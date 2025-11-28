Jautri istorija „Lietuvos talentų“ scenoje: 14-metės šokis sujaudino žiūrovus

Vasilisai Lietuva jau tapo saugia erdve. Čia ji ne tik tęsia mokslus, bet ir atrado kalbą, kurią stengiasi kuo greičiau išmokti.
„Mums labai patinka gyventi Lietuvoje, čia viskas taip lengva… Man labai patinka kalbėti lietuviškai, nors žinau, kad dar darau labai daug klaidų“, – prieš pasirodymą sakė šou dalyvė.
Mergaitės potencialą pastebėjo trenerė Aušrinė, kuri ir paskatino ją žengti į „Lietuvos talentų“ sceną. Trenerė pasiūlė pasirinkti šokį, su kuriuo mergina jau buvo pelniusi pirmąją vietą tarptautiniame konkurse.
Vis dėlto šiam numeriui Vasilisa suteikė ne tik sportinę ar meninę vertę – tai tapo ir asmeniniu pasakojimu apie išgyventas patirtis.
Mergaitės mama sunkiai sirgo, o nežinomybė dėl jos sveikatos virto milžinišku emociniu krūviu jaunai šokėjai. Treniruotės tapo vieta, kur Vasilisa galėjo išlieti tai, ko neišdrįsdavo ištarti garsiai.
„Jos mama susirgo labai sunkia liga. Vasilisai tai buvo be galo skaudus etapas. Manau, kad visą tą skausmą ji tiesiog atsinešdavo į studiją ir iššokdavo“, – pasakojo trenerė.
Kai mamos sveikatos būklė pagerėjo, pasikeitė ir šokio reikšmė. Tai, kas anksčiau bylojo apie skausmą ir netekties baimę, nebeturėjo tos pačios emocinės prasmės. Todėl jos nusprendė ne atsisakyti numerio, bet jį perkurti ir suteikti jam kitą istoriją.
Scenoje Vasilisa šoko su juostomis – tai buvo itin emocionalus pasirodymas. Tačiau komisijos komentarai atskleidė skirtingus požiūrius.
Anželika Cholina į pasirodymą pažvelgė profesionalės akimis: „Man pritrūko tvarkos ir jausmo, kad tai yra iki galo profesionalu.“
Tuo tarpu teisėja Rūta Ščiogolevaitė dėmesį sutelkė ne į choreografijos griežtumą, o į pačios Vasilisos unikalumą.
„Pamačiau tai, kuo tu išsiskiri iš kitų. Turi labai mažai švelnumo, stereotipinio moteriškumo – ir tai yra tavo įdomumas. Tu labai kitokia“, – sakė ji.
O ar 14-metės ukrainietės talentas sužavėjo teisėjus ir atvėrė jai kelią į kitą etapą, pamatysite jau netrukus.
