisiais minėjo savo vyro, kompozitoriaus Algio Apanavičiaus 90-ąjį jubiliejų. Pasak Onos, vienas iš tvirtos savijautos ramsčių jų šeimoje – tinkama mityba ir papildomas organizmo stiprinimas polifenoliais-antioksidantais.
Jungtinės Karalystės Kembridžo universiteto mokslininkai, vadovaujami garsaus profesoriaus, onkologo Robert Thomas, atrinko daugiausiai polifenolių ir antioksidantų turinčius keturis superproduktus – brokolius, granatus, ciberžoles ir žaliąją arbatą
Yra žinoma, kad polifenoliai ir antioksidantai, mažina ne tik onkologinių ligų, bet ir daugelio kitų lėtinių ligų riziką, nes palaiko imuninę sistemą.
„Esu tikra, kad mūsų šeimai padeda šis maisto papildas. Mes jį naudojame jau ilgesnį laiką ir jis suteikia daugiau energijos, atsparumo ligoms. Atskiromis daržovėmis ar atskirais produktais mes šito niekaip negalėtume gauti. Tai yra paprasčiausias būdas būti sveikam“, – įsitikinusi moteris.
