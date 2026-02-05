Simona Čėsnaitė: „Ilgą laiką bandžiau gyventi be scenos“

„Ilgą laiką bėgau nuo to, bandžiau gyventi be scenos, be dainavimo, dainavau tik draugų kompanijoj, bet greičiausiai yra kažkoks užtaisas manyje. Kažkur išgirdau frazę, kuri privertė mane vėl galvoti apie tai, jeigu kažką mes sukuriam, reiškia, tai yra reikalinga. Galbūt ne masėms, ne arenoms, gal tiesiog man terapine prasme. Aš už tos minties užsikabinusi vėl pradėjau rašyti dainas, sulaukiu to atsako, kad yra gera, kad girdi mano dainose savo istorijas, jos rezonuoja, tai man čia didžiausias įvertinimas, paskatinimas“, – sako Simona.
Kvietimas dalyvauti „Muzikinėje kaukėje“ Simonai buvo netikėtas, nors, pati neslepia, kad kartais apie šį projektą pagalvodavo ir svarstydavo, ką galėtų įkūnyti.
„Čia gali labai daug pasiimti sau, labai savanaudiškai, asmeniškai. Tai – ir išsilaisvinimas iš rėmų, iš savo nuostatų, kokia aš esu ir turiu būti, kokią gal būt nori mane matyti žmonės. Gal tas balsas gali būti dar kitoks nei aš esu įsitikinus, kad jis skamba vienaip ir ne kitaip. Norisi viską sugerti ir kuo daugiau mėgautis, kuo mažiau galvoti kaip ten bus, ar pasiseks, aš tikrai negalvoju apie laimėjimą. Man laimėjimas yra dalyvauti“, – atskleidžia Simona.
Vos prasidėjęs projektas nepagailėjo Simonai iššūkių, ji jau įkūnijo ir Moniką Liu, ir Alicia Keys, ir Martyną Kvaliauską. Nors įkūnyti atlikėjus, kurie sėdi komisijos kėdėje ir tave stebi iš labai arti, yra nemažas iššūkis, bet Simonai pavyko susitvarkyti puikiai, ir Monika Liu, ir Martynas negailėjo Simonai pagyrų už kruopštų pasiruošimą, detalių pastebėjimą, tikslų atkartojimą. O šį šeštadienį Simonai teks įkūnyti dainininkę Billie Eilish.
„Billie Eilish dainavimas yra labai specifinis, absoliučiai kitaip, nei aš įpratusi ir atrodyti, ir dainuoti scenoje. Ji yra labai emocionali atlikėja, tai labai sunku ne tik padainuoti, bet ir tą emociją perduoti, nes man atrodo jos populiarumas labai didele dalim susijęs su tuo, kad ji moka ir emociškai užkabinti. O dėl vokalo – labai įdomu, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad reikia tik pašnabždėti. Ji pati sako, kad šita daina yra tarsi dainavimas po tokio tikrai didelio verkimo. Man dainuoti yra sunku, jei aš labai įsijaučiu, jau pradedu graudintis ir tada yra dar sudėtingiau dainuoti“, – sako Simona.
Projekte iš tiesų netrūksta įvairiausių emocijų, tačiau Simona turi patį svarbiausią dalyką – artimųjų palaikymą. „Šeima palaiko, džiaugiasi mano ieškojimais ir patyrimais. Labai paprasta tiesa: laiminga žmona – laiminga šeima. Kol aš esu savirealizacijos pike ir darau tai, kas man yra įdomu, kas priverčia mano širdį tankiau plakti, tuo, man atrodo, yra geriau“, – sako Simona.
Simonos Čėsnaitės ir kitų devynių projekto dalyvių pasirodymus išvysite jau šeštadienį projekte „Muzikinė kaukė“ 19:30 per LNK.