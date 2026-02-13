Iš viešumos dingęs milijonierius T. Barštys – apie kitokį gyvenimą ir ligą: „Išbandymai skiriami tik stipriausiems“

Iš viešumos pasitraukęs 67-erių milijonierius prabilo ir apie kardinaliai pasikeitusį savo gyvenimą tėviškės miškuose Alytaus rajone esančiame Balkasuodyje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Laidos, kurią veda žurnalistas Edvardas Žičkus, komandą verslininkas pakvietė į įspūdingas savo valdas. Šioje vietoje Barščių šeima gyvena jau penktoje kartoje. Čia stovi jo tėvų namas, kuriame šiandien įsikūręs ir pats T. Barštys, o 60 hektarų teritorijoje įrengtas vienas įspūdingiausių žirgynų Europoje „Royal Horse Resort“.
Būtent kilmingi ristūnai šiandien yra didžiausia iš elito gyvenimo pasitraukusio ekscentriško turtuolio aistra.
„Mašinų nebekolekcionuoju – dabar jas keičiu į žirgus, kurių turiu 60. Beje, žirgas kartais kainuoja kur kas brangiau už patį geriausią automobilį“, – atverdamas savo valdas televizijos kameroms prisipažino T. Barštys.
Pardavęs ilgus dešimtmečius puoselėtą verslo imperiją, kurioje kadaise dirbo apie 4000 žmonių, o metinė apyvarta siekė milijardą eurų, šiandien jis mėgaujasi visiškai kitokiu gyvenimu – ramybe paties sukurtoje gamtos oazėje. Verslininkas keliasi šeštą valandą ryto, plaukioja baseine, daug vaikšto gryname ore ir stengiasi maitintis sveikiau.
Visa tai – ne be priežasties. Kaip laidos „Gyvenimas yra gražus“ vedėjui prisipažino pats verslininkas, sustoti ir iš naujo pažvelgti į savo gyvenimą jį privertė onkologinė liga.
„Išbandymai skiriami tik stipriausiems. Susitaikiau“, – be užuojautos prašymo ar kaltinimų likimui kalbėjo vienas garsiausių šalies verslininkų.