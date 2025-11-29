Aktorius D. Kazlauskas – apie meilę žmonai, gyvenimo pamokas ir išdavystes: „Kai kurių draugysčių gailiuosi“

Dvidešimt penkerius metus drauge su žmona Indre gyvenantis Dainius sako, kad jokio ilgų santykių recepto nėra, rašoma pranešime žiniasklaidai.
O tvirčiausiu pagrindu jų šeimoje yra meilė ir supratimas, kad pirmiausia viską turi pradėti nuo savęs ir kasdien turi stengtis, kad tavo mylimas žmogus norėtų su tavimi būti:
„Indrutė taip, aš ją įsimylėjau labai. Ta meilė suteikė sparnus. Padėjo viską pamatyti iš naujo. Kaip sako, kad įdėjo naują procesorių ir viskas pasikeitė. Ir svarbiausia, tas procesorius yra toks geras, kad jis veikia iki šiol.“
Dainius savo energija ir charizma užburia kiekvieną. O televizijos ekrane jis visada atviras ir neieškantis žodžio kišenėje.
Įdomu ir tai, kad šiame internetinių komentatorių amžiuje apie jį blogų ar kandžių pasisakymų rasti beveik neįmanoma. Tačiau išsijungus kameroms bei ryškioms šviesoms, Dainius sako gyvenantis tikrą ir nesuvaidintą tik savo paties gyvenimą, kuriame jis mėgsta ne paviršutiniškus pokalbius ir neria giliai.
Kalbėdamas apie savo profesiją Dainius atviras – niekada nesigailėjo pasirinko kelio. Vis dėlto, jei galėtų atsukti laiką atgal, galbūt kai kuriose gyvenimo situacijose rinktųsi taip stipriai nepasitikėti visais sutiktais žmonėmis:
„Galiu būti laužomas ir esu labai lankstus, bet kai lūžta, nebegaliu grįžti atgal. Kai kurių draugysčių gailiuosi, kad taip įvyko. Bet taip įvyko ir aš nieko negaliu padaryti. Tų išdavysčių buvo, ir tokių labai rimtų“, – atvirai pasakoja jis.
Vis dėlto, visas skaudžias ar sunkias patirtis dabar Dainius Kazlauskas laiko gyvenimo dovanomis, kurios išmokė vertinti laiką su brangiausiais žmonėmis.
Neseniai su kolega atidarė meno platformą „Smala“, jungiančią teatrą, muziką ir vizualiuosius menus. Kaip pats pasakoja, tai erdvė, skirta kurti ir burtis laisvai bendruomenei. Ir kol kas tvirtina didelių ateities planų nekuriantis, o gyvenantis šia diena.
