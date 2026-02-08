Martynui Kavaliauskui – pribloškianti „Didžiojo chorų mūšio“ komisijos reakcija

Šį kartą Kaunas ryžosi itin sudėtingam iššūkiui – atlikti belgų atlikėjo Stromae kūrinį „Papaoutai“ originalo kalba. Siekdamas autentiško skambesio, visas choras mokėsi prancūzų kalbos, o įdėtos pastangos neliko nepastebėtos – jas įvertino tiek projekto generolai, tiek publika.
Po Kauno „Rubininio“ choro pasirodymo studijoje kilo tikras emocijų proveržis. Visų miestų komandos reagavo audringai, ovacijos truko itin ilgai, o visi trys generolai pirmą kartą projekto istorijoje plojo atsistoję. Kaip sakė šou vedėjas Rolandas Mackevičius, Kauno „Rubininis“ choras visus išguldė.
Aktorė ir projekto generolė Inga Jankauskaitė savo įspūdžių neslėpė.
„Mane truputį ima siaubas, kad tai yra tik trečia laida, o viskas jau yra taip. Tai nebuvo toli gražu tik pasirodymas. Čia buvo absoliučiai meno kūrinys.
Visiškai savarankiškas, turintis atskirą protą, sąmonę, sielą. Tai buvo banga po bangos – viena tave užpila, pradeda atsitraukti, užpila kita, pradeda atsitraukti, užpila trečia ir tu jautiesi kaip triušis prieš kobrą – visiškai suparalyžiuotas, apžavėtas. Aš jums nuoširdžiai dėkoju. Tai buvo menas, Martynai. Ta mergina, solistė. Jūs esate žvaigždė. Kaip gera pasakyti, kad aš esu iš Kauno. Ačiū“, – sakė ji.
Kūrinio pavadinimas taip pat sukėlė smalsumą.
„Kas ta papautė?“ – pasiteiravo generolas Vytautas Lukočius.
Pagrindinės solo partijos atlikėja Liepa Vasiliauskaitė paaiškino, kad išvertus iš prancūzų kalbos „papaoutai“ reiškia „tėti, kur tu“. Šiuo kūriniu Kauno „Rubininis“ choras siekė perduoti gilią ir jautrią žinutę apie asmeninius santykius, artumo paieškas.
Vytautas Lukočius taip pat negailėjo komplimentų: „Martynai, tai tu esi tas kaltininkas. Net batus nuavei chorui, kad geriau įsižemintų. Tikrai tai buvo taip įtaigu. Kas bus po jūsų – jiems šiandien vargas. Šaunuoliai.“
Trečiasis vakaro generolas, dainininkas Justinas Jarutis Kauno „Rubininio“ choro pasirodymą pavadino apeigomis.
„Tai buvo visiškai nerealu. Nu ką aš galiu pasakyti – Kaunas. Aš iškart keliu balus. Nes čia buvo šakės. Ir aš neturiu daugiau žodžių“, – sakė jis.
Šį sekmadienį Kaunas projekte ne tik skambėjo – jis kalbėjo menu, emocija ir gilia žmogiška patirtimi.