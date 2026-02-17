ŽmonėsTV antena

Dainininkas K. Akulavičius prabilo apie vaikus: „Aš šeimoje esu tas minkštesnis“

2026 m. vasario 17 d. 16:33
Kiekvieną antradienį penkis garsenybių pojūčius išbandantis TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Sensodromas“ šįkart pakvietė į kovą stoti vyrus ir moteris. Vyrų komandoje išvysime „Grupės 2“ narius – Karolį Akulavičių ir Donatą Balvočių, o moterų – aktores Inetą Stasiulytę ir Akvilę Žirgulytę. Tačiau kam pavyks žaidimą laimėti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (6)
Net trijų vaikų tėvas Karolis laidoje juokėsi, kad juos auginant, klausa pasidaro ypač aštri. Tačiau kartais atbunka… nervai!
„Yra smagu – kiekvieną dieną gauni iššūkių ir gerų pamokų, kaip kokioje situacijoje reaguoti čia ir dabar. Bet aš šeimoje esu tas minkštesnis. Mama yra griežtesnė“, – pasakojo jis.
O štai didžiausią laimę K. Akulavičiui pastaruoju metu sukelia jo paties mažiausiojo sūnaus balsas. „Jis ne per seniausiai pradėjo kalbėti, skleisti pačius pirmuosius savo žodelius. O dažniausiai jis sako „tete“, – džiaugsmo neslėpė dainininkas.

Mantas Vaitiekūnas – apie vaidmenis, kurių gailisi ir pikantiškus vaizdelius namuose

Laidoje jis atskleidė ir didžiausią savo silpnybę. Pasirodo, kad Karolis tiesiog išprotėjęs dėl gerų kvepalų! „O ausys – viso gyvenimo mano variklis dėl muzikos“, – sakys jis bei pridės, kad visuomet girdi, jei kažkas nusidainuoja…
Tuo tarpu I. Stasiulytė laidoje prabilo ne tik apie savo itin mylimas rožes, bet ir apie intuiciją. O ką žinoma moteris laiko pačiu tikriausiu laimės kvapu?
Susiję straipsniai
„Trumai – tikras afrodiziakas. Tai man siejasi su Italija, šiluma, skoniu… Man tai yra viskas“, – sakė ji.
Savo ruožtu serialo „Sniego skonis“ žvaigždė A. Žirgulytė pasakos, kad aktorių profesijoje svarbi ne tik intuicija, bet ir… klausa.
„Mūsų filmavimo aikštelėje būna labai daug – kai ko reikia neklausyti, o kai ko labai įsiklausyti, todėl tą labai svarbu išlavinti“, – atskleidė aktorė.
O kaip abiem komandoms pavyks įvykdyti užduotis ir kas nugalės, pamatysite jau šį vakarą.
„Sensodromas“ – antradienį, 19.30 val. per TV3!
Karolis Akulavičiuslaidatv3

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.