Paaiškėjo Kauną sujudinusios žinutės paslaptis: Rasa pagaliau atblokavo Sigį

Filmo kūrybinė komanda atsiprašo visų Rasų ir, norėdama padėkoti už jų humoro jausmą, atvirumą ir kantrybę, kartu su „Forum Cinemas“ ir „Druskininkų Rasa“ Kaune surengs nemokamą seansą Rasoms.
Socialiniuose tinkluose pasklidusi plakato nuotrauka, kurioje švietė Sigio prašymas Rasai, Kaune sukėlė susidomėjimo bangą. Kas toji Rasa? Ir kodėl Sigis prašo jį atblokuoti? Per keletą dienų įrašas sulaukė daugiau nei 14 tūkstančių patiktukų, šimtų pasidalijimų ir nuorodų, kuriose buvo klausiama – „Ar tai ne tau, Rasa?“ arba „Rasa, būk gera, atblokuok, na kiek jis gali maldauti!“.
Kai kurie skaitytojai ėmėsi detektyvo vaidmens: kas tas Sigis ir kiek jis sumokėjo už stendą? Dar kiti patarinėjo Sigiui: „Važiuok pas ją su šampanu ir gėlėmis – parodysi, ką paspausti“. Arba romantiškai dūsavo: „Tai bent meilė...“. „Atsirado ir viena Rasa, kuri pareiškė, kad reikalas jau sutvarkytas, Sigis atblokuotas, pora susitaikė.
Romantinė komedija „Kai nesitiki“ visuose šalies kino teatruose pasirodys jau vasario 20 dieną. Filmo kūrėjai tikisi, kad Sigio ir Rasos meilės istorija nemažai žmonių jau pradžiugino, o atėjusieji pamatyti filmo liks maloniai nustebinti, kokia šilta ir juokinga istorija papasakota.
Filme Rasos personažą įkūnijo aktorė ir dainininkė Inga Jankauskaitė, būtent jai ir buvo skirta Sigio žinutė, kurį filme suvaidino aktorius Valentinas Krulikovskis.
„Kai nesitiki“ pasakoja istoriją apie du netikėtai susitikusius žmones: Sigis – svajotojas žvejys, Rasa – uždara architektė. Abu jau seniai susitaikę su mintimi, kad didžiausios gyvenimo meilės – praeityje. Netikėtas įvykis juodu suveda tada, kai mažiausiai to tikisi.
Rasos ir Sigio pažintis tampa puikiu pretekstu lažyboms. Sigis su dukra sukerta rankomis – penki pasimatymai, ir jiedu plauks drauge žvejoti. Rasos sūnus mamai pažada už penkis jos pasimatymus išsikraustyti iš namų.
Sigis su Rasa leidžiasi į seniai pamirštą pasimatymų labirintą, kuriame kyla absurdiškos situacijos, juokingi nesusikalbėjimai, gražios akimirkos, o didžiausia santykių problema gali tapti… žuvis.
Per Rasos vardo dieną, vasario 25-ąją, 60-iai Rasų, bus padovanoti dvigubi kvietimai į romantinės komedijos „Kai nesitiki“ specialų seansą. Rasoms tereikia registruotis www.kainesitiki.baltas.lt
Romantinė komedija „Kai nesitiki“ visuose Lietuvos kino teatruose – nuo vasario 20 dienos.
Filme vaidina: I. Jankauskaitė, V. Krulikovskis, Sofija Gedgaudaitė, Deividas Breivė, Leonardas Pobedonoscevas, Ineta Stasiulytė, Vaidas Baumila, Sakalas Uždavinys, Andrius Bialobžeskis, Romuald Lavrynovič, Mantas Bendžius, Anupras Jucius, Šarūnas Zenkevičius. Operatorius – Jaunius Sarapinas, garsistai – Giedrius Aleknavičius ir Iveta Macevičiūtė, filmo dailininkas – Daumantas Levickas, kostiumų dailininkė – Akvilė Klimavičiūtė, montažo režisierius – Dalius Kalinauskas, spalvų dailininkas – Jonas Sunklodas, muzikos koordinatorius – Vaiper Vitalijus
Puzyriov. Prodiuseriai – „Baltas filmas“.