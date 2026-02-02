Neįtikėtina buvusio kariuomenės vado šeimos kasdienybė: ledinis dušas jau 50 metų ir sekmadieniai eketėje

Jaunystėje sportą pamėgęs Arvydas Pocius savo pavyzdžiu užkrėtė visą šeimą.
„Sveikame kūne – sveika siela. Kūno priežiūra yra bendros kultūros dalis, reikia mylėti savo kūną taip, kad siela norėtų jame būti kuo ilgiau“, – KK2 laidos filmavime sakė A. Pocius.
Žiūrovai laidoje išvys, kaip po pirties Pociai drąsiai neria į sniegą, kodėl Seimo nario rytai jau daugiau nei penkis dešimtmečius prasideda po lediniu dušu ir kodėl tokia rutina jam tapo ne iššūkiu, o gyvenimo norma.
Ne mažiau įdomi ir sūnaus Tado istorija – tėvo pavyzdys nulėmė jo pasirinkimą tapti sporto treneriu. Laidoje jis atvirai kalbės apie tai, kad pirtis neturi tapti varžybomis su savimi.
„Tai neturi būti kova – turi būti smagu. Jei gera sėdėti 10–15 minučių, kūnas pats įšyla, o tada ir visas procesas tampa natūralus“, – pasakojo Tadas.
Intrigos netrūko ir pasakojime apie keturiolikmetį anūką Titą, kuris jau pats išbandė ledinį vandenį ir prisipažįsta, kad išlipus jausmas būna tiesiog nepakartojamas.
Žiūrovų laukia ir netikėta Arvydo žmonos Namidos istorija. Prieš keletą metų pirmą kartą išdrįsusi panirti į eketę, ji taip įsitraukė į sveiką gyvenseną, kad 2023-iaisiais buvo išrinkta Lietuvos metų sveikuole.
Laidoje ji atvirai papasakos, kodėl vieną dieną nusprendė keisti gyvenimo kryptį ir atsisakyti sprendimų, paremtų vien vaistais.
Bus ir daugiau šiltų, ironiškų ir atvirų akimirkų – pavyzdžiui, kaip prie garsios sveikuolių šeimos prisitaikė marti Ieva, kuri prisipažins, kad šioje šeimoje sekmadienio rytai atrodo visai kitaip nei daugelyje namų.
Ar tikrai Pociai neturi pasirinkimo tinginiauti? Ir ar kiekvienas ryžtųsi tokiam gyvenimo būdui? Atsakymai – jau šį pirmadienio vakarą laidoje KK2 19 val. 30 min. per LNK.