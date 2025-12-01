Didžėjus Sezzy kreipėsi į T. Burgailą: „Pažiūrėk į mano akis!“

Pirmoji laidoje pasirodė Agnė, kuri pristatė ypatingą šampūną. Pastarasis sukurtas taip, kad visas dėmesys būtų kreipiamas ne į plauko struktūrą, bet į skalpo odą. Agnės verslas „ryklius“ sudomino ir dėl skaičių. Deja, jie turėjo ir pastabų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Palauk, aš kol kas esu nublokštas. Ką jūs dabar veikėte keturis metus? Jūs išleidote 6 tūkstančius, gavote 40 atgal – viskas, ką reikėjo padaryti kitą dieną, išleisti 60 tūkstančių“, – sakė Tadas.
Strategijos iš Agnės pritrūko ir Gediminui.
„Tu ieškai ne tik pinigų, bet ir kažko, kas už tave tą verslą padarytų. O aš to daryti nenoriu“, – sakė jis.
Antroji šio vakaro verslumo šou dalyvė Viktorija žada išspręsti paradoksą, kurio niekas kitas nesugebėjo įveikti. Ji pristatė kofeino neturinčias kavas ir arbatas. Tačiau ar jos idėja patikėjo „rykliai“?
Viktorija sulaukė daugybės pagyrų savo produktui, o ypač iš „ryklių“ Tomos Sabaliauskienės ir Dovilės Burgienės. Deja, jos taip pat turėjo ir pastabų.
„Nesuprantu, kodėl tuos žingsnius einate taip lėtai? Atrodo, kad jums reiktų mentoriaus, o ne akcininko“, – sakė Toma.
O gal norėtumėte, kad jūsų namai taptų bent kiek panašūs į Hario Poterio pilį? Ignas ir Mantas siūlė būtent tokią idėją. Jie sukūrė nuotraukas, kurios juda dirbtinio intelekto pagalba!
„Tai man – matyt įdomiausias produktas, kiek buvo per kelis sezonus. Bravo. Manau, kad galėtumėte parduoti net 50 mln. vienetų“, – sakė Einaras, bet ar investavo?
„Ryklius“ šįkart sudomino ir didžėjus bei reperis Sezzy. Tiesa, šįkart jis kvietė leistis ne į muzikos ar vakarėlių pasaulį, bet į… saldumynų. Vyras pristatė tortus, kuriuos gali sudaužyti, o jų viduje rasti daugybę mėgstamų saldainių.
Toma sakė, kad jo produktas yra genialus ir ypač tinkantis vaikams. Tačiau labiausiai investicijų Sezzy tikėjosi iš Tado.
„Tadai, aš viską apie tave skaičiau – svarbiausia akyse pamatyti ugnį. Pažiūrėk į mano akis!“ – sakė Sezzy, tačiau ar Tadas sutiko?