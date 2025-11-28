M. Kvietkutė atsivėrė apie pažintį su mylimuoju: nueiti į pasimatymą paragino O. Pikul

Apie naujus santykius žinoma moteris atsivėrė laidoje „KK2“.
„Apie praeitį išvis negalvoju – kas buvo, tas buvo. Uždariau tuos etapus ir atgal nesidairau. Kaip sako, kad nereikia eiti į parduotuvę alkanam, nes prisipirksi nesąmonių, taip buvo ir dabar – tiesiog buvau soti, man nieko netrūko.
Kai nieko nelaukiau ir neieškojau, ir atėjo pats tinkamiausias žmogus“, – laidoje „KK2“ kalbėjo moteris.
Monika tikino, kad meilė ją aplankė socialinių tinklų dėka. Viena žinutė, pasak jos, tapo ilgais susirašinėjimais.
Moteris atskleidė, kad nueiti į pasimatymą ją įkalbėjo ne kas kitas, o jos artima draugė Oksana Pikul.
„Iškart jaučiau spaudimą, kad reikia susitikti, bet viskas vyko palaipsniui. Neskubėjau ir nelabai norėjau, bet mane paskatino Oksana.
Ji išgirdo jo balsą vieno pokalbio metu ir sakė, kad labai džentelmeniškas, sakė, kad važiuočiau susitikti. Po to susitikimo viskas ir pasikeitė“, – su šypsena veide laidoje kalbėjo M. Kvietkutė.
Pasimatymas buvo sėkmingas – Monikos širdyje užgimė tokie stiprūs jausmai, kad teko kraustytis pas naują mylimąjį.
„Jis viską padarė, kad čia atsikraustyčiau. Man tai buvo sunkus sprendimas, ilgai kalbėjomės apie tai ir iki persikraustymo praėjo pusmetis. Daug kalbėjau su vaiku, jam sakiau net pačius jautriausius momentus“, – pasakojo ji.
Monika neslėpė, kad dabar ji jaučiasi labai laiminga.
„Jis vyriškas, žodžio žmogus – ką pasakė, tą padarė. Visada nori matyti mane laimingą, beprotiškai myli vaikus, jais rūpinasi. Jis toks, kokį įsivaizdavau, kokį manifestavau“, – džiaugėsi atlikėja.
Nors ne vienas gerbėjas norėtų sužinoti jos mylimojo vardą, Monika tikino, kad laimė mėgsta tylą.
„Jis nėra viešas asmuo, dirba savo darbus. Kažkada, jei reikės, pasidalinsiu – gal jo įmonei reikės kažkokios reklamos. Bet dabar tam nėra tikslo“, – laidoje „KK2“ kalbėjo M. Kvietkutė.
