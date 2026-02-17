ŽmonėsTV antena

I. Bernotaitytė ir T. Juodsnukis prisiminė pažinties pradžią: jis netikėtai nusprendė ją pabučiuoti

2026 m. vasario 17 d. 11:56
Šį antradienio vakarą LNK „Muzikos detektyvuose“ azartas įsiplieks nuo pirmųjų minučių. Scenoje – lietuviškos muzikos gerbėja ir talentinga atlikėja Iglė Bernotaitytė. Jai iššūkį mes ne kas kitas, o jos gyvenimo meilė ir scenos partneris Tadas Juodsnukis. Kai jausmai susitinka su konkurencija, ramios kovos tikėtis neverta, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Laidoje pora prisiminė savo pažinties pradžią – romantišką ir netikėtą. Jie kartu dainavo Naujųjų metų šventėje, kai Tadui netikėtai kilo mintis Iglę pabučiuoti. Pamačiusi, kad Tadas artėja, ji akimirkai pamiršo dainos žodžius ir spėjo pagalvoti: „Na, blemba, koks gražus.“
Ar šiandien emocijos ir vėl pakiš koją, o gal, priešingai, taps slaptu ginklu?
Atspėjusi antrojo raundo „Klastotės“ užduotį, Iglė neslėpė džiaugsmo. Net laidos vedėjas Gintas Vaičikauskas pastebėjo, kad jos šokių arsenalas – išties įspūdingas. Tačiau ar to pakaks pergalei?
„Labai faina matyti ją linksmą, džiugią, laiminčią. Eisim pažaisti tenisą, pažiūrėsim, gal tada kas nors liūdės. Aš nežinau, ką daryti“, – juokavo Tadas, kurio komanda tuo metu gerokai atsiliko.
„Šiaip mes dabar atsidūrėme Iglės teritorijoje. Aš esu toks mažiukas, toks bejėgis. Ji visus muzikos žodžius žino!“ – pečiais gūžčiojo jis.
Dainininkų pora – Iglė ir Tadas – kartu ne tik gyvenime, bet ir scenoje. Tačiau kas nutinka, kai meilė susiduria su konkurencija? Ar jausmai padės laimėti, ar taps didžiausiu išbandymu?
Sužinokite jau šį antradienio vakarą, 20 val., per LNK.
