Natalijos Bunkės sūnus Kristupas nėrė į naują veiklą

Ką slepia ši paslaptinga dėžutė? Ir kokie netikėti svečiai konditeriams padės įvykdyti užduotį?
Praėjusioje laidoje konditeriai kūrė istorijas trapioje tešloje – tartaletes iš sezoninių ingredientų. Tuomet pirkėjų sprendimu pirmąją vietą iškovojo Kotryna Uba, antrąją – Egidijus Andriuškevičius, o trečioje liko Asta Petrus.
Bendroje įskaitoje situacija itin įtempta: Asta ir Egidijus dalijasi pirmąją vietą, o Kotryna, pajutusi pergalės skonį, sparčiai vejasi lyderius.
„Kuo arčiau pabaigos, tuo labiau visi stengiasi. Dabar jau niekas nebenori klysti“, – sakė Kotryna.
O šįkart trims konditeriams – Astai, Kotrynai ir Egidijui – į pagalbą atskubėjo jaunoji karta. Pastaroji ne tik ragavo, maišė ir svėrė ingredientus, bet ir tapo papildomu išbandymu profesionalams.
Trys sausainiai – trys strategijos
Naujoji užduotis – „Savaitgalis dėžutėje“ – pareikalavo ne tik kūrybiškumo, bet ir strateginio mąstymo. Konditeriams ir jų pagalbininkams teko kepti sausainius!
Asta pasirinko riziką ir netikėtus derinius – žemės riešutus su avietėmis, lazdyno riešutus su uogiene, o taip pat šokoladinius sausainius su chalva ir sezamu.
„Tai – loterija. Neverta bandyti atspėti, kas patiks visiems. Geriau gaminti tai, kuo tiki“, – sakė ji.
Egidijus rinksis universalius, daugumai pažįstamus skonius: pistacijas, avietes ir „Nutella“ įdarą.
„Daugiau žmonių mėgs – daugiau šansų laimėti“, – E. Andriuškevičius tikėjosi, kad saugesnė strategija jam atneš pergalę.
Kotryna savo sausainių dėžutę kūrė įkvėpta šeimos ir vaikų. Jos pasirinkimas – gervuogių bei baltojo šokolado derinys, citrininiai su pabarstukais ir klasikiniai šokoladiniai sausainiai.
„Galvodama apie vaikus rinkausi tai, kas jiems labiausiai patinka – galbūt tai suveiks ir su pirkėjais“, – sakė K. Uba.
Jaunieji pagalbininkai – nuo disciplinos iki „Michelin“ svajonių
Šį kartą virtuvėje netrūko jaunatviškos energijos. Astai padėjo dainininkės Natalijos Bunkės sūnus Kristupas Bunkus, kuris juokavo jau gavęs „Michelin“ žvaigždutę virtualiame „Cooking Simulator“ žaidime.
Kotrynos komandoje – kikbokso čempiono Sergejaus Maslobojovo sūnus Ramir, sportiškas ir disciplinuotas jaunuolis. O Egidijui talkino kepimo entuziastė Greta, nustebinusi tikslumu ir greitu orientavimusi virtuvėje.
Nors jaunieji pagalbininkai įnešė daug energijos ir entuziazmo, konditeriams teko prisitaikyti prie lėtesnio tempo. Be to, prireikė mokyti, deleguoti darbus ir kartu išlaikyti precizišką profesionalumo lygį.
Tikslumas prieš kūrybą – konditerijos matematika
Laidos metu netrūko įtampos. Vienur dominavo gramo į gramą tikslumas, kitur – kūrybinis darbas „iš akies“. Ekspertai priminė, kad konditerijoje svabi kiekviena detalė, ir net nedidelė klaida gali sugadinti galutinį rezultatą.
Nepaisant iššūkių, konditeriai demonstravo profesionalumą – nuo ingredientų ragavimo iki klaidų taisymo čia pat, virtuvėje.
Projekto dalyviams kiekvienas žingsnis tampa vis reikšmingesnis – iki finalo likus vos kelioms laidoms, bet kokia klaida gali kainuoti lyderio poziciją.
Ar universali strategija nugalės drąsius eksperimentus? Ar jaukūs ir namų įkvėpti skoniai pranoks profesionalų preciziškumą? Atsakymą pateiks pirkėjai, kurių sprendimas ir šį kartą nulems, kas žengs dar vieną žingsnį link didžiojo prizo.
