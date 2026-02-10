Paaiškėjo naujasis Lietuvos futbolo rungtynių transliuotojas

Lietuvos futbolo federacija pristatė naują oficialų transliacijų partnerį, kuriuo tapo LNK kanalų grupė. Kaip renginio metu atskleidė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius, susitarimas pasiektas artimiausiems trejiems metams, o nuo šiol ir atsinaujinusios TOP lygos rungtynės bus transliuojamos žiūrimiausiai Lietuvoje LNK kanalų grupei priklausiančioje BTV televizijoje.
E. Stankevičius teigė, jog šis susitarimas ir bendradarbiavimas turėtų būti naudingas abiem pusėms.
„Tas dėmesys, ta emocija nuo pat pirmų susitikimų su LNK atstovais sutapo ir tikiu, kad artimiausius trejus metus LNK eteryje būsime matomi. Dar daugiau investuosime į transliacijų turinį, į kokybę, jau dabar galiu atskleisti, kad televizinės rungtynės bus filmuojamos aštuoniomis kameromis.
Tai yra nemaža investicija, bet turint tokius partnerius, tokią šeimą, tikiu, kad tikrai padarysime kažką, ko futbolas dar tikrai nėra matęs ir tai bus įvertinta. Ir labai smagu matyti tokius žmones, kurie nori prisidėti prie to, kad mūsų futbolas augtų ir klestėtų, – kalbėjo LFF prezidentas.
Pozityviai naują bendradarbiavimą įvertino ir LNK generalinė direktorė Zita Sarakienė.
„Labai džiaugiamės galėdami tapti partneriais. Esame įsitikinę, jog galėsime svariai prisidėti prie Lietuvos futbolo auginimo, rodymo, sirgalių pritraukimo tiek prie televizorių ekranų, tiek ir pačiuose stadionuose.
Stengsimės pakelti transliacijų lygį, rungtynės televizijoje bus transliuojamos kiekvieną savaitę tuo pačiu metu. Ne ką mažiau svarbu tai, kad visas šias rungtynes lydės didžiulė reklaminė kampanija ir ji apims visus mūsų kanalus. Visa mūsų grupė imasi dirbti šį darbą, kad futbolas, kuris pasaulyje yra sportas numeris vienas, pasiektų aukštumas ir pas mus“, – pridėjo LNK generalinė direktorė.
LFF ir LNK atstovai tuomet sudėjo parašus interaktyvioje lentoje, kurie įtvirtino naujo bendradarbiavimo pradžią, o E. Stankevičius įteikė Z. Sarakienei įrėmintus Lietuvos rinktinės marškinėlius su LNK logotipu jų priekyje.
„Jei būtų mano valia ir marškinėliai nebūtų įrėminti, iškart, tik orams atšilus, su šiais marškinėliais išbėgčiau į lauką“, – juokavo Z. Sarakienė.
Jau šventinę vasario 16 dieną LFF ir LNK kviečia švęsti Lietuvą ir futbolą – tądien Marijampolės futbolo arenos manieže vyks LFF supertaurės, kurią remia TOPsport, rungtynės, kuriose dėl pirmojo sezono titulo susitiks šalies čempionai „Kauno Žalgiris“ ir taurės laimėtojai FK „Panevėžys“.
Bilietus į šį intriguojantį susitikimą platina kakava.lt, o tiesioginę transliaciją nuo 15 valandos stebėti bus galima BTV kanalu.