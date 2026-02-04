Aktorius L. Jurgelis – apie tai, kaip savo įvaizdžio silpnybę pavertė stiprybe ir kodėl nuolat vaikosi adrenalino

Serialas „Sniego skonis“ pasakoja aistros, išdavysčių ir apgaulingos meilės kupiną istoriją, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas Leo (akt. Laurynas Jurgelis) ir Elenos (akt. A. Žirgulytė) meilės istorijai.
Tačiau tai – tik viena siužetinė linija, prikausčiusi tūkstančių žiūrovų dėmesį. Serialo tęsinys – jau nuo šio trečiadienio.
Kokį pirmą klausimą užduoda Laurynas, kai sulaukia pasiūlymo kur nors vaidinti?
Laurynas pasakoja, kad šis serialas tapo tuo, po kurio jis ir pats sulaukė daugiausiai žiūrovų reakcijų.
„Manau, kad tokį susidomėjimą nulėmė tikrai įdomiai parašyta istorija. Ji nėra lėkšta, ne visai paprastai suprantama. Čia daug intrigos, stiprūs aktoriai, įdomūs jų sukurti personažai“, – sako jis.
Laurynas atskleidžia, kad būtent komanda – žmonės, su kuriais teks dirbti – jam renkantis projektus yra pats svarbiausias faktorius.
„Kai gaunu naują pasiūlymą kažkur vaidinti, dažniausiai mano pirmasis klausimas būna apie tai, kokie dar žmonės dirbs prie projekto? Man tai – labai svarbu. Šiame seriale komanda buvo labai profesionali, linksma, suinteresuota gerai padaryti savo darbą. Todėl, manau, mums ir pavyko“, – teigia L. Jurgelis.
Pagrindinį Elenos vaidmenį seriale sukūrusi aktorė Akvilė Žirgulytė yra sakiusi, kad jos vaidmuo primena ir ją pačią. Tuo tarpu jos mylimąjį Leo suvaidinęs L. Jurgelis neslepia – jo vaidmuo jam pačiam yra visiškai priešingas.
„Aš neužaugau turtingoje šeimoje, nežinojau tokios prabangos ir man nebuvo viskas atnešta ant lėkštutės. Mūsų su Leo problemos – tikrai labai skirtingos. Man daug kas tolima. Leo kartais nesuprasdavo labai akivaizdžių dalykų, todėl daug kas galėjo juo pasinaudoti... O aš pats esu visko patyręs, todėl į daugelį dalykų žvelgiu atsargiau. Neretai iš pradžių netgi galvoju apie blogiausią. Man Leo tolimas savo mąstymu, naivumu ir gyvenimiškos patirties stoka“, – prideda aktorius.
Visgi L. Jurgelis atvirauja, kad būtent tokius nuo tikrojo savęs nutolusius vaidmenis jam kurti yra įdomiausia.
„Kartais Holivude matai, kaip stiprios asmenybės tokias ir vaidina. Realiai būna savimi, tik pakeičia rūbus. O aš ir teatre, ir kine nuo savęs bėgu. Man įdomu paieškoti skirtingų spalvų, balso, kažko visai kitokio“, – sako aktorius.
Lauryno kuriamas Leo personažas seriale įsipainioja ir į intriguojantį meilės trikampį. O kaip yra realybėje? Ar Laurynui yra tekę bent kartą patirti ką nors panašaus?
Išgirdęs šį klausimą, aktorius nusijuokia. O vėliau prideda, kad kitaip nei seriale, jam bent jau niekuomet neteko sėdėti Ispanijos kalėjime!
Aktoriaus ryšys su garsiais Lietuvos aktoriais
Be jaunų ir vis daugiau gerbėjų širdžių užkariaujančių aktorių, seriale taip pat vaidina ir tikri Lietuvos grandai: nuo Vaidoto Martinaičio iki Vytauto Kaniušonio. Kaip teigia L. Jurgelis, su jais susitikti visuomet yra tikras malonumas.
Su V. Martinaičiu aktorius vaidina ir Oskaro Koršunovo spektaklyje „Romeo ir Džuljeta“. Tačiau, kaip pastebi L. Jurgelis, kino aikštelėje Vaidotas ir dar kitoks.
„Nors jis turi tiek daug patirties ir yra sukūręs tiek skirtingų vaidmenų, jis vis dar yra labai smalsus aplinkai, personažams, nori sužinoti kažką naujo. Jo žingeidumas man pasirodė labai graži savybė“, – sako aktorius.
Tuo tarpu V. Kaniušonis, nors neretai kuria tamsius, jėgą demonstruojančius ar net tironiškus personažus, L. Jurgeliui siejasi su šviesa ir gera nuotaika: „Dirbti su juo aikštelėje yra vienas malonumas, su juo jaučiuosi atsipalaidavęs. O tada ir vaidinti tampa lengviau.“
Ramūnas Rudokas, šio serialo režisierius, su netikėtu siūlymu vaidinti „Sniego skonyje“ Laurynui paskambino tuomet, kai aktorius su bičiuliais atostogavo Maltoje.
„Kitame seriale, kuriame esu su juo dirbęs, vaidinau tikrai labai ryškų blogietį. O „Sniego skonyje“ jis man pasiūlė suvaidinti… Romeo. Kadangi jau esu tą daręs, pasakiau jam, kad mieliau būčiau Tebaldas (juokiasi).
Visgi jis įtikino šįkart būti Romeo. O kai perskaičiau scenarijų, supratau, kad mano personažas tikrai panašus į Romeo – iškart buvo aišku, ką reikės vaidinti. Kartais būna, kad reikia mąstyti, kaip tavo personažas kalbės, kokios bus jo manieros, kaip jis atrodys. O čia iškart žinojau, kaip turi būti“, – prisimena jis.
O ar aktorius jau turi savo brangiausią vaidmenį? L. Jurgelis atskleidžia, kad tai – dar ateityje: „Kai kuri kokį personažą, jis tau tampa brangiausias. Pasidarai jį tokiu, nes, kitu atveju, nieko nepavyks. Bet šiaip brangiausias vaidmuo man yra tas, kurio dar nesuvaidinau.“
Savo silpnybę pavertė į stiprybę
Laurynas pasakoja kadaise girdėjęs netikėtą savo paties apibūdinimą – kad yra labiausiai tatuiruotas profesionalus aktorius Lietuvoje. Tačiau, kaip sako pats, ir tai – dar ne pabaiga!
Tiesa, taip aktorius galvojo ne visuomet.
„Kai buvo atranka į „Černobylį“, didelį HBO projektą, turėjau ne tik tatuiruotes, bet ir auskarus-tunelius, į kuriuos tada atkreipė dėmesį. Atsimenu, tuo metu dėl to kiek išgyvenau, tačiau dabar suprantu, kad jei tu tinki ir tavęs nori konkrečiam vaidmeniui, tatuiruotės tikrai netrukdys“, – sako jis.
Lauryno teigimu, laikai keičiasi. Todėl savo silpnybę – tatuiruotes – jis nusprendė paversti į savo stiprybę.
„Pakeičiau savo mąstymą ir pasidariau dar daugiau tatuiruočių. O tada pradėjau gauti daugiau vaidmenų, tad tai tapo privalumu. Tiesa, dabar dažnai tatuiruočių iš anksto jau nebeminiu – jei išlįs, tai išlįs. Nesinori, kad tai nulemtų mano vaidmenis“, – pasakoja jis.
Anot Lauryno, aktorystėje gausu kitokių iššūkių. „Kai aktorius gauna labai daug vaidmenų, tarp savęs sakome, kad jis yra labai „einamas“. Tačiau tokie „einami“ aktoriai nuolat keičiasi, nes atsiranda kažkas kitas. Ši profesija – nenuspėjama, tad ir konkurencija yra tikrai didelė. Daug žmonių, kurie baigia aktorinį, vėliau pagal specialybę nė nedirba… O jei vyksta kastingas, tikrai žinau, su kuo turėsiu konkuruoti – neretai čia sutinku pusę savo kursiokų“, – pripažįsta jis.
Aktoriaus teigimu, pasirinkęs tokią profesiją, adrenalino neišvengsi: „Ši profesija kartu yra ir priežastis, kodėl aš tiek kartų gyvenime esu išgirdęs „ne“ (juokiasi)! Ir net nežinai, dėl ko, nes niekas tau nepaaiškina. Netinki ir viskas. Tačiau reikia tai priimti – vadinasi, vaidmuo ir nebuvo skirtas tau.“
Tačiau adrenalinas L. Jurgeliui patinka – aktorius pripažįsta jo besivaikantis ir už filmavimo aikštelės ar scenos ribų.
„Aktorystė – didelė adrenalino forma. Kai reikia apsinuoginti – parodyti savo vidų – tikrai jauti milžinišką adrenaliną. O laisvu laiku aš užsiimu Muay Thai, važinėju motociklu, mėgstu kalnus, surfinti, slidinėti… Tai mane padaro gyvą, aktyvų ir smalsų gyvenimui“, – kitą savo pusę atskleidžia aktorius.
Antroji serialo „Sniego skonis“ dalis, kurioje – dar daugiau intrigų, emocijų ir netikėtų siužeto vingių, jau nuo vasario 4-osios, pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. tik per TV3.
Laurynas Jurgelisaktoriusscena
Rodyti daugiau žymių