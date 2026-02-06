Marijono Mikutavičiaus karjeroje – pokyčiai

Daugiau nei 30 dalyvių laidoje stos į strateginę žinių kovą interaktyvioje žaidimų aikštelėje, kurioje kiekvienas atsakymas gali pakeisti visą laidos eigą. Dalyviai pasirinks geriausiai jiems pažįstamą temą, mes iššūkį savo „kaimynui“ ir į vizualiai iliustruotus klausimus stengsis atsakyti kuo įmanoma greičiau bei tiksliau. Jei pavyksta atsakyti teisingai, tuomet nugalėtojas perims varžovo langelį. Ir tai – tik pradžia.
Pagrindinis žaidimo tikslas – žingsnis po žingsnio užkariauti visą žaidimo aikštelę ir laimėti įspūdingą piniginį prizą – net 10 tūkstančių eurų.
Žaidimas, kuriame reikalinga sėkmė tau, ir nesėkmė tavo varžovui
Naujo projekto vedėju taps ilgametis TV3 veidas Marijus Mikutavičius, su kuriuo kartu žaidėme jau ne vieną intriguojančią žinių kovą. Tiesa, šįkart Marijus pats nežais, o tik vadovaus šiam žinių patikrinimo paradui!
„Tai – žaidimas, kuris dar niekuomet nebuvo matytas Lietuvoje. Tačiau jis užtikrintai taps pramoga visai šeimai, nes kartu su projekto dalyviais, jį namuose prie ekranų galės žaisti ir kiekvienas žiūrovas. Be to, šiam žaidimui neretai užteks turimų bendrų žinių – būti ypatingu eruditu ar intelektualu neprireiks. Dažniau čia svarbesnė reakcija“, – sako naujojo žaidimo vedėjas.
Visgi, kai žaidime susijungs laiko limitas, reakcija ir įtampa, galėsime prisižiūrėti ir labai keistų ar linksmų dalykų…
„Tokiomis akimirkomis žmonės negali prisiminti elementariausių žodžių! Tiesą sakant, tą pastebėjau ir pats – kai spaudžia laikas ir azartas, iš galvos visai iškrenta kai kurie dalykai. Iki tokio lygio, kad neatsimeni, jog „namas“ vadinasi „namas“, – juokiasi M. Mikutavičius.
Anot vedėjo, stebėti dalyvius – ne ką mažiau įdomu nei žaisti pačiam. Ypač todėl, kad paneigdami bet kokius stereotipus, žmonės neretai nustebina labiausiai.
„Mane gyvenimas šiame žaidime pagavo ir nubaudė tuomet, kai galvojau, jog praplikęs dėdė su akiniais žinos daugiau nei 20 metų mergaitė baltais plaukais. Bet, pasirodo, nė velnio! Praplikęs dėdė kaip turi būt gavo į skudurus (juokiasi). Čia pamatysime tiek daug savo žiniomis ir azartu plėšrių jaunų žmonių, kurie bus tokie susikaupę ir taip gerai atsakinės į klausimus, jog būsime labai maloniai nustebinti. Šiame žaidime laimės tie, kurie turės vidinės disciplinos bei gebės išlaikyti dėmesį ir susikaupti“, – sako M. Mikutavičius.
Kiekvienas dalyvis iš pradžių galės pasirinkti labiausiai jį dominančias temas, kurios žaidime bus pačios įvairiausios – nuo Lietuvos žvaigždžių iki ūkininkavimo, vandens telkinių ar „TV3 projektai“.
„Dar viena populiari tema buvo „Lietuvos dainininkai“, kurių daugelį tikrai esame matę per televizorių. Tačiau nuotrauka gali būti parinkta taip, jog nepavyks taip lengvai pasakyti, kas ten pavaizduotas! Paslysti tikrai įmanoma visur. Šiame projekte tikrai reikia nemažai sėkmės tau ir nesėkmės tavo varžovui“, – sako naujojo žaidimo vedėjas.
Ką slepia projekto užkulisiai?
Naująjį projektą „Užvaldyk aikštelę. The Floor“ TV3 žiniasklaidos grupė filmavo Taline. Būtent čia jis filmuotas ir kitoms Baltijos šalims. Tačiau, nors gyvename labai arti vieni kitų, žaidimas skirtingose Baltijos šalyse išduos, kad estai, latviai ir lietuviai – labai skirtingi. O kuo šiame žaidime išsiskirsime mes?
„Mūsų vedėjas pats geriausias (juokiasi). O jei rimtai, šalių stereotipai atitinka. Lietuviai audringesni ir labiau emocingi, estai ramesni ir labiau santūrus, o latviai kažkur per viduriuką. Kažkuria prasme atitinka anekdotiniai stereotipai“, – šypteli M. Mikutavičius.
Be to, žaidimo vedėjas pasakoja, kad tai – jau lygiai antras projektas, kuris jį patį grąžina į Taliną.
„Paradoksalu, nes vienas pirmųjų tarptautinių mano projektų irgi buvo Taline. Tarptautinė patirtis man tikrai nedažna, ir kažkokiu būdu ji visą laiką susijusi su Talinu. Tąkart čia filmavome TV3 projektą „100 000 eurų grynais“, – prisimena jis.
Prabilęs apie filmavimo užkulisius, M. Mikutavičius akcentuoja ir interaktyvią, būtent šiam žaidimui sukurta aikštelę, kuri palieka didžiulį įspūdį.
„Studija atrodo tikrai šauniai, o ypač šauni ji per kamerą – vaizdas tikrai labai fainas. Man ji netgi priminė „Squid Games“ nuotaiką, kur kiekvienas turi užimti savo teritoriją“, – intriguoja M. Mikutavičius.
Žaidimo vedėjas atskleidžia ir daugiau užkulisių detalių. Pavyzdžiui, kad nors projekte netrūks ir konkurencijos, čia pamatysime ir ne vieną užsimezgusią draugystę...
„Žmonės į žaidimą atvyks kartu, taps draugais, bendruomene. Daug žmonių čia susipažins, pajus vienas kitam žmogišką simpatiją. Tačiau, žinoma, kiekvienas nori laimėti ir išbūti žaidime kuo ilgiau. Net ir ilgai laukęs savo eilės gali likti nieko nepešęs, jei suklysi jau pirmame klausime. Tai – liūdniausia žaidimo dalis. Tačiau taip jau yra – vieni šlovę ir visų dėmesį išlaiko ilgiau, o kai kurie to netenka labai greitai“, – mintimis dalijasi M. Mikutavičius.
Ir patį Marijų galėtume pavadinti patyrusiu žaidimų ekspertu – būtent jis buvo ir pirmasis šeštadienių žaidimo „galvOK“ kapitonas. Tad kiek įdomių faktų po tokių žaidimų susikaupia jo galvoje?
„Ne be reikalo sakoma, kad kartojimas – mokslų motina. Kai dalyvauju tokiuose žaidimuose, pastebiu, kaip mano galvoje atsiranda daug papildomos informacijos. Tokios, kokios anksčiau neturėdavau, todėl galėdavau sublizgėti šeimoje ar su draugais (juokiasi). Bet, kai nustoji žaisti, galvoje ir vėl lieka tik nuobodi lietuviškos politikos rutina…“ – nuo pavasario žaisti ir pasitikrinti savo žinias kviečia Marijus.