Populiarios televizijos laidos metu – netikėtumas: žinomos grupės narys pabučiavo Moniką Liu

LNK projekte „Muzikinė kaukė“ dalyvaujantis E. Koldaras neslepia, kad išgirdęs, jog turės įkūnyti patį R. Williams, iš karto suprato, kad laukia rimtas iššūkis. „Man visada labai imponavo R. Williamsas kaip kūrėjas ir atlikėjas. Bet mūsų balso tembrai yra gana skirtingi. Stengiausi kiek įmanoma priartėti prie jo balso, nes tai yra viena jo vizitinių kortelių.
Bet Robbie yra ne tik balsas. Kai jis stovi scenoje, atrodo, kad nuo jo eina tam tikra aura. Tai žmogus, kuris valdo publiką, užkariauja stadionus. Visiškas rockstaras. Įkūnyti tokį žmogų yra didžiulis iššūkis ir atsakomybė. Jo daina „Feel“ man visada labai patiko, nes joje atsiskleidžia emocinis svoris. Ją atlikdamas R. Williamsas nepraranda savo charizmos, bet tuo pačiu jis atskleidžia savo jautrų tikrumą.
Supratau, kad turiu sugebėti tai įkūnyti ir perteikti taip, kaip tai daro R. Williamsas. Siekiau perteikti tą išlaikytą, eklektišką, emocišką R. Williamsą ir neprarasti jo rockstaro energetikos. Norėjau sugebėti spinduliuoti R. Williamso energiją nepasitelkdamas pigių triukų. Tikiuosi, kad bent šiek tiek tos energetikos perduoti žiūrovams sugebėjau“, – sako E. Koldaras.
Nustebino charakterių panašumai
Pradėjęs domėtis R. Williamso asmenybe, E. Koldaras sako supratęs, kad jie yra labai panašūs: „Ruošdamasis pasirodymui, labai daug laiko skyriau repeticijoms. Jos trukdavo po kelias valandas per dieną. Norėjau atkartoti ne tik jo judesius ir balsą, bet ir susitapatinti su jo asmenybe. Žiūrėjau nemažai filmų apie jį, domėjausi jo gyvenimu. Supratau, kad jis man yra labai artimas. Jis užsidegęs žmogus, perfekcionistas, šiek tiek egoistiškas ir tuo pačiu jame yra nemažai nepasitikėjimo ir pasimetimo gyvenime.
R. Williamso gyvenime buvo laikas, kai jam buvo sakoma, kad jis negali dainuoti, yra nepakankamai geras atlikėjas. Jis nenuleido rankų ir pakilo. Man tai labai artima. Aš taip pat esu toks žmogus, kuris, išgirdęs neigiamą vertinimą, tai paverčia motyvacija. Tokie panašumai mane labai palietė. Supratau, kad esu labiau panašus į jį gal net ne išvaizda, kiek savo charakteriu. Tai nustebino mane patį.
Nors iki šiol niekada nebuvau R. Williamso koncerte, dabar žinau, kad pasitaikius progai, būtinai nueičiau pasiklausyti ir R. Williamsą pamatyti gyvai.“
E. Koldarui įžengus į sceną, publiką nustebino atlikėjo panašumas į R. Williamsą. Tai, kad abu turi nemažai panašių bruožų, buvo staigmena ir pačiam dalyviui. „Tikrai nesitikėjau, kad galiu būti toks panašus į R. Williamsą. Bet didžiausias to nuopelnas visgi yra projekte dirbančio profesionalių grimo ir stilistų personalo.
Tai, ką jie sukūrė, yra tiesiog neįtikėtina. Kol mane grimavo, vis pažiūrėdavau į veidrodį ir nustebdavau, pamatęs, koks galiu būti panašus į R. Williamsą. Supratau, kad žmogų labai keičia jo antakiai. Nes vos šiek tiek pakeitus mano antakius, jau buvo matyti, kad panašumas yra akivaizdus“, – sako grupės „Sadboi“ narys E. Koldaras.
Padovanojo bučinį M. Liu
Pasirodymo metu žiūrovus nustebino ne tik abiejų atlikėjų išvaizdos ir balso panašumai. Norėdamas perteikti R. Williamso energetiką, E. Koldaras užšoko ant komisijos stalo ir pabučiavo komisijos narę Moniką Liu, kaip įprasta R. Williamso pasirodymuose. E. Koldaras sako, kad tai nebuvo surepetuota:
„Tai buvo visiškai spontaniškas sprendimas, to nerepetavau. Man atrodo, kad scenoje mane užvaldė R. Williamso energija. Prieš pasirodymą galvojau, kad reikėtų įgyvendinti kokią nors R. Williamsui būdingą išdaigą. Dainos metu tai įvyko tiesiog natūraliai: pamačiau komisijos stalą, užšokau ant jo ir padovanojau bučinį Monikai Liu. Tai buvo tam tikras charizmatiškumo protrūkis scenoje. Turbūt rodo, kad aš labai mėgavausi tuo pasirodymu, šis įsikūnijimas man labai patiko.“
„Sėdžiu dabar kaip pabučiuota. Jisai visiškai nesijaudino, nes bučinukas buvo šlapias. Matėte, koks jis buvo atsipalaidavęs? Man šis žmogus yra mistika. Jam reikia būti Enrique Iglesias, jis ateina ir atrodo, kad jis yra Iglesias giminaitis. Jam reikia būti Radži, jam atėjus, atrodo, kad jie giminės su Radžiu. Dabar galvoju – Robbie Williamsas. Nesimatys, kad panašus. Bet identiškas! Išvaizda padaryta tobulai. R. Williamsas visada yra tarsi vėjavaikiškas, labai charizmatiškas dainininkas. Ir tai tu taip pat padarei. Žinai, kaip būna, kai atlikėjai pasikviečia savo gerbėjas ir jos spiegia. Tai aš dabar taip jaučiuosi. Man labai viskas patiko, labai gerai“, – sakė komisijos narė M. Liu.
Komisijos pirmininkas Paulius Vaitiekūnas taip pat sveikino E. Koldaro pasirodymą: „Reikia žemai nulenkti galvą prieš mūsų grimo kambarį – keli nedideli akcentai ir tu atrodai tikrai kaip R. Williamsas. Kosmosas. Nuo pat durų atsidarymo per kūną eina šiurpas. Labai norisi tave pagirti už tai, kad tu, ko gero, pirmas supratai, kad čia reikia pasimėgauti, atsipalaiduoti. Gavosi tikrai labai gerai.“
E. Koldaro ir R. Williamso panašumu buvo sužavėti ne tik komisijos nariai, bet ir žiūrovai. Po pasirodymo jie fotografavosi su įkūnytu R. Williamsu, kad turėtų kadrą atminimui. „Esu dėkingas žiūrovams, kurie mane palaiko. Man tai yra didžiulis įvertinimas, rodantis, kad aš ir visa projekto komanda padarėme puikų darbą.
Šiuo metu aš ir mano kolega Artiomas Penkevičius iš grupės „Sadboi“ ruošiamės koncertiniam turui po Lietuvos miestus. Esu tikras, kad juose gali prasprūsti ir R. Williamso energetika“, – sako E. Koldaras.
