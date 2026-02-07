Renginių organizatorius A. Kamantauskas: „Pinigus uždirbu tam, kad įgyvendinčiau visas žmonos svajones“

Tai – didžiulis nuopelnas Lietuvai – pranokęs tūkstančius kitų pretendentų, mūsų tautietis savo pasiekimais prilygsta grandams, organizuojantiems Olimpines žaidynes ar pasaulio futbolo čempionatus, kurių biudžetai skaičiuojami milijardais.
Šiandien Aurimas dirba su aukščiausio meistriškumo atlikėjais – Nacionalinių premijų ir „Auksinių scenos kryžių“ laureatais, pramogų pasaulio žvaigždėmis – Jessica Shy, Rolandu Mackevičiumi ir kitais. Jo kuriami konceptai laimi Holivudo Oskarams prilyginamus pasaulinius apdovanojimus, o patirčių kraityje puikuojasi ir visiškai neriboto biudžeto šou.
„Gala“ vakarienė – užsienyje bene garsiausiai nuskambėjęs Aurimo renginys: „Sukūriau istoriją apie Vilnių, kurią pavadinau laiko mašina. Laikas kaip simbolis nugulė ant laikrodžio, kuriuo tapo stalas, prie kurio ir susėdo visi svečiai. Tai trys didžiuliai stalai, ant kurių vyko visa Vilniaus istorija.
Nuo to, kaip Gediminas rašė laiškus ir sukvietė visus pirklius iki Vilniuje buvo išrasti lazeriai. Visą šitą istoriją papasakojau ant tų įspūdingų stalų ir iki šios dienos manęs užsienyje klausia: „Kaip tau tai pavyko?“, – pasiekimais laidoje „Bus visko“ dalijosi režisierius.
Per kone dvidešimt aštuonerius metus trunkančią karjerą renginių pasaulyje Aurimas ne kartą girdėjo kitų abejingumą, neva jam nepavyks įgyvendinti utopinių sumanymų, tačiau jis visiems įrodydavo priešingai.
Jeigu galvodamas apie būsimo renginio konceptą supranta, kad Lietuvoje neturime geriausio tam tikros srities profesionalo, jis neatsisako savo idėjų, o tiesiog ieško to žmogaus svetur ir nugludinęs savo „wow“ efekto idėją, žavi net visko mačiusius renginių dalyvius.
„Kartą suskrido į Lietuvą trys šimtai užsienio svečių, kurie skraido privačiais lėktuvais ir jau tiek uždirbę pinigų, kad jiems dirbti nebereikia, tiktai skraidyti iš renginio į renginį. Užsakovo tikslas buvo juos nustebinti, nors nelabai tikėjo, kad tai pavyks padaryti, bet tada aš atsiraitojau rankoves ir parodžiau viską, ką galiu“, – pasakojo vyras.
Tarptautinis Aurimo darbų pripažinimas, titulai ir įvertinimai nublanksta prieš idėją, kad uždirbti pinigai padės jam išpildyti net slapčiausias žmonos svajones. Su ja vyras santykius puoselėja jau daugiau nei dvidešimt metų ir augina tris vaikus. Būtent mylimoji yra didžiausia Aurimo įkvėpėja.
„Aš išties pinigus uždirbu tam, kad įgyvendinčiau visas jos svajones. Ji mane labai stipriai motyvuoja. Ir kuo daugiau ir brangesnių svajonių ji turės, tuo aš stipresnius projektus ir renginius padarysiu. Man labai svarbu, kad mano žmona būtų laiminga. Man tai yra svarbiausias dalykas. Kai ji laiminga, tada laimingas aš“, – prisipažino renginių organizatorius ir atskleidė, kad tiek tvarios santuokos, tiek daugiavaikės šeimos idilę susikūrė dar jaunystėje Danijoje.
Tada, dalyvaudamas mainų programoje ir gyvendamas danų šeimoje, jis pamatė savo svajonių gyvenimo viziją.
Daugiau apie tai, kokią įtaką Aurimui kaip asmenybei ir kūrėjui padarė Danija, kaip gimsta jo utopiniai renginiai ir kas yra „wow“ efektas, o taip pat dėl ko šiandien tarptautiniuose renginiuose einama iš proto, žiūrėkite laidoje „Bus visko“ jau šį šeštadienį 17.30 val. per LNK.