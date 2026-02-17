Dainininkas K. Akulavičius prabilo apie vaikus: „Aš šeimoje esu tas minkštesnis“

Net trijų vaikų tėvas Karolis laidoje juokėsi, kad juos auginant, klausa pasidaro ypač aštri. Tačiau kartais atbunka… nervai!
„Yra smagu – kiekvieną dieną gauni iššūkių ir gerų pamokų, kaip kokioje situacijoje reaguoti čia ir dabar. Bet aš šeimoje esu tas minkštesnis. Mama yra griežtesnė“, – pasakojo jis.
O štai didžiausią laimę K. Akulavičiui pastaruoju metu sukelia jo paties mažiausiojo sūnaus balsas. „Jis ne per seniausiai pradėjo kalbėti, skleisti pačius pirmuosius savo žodelius. O dažniausiai jis sako „tete“, – džiaugsmo neslėpė dainininkas.
Mantas Vaitiekūnas – apie vaidmenis, kurių gailisi ir pikantiškus vaizdelius namuose
Laidoje jis atskleidė ir didžiausią savo silpnybę. Pasirodo, kad Karolis tiesiog išprotėjęs dėl gerų kvepalų! „O ausys – viso gyvenimo mano variklis dėl muzikos“, – sakys jis bei pridės, kad visuomet girdi, jei kažkas nusidainuoja…
Tuo tarpu I. Stasiulytė laidoje prabilo ne tik apie savo itin mylimas rožes, bet ir apie intuiciją. O ką žinoma moteris laiko pačiu tikriausiu laimės kvapu?
Susiję straipsniai
„Trumai – tikras afrodiziakas. Tai man siejasi su Italija, šiluma, skoniu… Man tai yra viskas“, – sakė ji.
Savo ruožtu serialo „Sniego skonis“ žvaigždė A. Žirgulytė pasakos, kad aktorių profesijoje svarbi ne tik intuicija, bet ir… klausa.
„Mūsų filmavimo aikštelėje būna labai daug – kai ko reikia neklausyti, o kai ko labai įsiklausyti, todėl tą labai svarbu išlavinti“, – atskleidė aktorė.
O kaip abiem komandoms pavyks įvykdyti užduotis ir kas nugalės, pamatysite jau šį vakarą.
„Sensodromas“ – antradienį, 19.30 val. per TV3!