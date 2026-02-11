Paviešino, ką M.A.M.A. muzikos apdovanojimų vedėjai veikė prieš 15 metų: nuo didžėjaus pulto iki operos

Vilius ir Violeta laidoje skaičiuos, kad yra susituokę jau 19 metų. „Ideali pora tikrai nesame, nereikia idealizuoti“, – juoksis laidoje Violeta, o Vilius pridės, kad geriausiai apie tai, kokie jie skardžiabalsiai, papasakotų jų kaimynai.
Tiesa, nors pora visuomet kartu, Vilius bus atviras – jis ir nenorėtų, kad būtų kitaip. „Kai išvažiuoju koncertuoti, pavyzdžiui, su „B‘Avarija“, man vienam važiuoti netgi liūdna. Aš pripratęs 20 metų vienoje mašinoje plepėti“, – sakys jis.
Laidoje bus prisiminta ir tai, kaip vilnietė Violeta, sutikusi Vilių, tapo meilės emigrante – persikėlė gyventi į Klaipėdą.
„Iki šiol nesuprantu, kaip tai atsitiko. Aš net nesispardžiau! Nė kiek neprieštaravau. Labai gražiai buvau nutekinta… Be to, jis sakė, kad iš Klaipėdos niekur nevažiuos“, – atskleis V. Tarasovienė, o Vilius paaiškins tokio savo sprendimo priežastį.
Laidoje bus aptarti ir jau visai netrukus, vasario 20-ąją, Kauno „Žalgirio“ areną sudrebinsiantys jubiliejiniai M.A.M.A. muzikos apdovanojimai. Svarbiausią metų muzikos renginį šiemet patikėta vesti net trims muzikos pasaulio atstovams. Tai – Vaidas Baumila, Lukas Keraitis ir Nombeko Augustė.
„Labai džiaugiuosi ir labai to laukiu, nes tai – didelė šventė“, – pripažins Lukas.
Šiemet apdovanojimų ceremonija bus jubiliejinė, jau 15-oji. O ką prieš tiek metų veikė tiek Lukas, tiek Nombeko?
Lukas pasakos, kad tuo metu jis buvo paauglys, kuris… didžėjaudavo! „Darydavau daug vakarėlių ir netgi grodavau Kaune. Pamenu, man Kaune, būnant 15-os, netgi siūlė būti vieno klubo rezidentu. Grodavau ir su „radistais“ – tikrai būdavau vakarėlių dalyvis“, – išduos jis.
O štai Augustė prieš 15 metų buvo 12-metė. „Buvau maištinga paauglė. Be to, dainavau operą! Manau, kad tuo metu buvo vieni iš pirmųjų mano konkursų. Turėdavau tokią nežmonišką scenos baimę, kad nė nebūdavo galima atpažinti, kaip pasikeisdavo mano balsas“, – sakys ji.
Be to, nedaugelis žino, tačiau Lukas yra vienas pirmųjų, išleidusių dirbtiniu intelektu sugeneruotą muzikinį albumą!
„Kadangi esu pusiau muzikantas, pusiau – technologijų atstovas, norėjosi pirmam padaryti tokį albumą. Jis tapo klausytinas ir net grojamas per radiją! Manau, kad daugelis žmonių nustebo, jog tas žmogus – tas balsas – neegzistuoja, ir nėra konkretaus žmogaus, kuris tą dainuotų“, – sakys jis.
O ką apie savo sužadėtuves atskleis J. Sakalauskas ir E. Finagėjevaitė, sužinosite jau šį vakarą.