Versluose save atradęs Ąžuolas Žvagulis: „Mama stūmė į sceną, bet į šešėlį lipti nereikia“

Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijoje aštuntąjį sezoną pradeda laida „Gyvenimas versle“, kurioje į naujai besikuriančios picerijos patalpas pakvies verslininkas Ąžuolas Žvagulis. Tai naujausias jo projektas, plečiant „Ąžuolyno virtuvės“ veiklą – jau kovo pradžioje Vilniuje duris atvers antrasis šio tinklo taškas.
„Restoranuose pradėjau dirbti nuo 14 metų ir man labai patiko. Nuo to laiko plečiuosi šioje srityje, tris metus net pats kepiau picas iki tol, kol sustatėme komandą ir pasiekėme apyvartą, leidžiančią tą komandą išlaikyti“, – apie Sudervėje veikiantį picų vagonėlį pasakoja Ąžuolas.
Šiandien žinomas vyras stovi ne už vieno, o net kelių sėkmingų verslų vairo. Jo veiklų spektras – platus: nuo picerijos, kebabinės ir šakočių gamybos, iki vaikų darželio, senjorų namų bei vandenlenčių parko. Verslininkas neslepia, kad tokį augimą leidžia ne tik aiški kryptis, bet ir žmonės, kuriais jis pasitiki. Būtent surinkta komanda ir pats kūrybinis procesas jam tampa pagrindiniu varikliu imtis vis naujų idėjų.
„Viskas veikia, o viską aprėpti pavyksta tik turint nuostabias komandas. Kadangi mums pavyksta pritraukti naujus žmones, darbuotojus, kolegas, kurie gerai dirba, tai turim ir laiko plėstis. O man pačiam patinka kūrybos procesas, kai ateini į naujas patalpas, pažiūri, kur kas stovės, sugalvoji, kaip darysime“, – teigia verslininkas.
Viena iš sąmoningai Ąžuolo pasirinktų verslo krypčių – vengti miesto centrų ir didžiulių, brangiai kainuojančių patalpų. Jis renkasi mažesnes lokacijas, kur galima išlaikyti aukštą produkto kokybę, bet ženkliai sumažinti išlaidas. Toks modelis jam leidžia lanksčiau planuoti veiklą, lengviau suburti komandą ir greičiau prisitaikyti prie rinkos.
„Verslas reikalauja didelių investicijų, jei nori padaryti gerai. Pasiimi 200–300 kvadratų ir gali investuoti virš 300 tūkst. eurų, jog padarytum taip, kaip reikia. Mažesnėse vietose yra mažesnės investicijos, bet gali atiduoti tokį patį gerą produktą. Taip pat ir darbuotojų reikia mažiau, todėl kitaip dėliojasi skaičiai, gali įdarbinant kitaip mokėt, kas irgi yra svarbu, nes daugiau galimybių rasti dirbti norinčių žmonių. Aš jau atsikandęs to, paragavęs ir man patinka daryti daugiau, bet mažesnių vietų“, – savąjį modelį atskleidžia verslininkas.
Verslumo užuomazgos Ąžuolo gyvenime pasirodė dar labai anksti, mat smalsumas, noras veikti ir gebėjimas pamatyti galimybę kasdienėse situacijose jį lydėjo nuo pat vaikystės. Net paprasčiausi kiemo užsiėmimai tapdavo pirmaisiais bandymais užsidirbti ir suprasti pinigų vertę.
„Pirmas verslumas atsirado, kai dar buvau vaikas. Gyvenome Žirmūnuose, tai su broliu pasiimdavome iš namų kibirus su kempinėmis, nusileisdavome į kiemus ir eidavome plauti mašinas aikštelėje. Tuo metu man buvo 7 ar 8 metai, tik prisimenu, kad žmonės duodavo pinigų tam, jog neplautume ir jų mašinų neliestume“, – juokiasi Ąžuolas.
Augęs kūrybiškoje ir visuomenei gerai pažįstamoje šeimoje, Ąžuolas neslepia, kad buvo laikas, kai jautė skatinimą rinktis sceną. Vis dėlto toks viešumas jam neatrodė sava erdvė, todėl gana anksti jis suprato norintis eiti kitu keliu ir užuot bandęs įsitvirtinti tėvų šešėlyje, pasirinko save realizuoti versluose.
„Mama stūmė į sceną, bet man nepatiko. Į tą šešėlį lipti nereikia, gal tai ne mano pašaukimas“, – įsitikinęs Ąžuolas.
Kita laidos tema leis susipažinti su Pauliumi Arasimavičiumi – penkiais gandrais įvertintos sodybos „Grand Vila“ savininku. Tai jau trečiasis jo kuriamas projektas, užaugęs iš paprastos draugų idėjos ir asmeninių patirčių. Iš pradžių pirmoji sodyba buvo skirta tik šventėms ir poilsiui savo rate, tačiau keičiantis gyvenimo etapams ir poreikiams, laisvalaikio hobis pamažu peraugo į sėkmingą verslą.
„Buvome pašėlęs jaunimas, kuris mėgdavo švęsti. Tuo metu draugo tėvai turėjo medinę sodybą, bet atėjo momentas, kai jie pasakė, kad mums ten vietos nebėra. Nusprendėme pasistatyti namelį savo šventėms ir pasistatėme, bet ilgainiui atsirado šeimos, pasikeitė gyvenimai, vis mažėjo tų balių, todėl pabandėm nuomoti“, – pirmąsias verslo užuomazgas prisimena vyras.
„Grand Vila“ – sėkmingiausias Pauliaus vystomas projektas, kurį savo svarbiausioms šventėms renkasi ne tik privatūs klientai, bet ir žinomi Lietuvos krepšininkai, tokie kaip Vaidas Kariniauskas ar Edgaras Ulanovas. Ilgametė patirtis sodybos šeimininkui leidžia aiškiai matyti, kaip keičiasi klientų lūkesčiai ir pačios švenčių tradicijos. Pasak Pauliaus, tai, kas buvo įprasta prieš penkiolika metų, šiandien nebeatrodo savaime suprantama, mat kinta tiek švenčių formatai, tiek maisto pasirinkimas.
„Šventės kultūringėja, mažėja jų su nakvyne, keičiasi tendencijos ir dėl maitinimo. Standartiniai meniu nebetenkina klientų, atsiranda vegetarų, veganų ir dažnai tai būna jau bene pusę svečių. Šiuo metu viskas yra labai pasikeitę, lyginant su tuo, kas buvo prieš penkiolika metų, kai visiems tiko karbonadas su sūriu“, – renginių planavimo užkulisius atskleidžia Paulius.
Trečioji laidos tema supažindins su kineziterapeute Vakare Morkevičiene, kurios verslo pradžia pareikalavo daug asmeninės iniciatyvos. Pirmuosius klientus ji bandė pasiekti pati: spausdino reklaminius lapukus bei klijuodavo juos autobusų stotelėse. Nors pradžioje verslo kelias atrodė painus ir neaiškus, užsispyrimas neleido jai sustoti – šiandien ji gali džiaugtis net dviem „Kineza“ kineziterapijos klinikomis.
„Nuo mažų dienų močiutėms ir tėvams namie darydavau masažus. Jie sakydavo, kad turiu labai stiprias rankas. Vėliau pradėjau domėtis pačiais pratimais, kaip juos atlikti taisyklingai, namuose taisydavau tėvus, o tuomet šią kryptį pasirinkau ir universitete“, – laidoje pasakoja Vakarė.
Mintis turėti nuosavą kineziterapijos kliniką Vakarei gimė iš aiškios vizijos – sukurti erdvę, kurioje viskas būtų daroma pagal jos pačios vertybes ir požiūrį į sveikatą. Pradžia nebuvo lengva – trūko klientų, tačiau atkaklumas ir nuoseklus darbas davė vaisių: per laiką surinktos rekomendacijos tapo tvirtu pagrindu klinikos augimui.
„Turėjau viziją, kurią norėjau įgyvendinti pagal save. Pačioje pradžioje, kai dar nebuvo klientų, stengiausi, kaip galėjau. Prisidariau lankstinukų bei skrajučių ir važiuodama į darbą stodavau kiekvienoje stotelėje juos prilipinti, taip reklamuodama, kad pas mane vyksta mankštos. Tai nesuveikė labai stipriai, bet ir vienas atėjęs klientas jau buvo svarbus. O vėliau didžiausia reklama tapo ta, kuri sklido iš lūpų į lūpas“, – savo verslo istorija dalinasi Vakarė.
Verslas – tai ne tik skaičiai ar sandoriai. Tai kasdieniai iššūkiai, laimėjimais nuspalvintos akimirkos, skambios sėkmės istorijos ir tyliai išgyventi pralaimėjimai. Verslas – tai gyvenimas, o „Gyvenimas versle“ – tai laida, kurios vedėjas Vidas Bareikis kviečia pažinti įdomiausias verslų istorijas, atskleisti jų kasdienybės užkulisius ir pasisemti įkvėpimo. Laidą žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 17:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.