Tris žmonas turintis lietuvis svajoja apie ketvirtą: prakalbo apie lovos reikalus

Laidos centre – Muhammadas Gytis Volkavičius, viešai prisistatantis trijų žmonų vyru.
Jenesa Acuemo, Novelyn Dela Rosa ir Michelle Capunayan – pirmoji, antroji ir trečioji jo žmonos iš Filipinų.
Vyras atvirai pasakoja apie savo pasirinkimą gyventi pagal islamo tradicijas ir tvirtina, kad visomis žmonomis privalo rūpintis ir jas mylėti vienodai.
„Šiame gyvenime jau susikūriau tokį mažą rojų, tai man jau mirties laukti nereikia. Šioje žemėje esu labai laimingas“, – laidoje „KK2 penktadienis“ pasakojo jis.
Po atsivertimo į islamą, pasak Muhammado Gyčio, jo požiūris į meilę kardinaliai pasikeitė.
Jei jaunystėje jis buvo įsitikinęs, kad mylėti galima tik vieną kartą ir tik vieną moterį, šiandien jis tvirtina priešingai – meilė gali būti platesnė, nei įsivaizduojame.
Idėja apie tris žmonas, anot jo, gimė palaipsniui – po daugybės kelionių, pažinčių su skirtingomis religijomis ir dvasiniais autoritetais.
Pasak Muhammado Gyčio, visomis žmonomis jis privalo rūpintis vienodai ir mylėti vienodai.
„Tai islamo tvarka. Turi būti pirmoji, antroji ir trečioji. Teisiškai pirmoji turi didesnę galią, nes ji suteikė leidimą turėti kitų žmonų. Tuo tarpu antrosios ir trečiosios niekas neklausė“, – atvirai kalba vyras.
Nors santykiuose, kaip jis pats pripažįsta, „žiežirbų būna“, jau dvejus metus šeima esą gyvena harmonijoje.
„Michelle labai kieto charakterio, Novelyn – ramybės oazė, stengiasi niekur nesivelti, o jei jau būna labai blogai, tvarką padaro Jenesa – ji tvarkos simbolis“, – šypsosi jis.
Intymūs santykių klausimai taip pat sprendžiami savaip.
„Miegu tik su viena. Jei yra jausmas antrai žmonai – renkiesi ją. Nebūna jausmo abiem. Jokių grafikų nėra, gyvenimas įtemptas, visi dirbame, turime tris vaikus, pusę pasaulio išvažinėjome – nėra laiko galvoti apie lovos reikalus. Prioritetą skiriame kitiems dalykams“, – sako vyras.
Po pirmojo Gyčio pasirodymo LNK laidoje KK2 kilo audra – buvo iškviestos net Vaikų teisės. Tačiau Muhammadas Gytis savo pasirinkimu neabejoja.
„Mano vaikai gyvena geriau nei jūsų vaikai. Mano vaikai keliauja, turi tris mamas, o jūsų – tik vieną“, – sako jis.
Dar daugiau – vyras neatmeta galimybės, kad šeima gali dar plėstis.
„Musulmonai gali turėti iki keturių žmonų“, – primena jis. Ir, panašu, nė viena iš dabartinių žmonų ketvirtosios atsiradimui neprieštarautų.
