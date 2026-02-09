Arūnas Valinskas komedijos „Uošvis“ komandą prirėmė prie sienos: 30 tūkst. eurų iškeliavo paramai

Sausio pabaigoje aktoriai Mantas Bartuševičius, Arūnas Valinskas bei Vaida Baranovė, kartu su organizatoriais surengė specialų spektaklio parodymą. Kaip ir buvo skelbiama, visos surinktos lėšos už bilietus, kūrėjų atlygis bei partnerių auka atsisakant užmokesčio už paslaugas iškeliavo pačia teisingiausia linkme – Ukrainos kovai už laisvę, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Šįkart – apie dėkingumą. Praėjusių metų balandį Manto sodyboje šventėme puikaus „Uošvio“ sezono pabaigą. Pavasaris, šašlykai, kubilas, Arūno istorijos, Manto juokai – na, patys suprantat, nuostabus vakaras. Pobūviui įsibėgėjus, pusiau juokais, o pusiau rimtai, vienas 30+ metų patirties sukaupęs šou verslo ryklys (neatsikleisime kuris) prispaudė mus prie sienos – po sėkmingo sezono kaip ir priklausytų premijos...
Idėja greitai įgavo kūną – po trumpo sąmyšio prie stalo, nutarėme, kad „premijų“ daug labiau nusipelno netoliese už mūsų visų laisvę kovojantys drąsūs broliai ir sesės, todėl vienbalsiai sutarėme: darom Compensą ir visą aukojam Ukrainai“, – pasakoja „Uošvio“ prodiuseriai iš „Vabalo filmų“.
Bilietų į specialųjį spektaklio parodymą „Compensa“ salėje buvo parduota beveik 950, taip, visų, surėmusių pečius dėka, šešiems Lietuvoje veikiantiems fondams, dirbantiems su parama Ukrainai, paaukota 30 tūkstančių – po 5000 eurų kiekvienam. Tai „Mušk maskvėną sotus“, „Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondas“, „VšĮ MILIŪTĖ“, „Mažasis konvojus“, „Šešios AM asociacija“, „Blue / Yellow for Ukraine“.
„O didžiausias ačiū keliauja fronte šiuo metu kovojantiems vyrams ir moterims. Kartu iki pergalės! Slava Ukraini! Taip pat atiduodame pagarbą projekto partneriams, kurie sutiko prisidėti ir atsisakė užmokesčio už savo paslaugas: „Event Solutions“, „Compensa“ koncertų salė, kakava.lt“, – dėkoja „Uošvio“ komanda.
Vienu sėkmingiausių šalies istorijoje komercinio teatro projektu vadinama komedija „Uošvis“ jau ne pirmą sezoną keliauja po Lietuvą ir renka pilnas sales žiūrovų. Jose ne kartą netilpo visi norintys, teko skelbti papildomus spektaklius. Geri atsiliepimai, legendos apie projektą ir garsus žiūrovų juokas sklido po miškus ir miestus, žmonės grįžta atsivesdami dar daugiau kompanijos.
„Uošvis“ be jokių užuolankų, šmaikščiai ir su daugeliui puikiai pažįstamomis situacijomis vaizduoja jaunos įsimylėjėlių poros vargus norint įtikti būsimos nuotakos tėvui. Aplinkybės, į kurias papuola komedijos herojai, be abejonės, iš jų pareikalauja velniškai daug ir tiesos, ir drąsos.
Tema tokia aktuali, kad į pasirodymus renkasi labai įvairi publika – nuo kažką panašaus kadaise savo kailiu patyrusių vyresnio amžiaus žiūrovų iki tų, kurie drąsą pažinčiai su uošviais vis dar kaupia, o tiesą galimai slepia, norėdami pasirodyti pačiais tinkamiausiais kandidatais giminės pratęsimui.
Po labdaringo pasirodymo Vilniuje, „Uošvis“ toliau, vasario 24 dieną, važiuos į Jonavą, kovo 8 į Anykščius, kovo 12 dieną – į Telšius. Vasarą jau suplanuoti spektakliai Palangoje.