Šv. Valentino dienos proga – intriguojantis Monikos Liu klausimas Pauliui Vaitiekūnui

„Įspūdinga, graži diena, kadangi aš papuošta kaip angelas, tai noriu paskaityti vieną gražiausių tekstų apie meilę iš Biblijos: Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu patiria tiesą, ji visa pakelia, viskuo tiki, viskuo viliasi ir viską ištveria. Meilė niekada nesibaigia“, – cituos Toma ir sulauks griausmingų publikos ovacijų.
Jai nenusileis ir komisijos pirmininkas Paulius Vaitiekūnas, kuris įkvėptas Tomos eilių čia pat sukurs trumpą ketureilį apie meilę.
„Labai smagu, kad su Toma pasiruošėm eilių truputį, aš irgi turiu. Meilė, meilė – ohoho, meilė, meilė, čia tai jo“, – deklamuos Paulius.
Geros nuotaikos netrūks visos laidos metu. Dainininkui Lukui Bartaškai atlikus jausmingą Michael Bolton dainą Monika Liu pasidalins savo mintimis.
„Aš įsivaizdavau, kad, pavyzdžiui, jeigu tu, Pauliau, sugalvotum mane pakviesti į pasimatymą, aš norėčiau, kad fone stovėtų Lukas, atrodantis taip, kaip dabar ir dainuotų šią dainą“, – pasidalins Monika Liu.
„Tai jis bus“, – pažadės Paulius.
Šokėjui ir dainininkui Ustin šeštadienio vakarą teks labai atsakinga užduotis – įkūnyti neseniai Anapilin iškeliavusį legendinį dainininką Antaną Čapą.
„Aš iki šiol nebuvau girdėjęs jo dainų, bet kai išgirdau, man labai patiko. Pamačiau tą vaibą scenoj, toks labai artimas mano sielai. Antanas gyvena muzika, gyvena scenoje, daug duoda žmonėm, visą laiką bendrauja su publika, su muzikantais, visą laiką bendrauja su visais. (…) Sunkiausia užduotis nepamiršti gitara groti, pradėjau per covid pandemiją mokytis, taip ir liko…“ – prieš pasirodymą baimėmis dalinsis Ustin.
Tačiau bijoti, panašu, nebuvo ko. Ustin atsakingai pasiruošė pasirodymui, idealiai atkartojo kiekvieną kojos treptelėjimą ir vokalo subtilybes.
„Išties, kuo sunkiau mums, tuo geriau žiūrovui. Ir mums bus šakės šį vakarą, nuostabi laida. Puikiai išnaudojote šią užduotį, tai galėjo būti tuščias šovinys, o tai buvo tiesiog juvelyrinis stebuklas. Iš ties atrodė, kad jūsų net fizika pasikeitus, kur, Ustin, raumenys? Praėjusią savaitę matėm jus tokį galingą, raumeningą vyrą, dabar – dėdulė. Labai gražus, subtilus atlikimas, labai sveikinu ir džiaugiuosi, kad jums iškrito šita užduotis“, – komplimentų Ustin negailės Toma Vaškevičiūtė.
O „Grupė 2“ nariui Donatui Balvočiui Šv. Valentino dienai burtai lėmė atlikti legendinio dainininko Meat Loaf kūrinį.
„Čia yra amplitudė nuo A iki Z, nusidainavimas, emocijos, atrodo, dainuos paskutinį kartą, tuoj numirs iš meilės, būtent iš meilės, persižegnos ir krenta ant žemės... (...) Reik tiesiog džiaugtis ta meile, aišku, būna ir išsiskyrimai, ta pati diena ir apie tai kalba, bet užsidaro vienos durys, atsidaro kitos“, – prieš pasirodymą dalinsis Donatas.
O jo pasirodymas ir privers kūnu bėgioti šiurpuliukus, ir sugraudins komisijos narius.
„Toks geras katarsis, tiesiog laimės ašaros trykšta, jūs visi kaip viena visuma, šiandien ta meilės jėga, vienas tą padarė, kitas kitą pridėjo, tokį sukūrėt čia stebuklą! Donatui, atrodo, kad sparnai išdygo ir jis pakilo kažkur čia į orą. Labai jums tiko šis atlikėjas ir buvo labai gera matyti jūsų tokį milžinišką proveržį, tai yra toks džiaugsmas regėti tuos stebuklus čia šitoj laidoj, wow!“ – emocijomis dalinsis Toma Vaškevičiūtė.
Šventinį vakarą „Muzikinės kaukės“ scenoje pasirodys ir Edgaras Koldaras, kuris įkūnys Alaną Chošnau, MIA taps Kylie Minogue, Gabija Li atliks jautrią grupės „No Doubt“ vokalistės Gwen Stefani dainą, Laurynas visus nustebins tiksliu Lewis Capaldi įkūnijimu, Simona Čėsnaitė padovanos ryškų Sophie Ellis-Bextor pasirodymą, Meda virs „Bix“ vokalistu Samu, o aktorė Paulė Konstancija Giniotaitė įkūnys Lady Gagą.