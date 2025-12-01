„Niekdariai“ apsimetė blogiausiais odontologų asistentais: kaip į juos reagavo žmonės?

Projekte keturi draugai nuolatos varžėsi tarpusavyje, viešumoje atlikdami pačias įvairiausias užduotis – nuo juokingų ir absurdiškų iki tiesiog beprotiškų ar net skandalingų.
O tai, ką kiekvienas turėjo padaryti ar pasakyti, jam į slaptą ausinę padiktavo netoliese pasislėpę likę trys komikai.
Negana to, ne tik komikus, bet ir į jų sukeltas keistas situacijas patekusius žmones nuolat filmavo slaptos kameros!
Mažiausiai sėkmingas komandos narys – tas, kuris prasčiausiai atliks kitų komikų sugalvotas užduotis – kiekviename epizode patirs bausmę. Tai – paskutinė gėdinga užduotis, kuri neretai net ir patiems komikams taps didžiausiu iššūkiu.
Savo noru jie nė už ką taip nesielgtų… Tačiau „Niekdarių“ taisyklės nepakeičiamos!
Šio pirmadienio laidoje susipažinsime su kiekvienu „Niekdariu“. Vyriausiuoju Zanavyku Simanu, droviausiuoju Viktoru ir bebaimiais Marku bei Antanu. Pastarasis, beje, dar vadinamas Unčiu, visuomet nė kiek nesidrovėdamas daro viską, kas jam yra liepiama.
Būtent todėl ir šio pirmadienio laidoje jo laukia ypatingas scenarijus…
Pirmiausiai pamatysime, kaip nieko blogo neįtariantiems žmonėms teko savo dantis parodyti patiems blogiausiems odontologo asistentams. Tai reiškia, kad kiekvienas „Niekdarys“ pasitiko pacientus ir nuo tos akimirkos turėjo daryti ir sakyti viską, ką į ausinę jam diktavo kolegos. O jei atsisako – pralaimi.
Antanui teko pati sunkiausia užduotis – papasakoti pacientui apie savo atostogas. Tačiau apie tai, kur buvo ir ką veikė atostogaudamas po skyrybų, jis pats sužinojo tik kabinete…
Ne ką lengvesnė buvo ir kita užduotis. Palangoje nevykusį pardavėją mokė dirbti kitas – ir dar labiau nevykęs. O be to, paaiškėjo, kad vienas iš „Niekdarių“ gyvena su kito „Niekdario“ mama!
O kaip komikams sekėsi vykdyti užduotis ir kokios buvo žmonių reakcijos, pamatysite jau netrukus.