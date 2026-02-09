J. Leonavičiūtė rėžė be užuolankų: „Dauguma automobiliu rūpinasi labiau nei savo kūnu“

Tai apie ką mes čia galime kalbėti? Tame ir esmė – mūsų kūnas toks pats mechanizmas, tik jis biologinis“, – LNK gyvenimo būdo laidos „Nuo... Iki...“ filmavime teigė sporto trenerė Jolanta Leonavičiūtė.
Net per didžiausius šalčius – į eketę? Kodėl gi ne, jei žinai, ką ir dėl ko darai – taip galėtų pasakyti stulbinančios išvaizdos Jolanta, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nors prieš kelias savaites lauke spaudė beveik dvidešimties laipsnių šaltis, Jolanta nedvejodama nėrė į ką tik išpjautą eketę ir su šypsena veide pozavo kamerai. Net namuose ji pasitinka apsirengusi taip, tarsi už lango būtų ne gili žiema, o saulėta vasara.
„Mėgstu kontrastus, be to, man smagiau gyventi nuolat save išspiriant iš komforto zonos“, – teigė Jolanta.
Tuo metu Lietuvos, Europos ir pasaulio fitneso čempionė, asmenine trenere dirbanti Neda Zubavičė pasakojo, kad kartais žmonės kūno pokyčių siekia nepaisydami rizikų sveikatai ir netgi gyvybei.
„Iš tikrųjų sulaukiu ir klienčių, ir pažįstamų, ir „Instagram“ komentaruose įvairiausių istorijų, kai moterys pasakoja, kad joms visiškai nėra svarbu galimos staigaus sulieknėjimo rizikos.
Pavyzdžiui, aš noriu pasiruošti vestuvėms ir per du mėnesius numesti dešimt kilogramų. Jos visiškai užmerkia akis, negalvoja apie pasekmes ir pasiruošusios badauti, leistis į save absoliučiai viską, kad tik pasiektų rezultatą. Todėl labai liūdna, nes moterys apie pasekmes negalvoja“, – pasakojo Neda Zubavičė.
Vasarą Neda atšoko svajonių vestuves. Nuotaka atrodė taip, kaip daugelis tokią dieną ir svajoja – jaunatviškas įvaizdis ir prigludusi suknelė dar labiau išryškino kiekvieną gerai treniruoto čempionės kūno linkį. Sakysite, pavydu?
Taip, bet tam, kad taip atrodytų, Neda kasdien sportuoja, laikosi griežto mitybos plano, o pasmaližiauti nesveiku, tačiau mėgstamu maistu, saldumynais leidžia sau tik vieną dieną per savaitę, dažniausiai savaitgaliais. Netgi į darbą čempionė nešasi namuose gaminto sveiko maisto indelį, kuriame filmavimo dieną buvo ryžiai, garuose ruoštos daržovės ir vištiena. Skamba kaip pačios susikurtas kalėjimas?
„Labai dažnai taip jaučiuosi“, – sakė N. Zubavičė.
