Viktorija Siegel prakalbo apie pirmą vaidmenį kine: atskleidė, kodėl filmo negalės žiūrėti dukra

Kvietimas į filmavimo aikštelę Viktorijai tapo savotišku išėjimu iš komforto zonos – galimybe bent trumpam sustoti tarp verslo, socialinių tinklų ir kasdienybės bei pažinti visai kitą kūrybos formą. Debiutas kine ne tik praplėtė jos patirčių ribas, bet ir privertė iš naujo pažvelgti į aktoriaus profesiją.
„Labai smagu buvo įsisukti į tokią avantiūrą. Žinoma, kai sulaukiau kvietimo, labai nustebau – kokia aš čia aktorė? Tačiau pagalvojau, kad jei jau kviečia, vadinasi reikia bandyti. „Pasimatuoti“ skirtingus amplua yra labai įdomu, juolab kai komandoje yra tokie profesionalūs aktoriai kaip Ineta Stasiulytė ir kiti“, – pasakoja Viktorija.
Pažintis su kino užkulisiais
Dar prieš sulaukiant pasiūlymo vaidinti, Viktorija projektą jau buvo pastebėjusi socialiniuose tinkluose – jį sekė, stebėjo ir nuoširdžiai juokėsi. Tačiau realybė filmavimo aikštelėje pasirodė visiškai kitokia nei matoma ekrane. Ne pats vaidmuo, o kino kūrimo procesas iš arti tapo didžiausiu atradimu – ilgos valandos, daugybė dublių ir kruopštus darbas, slepiamas už kelių minučių scenos.
„Dar prieš pasiūlymą jau žinojau apie šį serialą, nes stebėjau jį socialiniuose tinkluose ir juokiausi. Nebūčiau pagalvojusi, kad kada nors pati prisijungsiu ir tapsiu to dalimi, o juolab vaidinsiu filme. Tiesa, didžioji „vau“ dalis ne ta, kad vaidini filme, o pamatai visą filmo kūrimą iš vidaus – kaip viskas vyksta, kiek kamerų filmuoja vienu metu, kiek daug reikia dublių: nufilmuoti kelių minučių epizodą kartais prireikia ir keturių valandų. Įsitikinau, kad aktorių darbas yra išties sunkus. Kai matai galutinį rezultatą, atrodo, kad viskas padaroma lengvai, bet kai pabūni toje virtuvėje, supranti, kiek tai reikalauja pastangų ir laiko. Visada gerbiau bet kokį darbą, bet nuo šiol ypatingai gerbiu aktorius“.
Paklausta, kas buvo sudėtingiausia, Viktorija neslepia, kad didžiausiu iššūkiu tapo... juokas! „Man asmeniškai sudėtingiausia buvo nesijuokti ten, kur buvo ypač juokingi epizodai. Reikėjo būti rimtai, piktai ar išsigandusiai, o emocijų negalima parodyti net lūpų krašteliu. Aš nesu aktorė, net nebaigiau aktorinio, tad reikėjo labai pasistengti, kad ir akys manęs neišduotų.“
Filme Viktorija vaidina kartu su turinio kūrėju Justu Pečeliūnu, o bendras darbas, pasak jos, buvo kupinas juoko ir lengvumo. Natūrali partnerių chemija tapo viena smagiausių filmavimo dalių.
„Justas yra labai nuoširdus, paprastas vaikinas, todėl labai smagu su tokiais žemiškais žmonėmis būti viename projekte. Prisijuokėm – mums su Justu buvo tikrai sudėtinga žiūrint vienas į kitą nesusijuokti, nes buvo tiesiog labai juokinga“.
Artimųjų reakcijos ir išlaikyta paslaptis
Tiesa, dar iki pasirodant filmui, Viktorija su komanda spėjo nusifilmuoti „Šeimos“ seriale, kuris buvo rodomas socialiniuose tinkluose. Iki pat pirmojo epizodo pasirodymo, Viktorija savo dalyvavimą projekte laikė paslaptyje net nuo pažįstamų.
„Laikiau paslaptį ir niekam nepasakojau, kad nusifilmavau šiame projekte, tad kai išėjo pirmas epizodas, artimi draugai ir šeimos nariai buvo išties nustebę. O kai sužinojo, kad bus ir filmas, labai palaikė – juk kiekviena tokia avantiūra praplečia akiratį. Tiesa, mano dukra Nicole žiūrėjo visus epizodus socialiniuose tinkluose, tad dabar liūdi, kad filmo peržiūrai yra per jauna“, – šypteli Viktorija.
Viktorija neslepia esanti komedijų gerbėja ir aktyviai palaikanti lietuvių kūrėjus. Ji ragina žiūrovus vertinti vietinį kiną savarankiškai, nelyginant jo su užsienio produkcija.
„Esu humoro gerbėja, žinoma, mėgstu ir rimtesnius darbus, bet dažniau renkuosi komedijas ir labai palaikau lietuvių kūrėjus. Niekada neskubinu teisti, nesu iš tų, kurie nuolat lygina su Holivudu. Ši komedija perteikia labai gyvenimišką istoriją, kuri atspindi šeimos realybę: vyro ir žmonos santykiai, kaip būna su uošviene, kaip būna, kai sūnus atveda netinkamą marčią. Tokia, tikriausiai, ir yra šio projekto sėkmė: kuo tikroviškesnis, arčiau gyvenimo – tuo labiau žmonėms rezonuoja“.
Premjera sutapo su ypatinga šeimos švente
Įdomu tai, kad vasario 12 d. įvykusi išankstinė filmo premjera Viktorijai sutapo su itin svarbia asmenine proga – dukros Nicoles gimtadieniu. Vis dėlto šeima rado būdą suderinti abi šventes.
„Taip jau sutapo, kad premjera vyko per dukros Nicoles gimtadienį. Visgi mano dukrytė labai supratinga, tad jos 8-ąjį gimtadienį su šeima paminėjome iki premjeros, o kitą dieną surengėme jai tikrą šventę su draugais ir klasiokais“, – džiaugiasi filme suvaidinusi Viktorija Siegel.
Filmą „Šeima į gamtą“ nuo vasario 13 d. galima išvysti visuose Lietuvos kino teatruose.