Viktorija Vaičaitė – apie Laimą Tamulytę-Mamą Rock'n'Roll: ji mane baugina

Į studiją atvykusios KK2 laidos vedėja Viktorija Vaičaitė bei dainininkė, renginių organizatorė ir vedėja Laima Tamulytė-Stončė, dar žinoma kaip „Mama Rock'n'Roll“, pasisveikino lyg senos pažįstamos – su šypsenomis, apkabinimu ir draugišku pakštelėjimu į žandą.
Tačiau netrukus paaiškėjo, kad Viktorija vis tik jaučia nedidelį nerimą, o ir Laima prisipažino, kad prieš dvikovą jaudinasi.
Nors prisipažino, kad „Muzikos detektyvus“ dažnai žiūrinti namuose – sėdint ant sofos spėlioti sekasi puikiai.
O kaip Laimai sekėsi studijoje? Gal ji bus ta, kuri komanda išves į superfinalą ir padvigubins laimėtus pinigus?
„Žinant Laimos patirtį renginiuose, manau, jos galvoje yra daugiau dainų, nei sukurta Lietuvoje. Ar tai baugina?“ – Viktorijos paklausė laidos vedėjas Gintas Vaičikauskas.
„Baugina, baugina. Iš tikrųjų turiu labai stiprią konkurentę“, – atviravo Viktorija, bet iškart ir pasidžiaugė, kad turi labai fainą komandą ir tikisi, kad bendromis jėgomis pavyks surinkti reikalingus taškus finalui.
Viktorijos pasitikėjimas komanda buvo ne be pagrindo. Taip atsitiko, kad joje – viena žinomiausių Lietuvos socialinių tinklų atstovių Roberta Gailiūtė, kuri raunde „Pavogti žodžiai“ viena pati komandai pelnė du taškus, tiksliai sudainavusi trūkstamus dainos žodžius.
Šį kartą „Muzikos detektyvuose“ netrūko gerų emocijų – žaidimas vyko draugiškai, bet, kaip visada, nugalėjo tik viena komanda. Kuri? Žiūrovai sužinos jau šį antradienio vakarą 20 val. per LNK.