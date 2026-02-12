Moterys ir vyrai susikibo dėl internetinių pažinčių: „Tai ką, man vyro kapinėse ieškot?“

Moteris antrosios pusės žvalgosi jau septynerius metus, ir sako, kad normalių vyrų tikrai yra, tik reikia atidžiai nagrinėti profilius ir surengti tam tikrą interviu telefonu. Moteris teigs norinti vyro, lygiaverčio jai: turinčio namus, negyvenančio pas mamą ar seserį.
„Aš turiu namus, turiu mašiną, turiu darbą, ir lygiai to paties norėčiau iš to žmogaus. Kitas kriterijus – kad būtų apie ką su juo pasikalbėti. Man draugė sakė nuleisti kartelę, tą padariau du kartus ir nepavyko“, – LNK diskusijų laidoje „Už ar prieš?“ šį ketvirtadienio vakarą pasakos moteris.
„Reikia dirbti sekliu“, – teigia žurnalistė, „YouTube“ kanalo „Gyvos pasakos“ kūrėja Saulė Žemaitytė-Ajutienė, pasakodama apie tai, kaip antrosios pusės prieš dešimtmetį dairėsi pati. Moteris santykiuose su internete sutiktu vyru beveik dešimtmetį, iš jų – beveik aštuoneri santuokoje.
„Kiekvieną vyrą prieš susitikimą patikrindavau, ir tą patį rekomenduoju tiek kiekvienai moteriai, tiek vyrui. Nusikopijuokite jo pateiktas nuotraukas, įkelkite paieškų programoje, patikrinkite kur internetinėje erdvėje dar jos gyvuoja, kas tai per žmogus, ar jis apskritai egzistuoja“, – patarinėja S. Žemaitytė-Ajutienė.
Tuo metu nuomonės formuotoja verslininkė Aurelija Bulaukaitė atskleis, kad susipažinusi internetu, prieš susitikdama paprašo jai atsiųsti puokštę gėlių. „Tai parodo, ar vyras linkęs investuoti į santykius“, – pasakoja A. Bulaukaitė. Moteris pasisako tik už internetines pažintis, nes nenori gaišti laiko. Aurelija atskleis ir apie pasimatymą su Hitlerio gerbėju, erotines vyrų nuotraukas ir testą vyrams kandidatams.
Moterims negailestingai kirs priešingoje pusėje esantys vyrai. Masažo specialistas Liutauras Zubė sako po skyrybų antrosios pusės ne vienerius metus ieškojo internetu, bet nusivylė. „Nėra normalių moterų internete. Ten esančios ieško tik naudos, yra frigidiškos ir save pateikia naudodamos filtrus, programėles bei dirbtinį intelektą“, – teigia Liutauras. Pasak vyro, internetinės pažintys – tarsi turgus, kuriame dauguma moterų tikrina savo vertę, o dauguma neva yra neadekvačios.
Renginių ir televizijos laidų vedėjas Tadas Kanapeckas – Varkė Labdarkė, neseniai laimėjęs muzikinį televizijos šou „Žvaigždžių duetai. Nauja era“, o išgarsėjęs laimėjęs projektą „Tapk žvaigžde“ teigia, kad jis tik už pažintis realiame gyvenime. „Su žmona susipažinome lygiai taip pat – gyvai, naktiniame klube, kuriame dirbau. Aš jai lanksčiau popierines gerves... Esu už gyvą pažintį, kai gali žmogų pajausti, paliesti, užuosti“, – sako T. Kanapeckas – Varkė Labdarkė.
Psichologas ir psichoterapeutas Andrius Kaluginas tikina, kad internetinės pažintys – puikus sprendimo būdas trumpalaikiams romanams, intymiems santykiams be įsipareigojimų, bet rimtiems santykiams ir šeimos kūrimui pats netinkamiausias, ypatingai moterims.
