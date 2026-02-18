Aktorė A. Baukutė prisiminė pirmąjį susitikimą su V. Šapranausku: „Nemiegojau, nevalgiau“

Laidoje žinomi žmonės dalinosi ne tik dar niekuomet nepasakotomis istorijomis, bet ir prisiminė praeitį ar atskleis savo naujus hobius.
Pavyzdžiui, A. Baukutė prabilo apie savo šeimą. Pasirodo, kad jos mama buvo pedagogė, o tėtis – kriminalistas.
„Mano tėtis buvo geriausias Klaipėdos kriminalistas, kuris labai greitai išgaudydavo vagis. Sakydavo, kad todėl, jog pats toks buvo (juokiasi). Jis vagį atpažindavo iš rankų – pavyzdžiui, kaip jis laiko raktą“, – pasakojo ji.
Tuo tarpu į aktorystę pasukusi Asta prisimins darbą TV3 televizijoje su Vytautu Šapranausku.
„Aš labai gerai atsimenu mūsų pirmąjį susitikimą. Buvau ką tik pagimdžiusi antrą vaiką, kai man paskambino ir pasakė, kad norėtų mane pasibandyti laidoje. Nemiegojau, nevalgiau ir vis galvojau kaip?“ – pasakojo ji, o kokį klausimą V. Šapranauskas Astai uždavė pirmojo susitikimo metu, sužinosite laidoje.
Į praeitį nusikelė ir V. Mauručaitė, šiuo metu besiruošianti Viktorijos ir „Vitražo“ turui. Dainininkė pasakojo, kad žvaigžde jai niekuomet neleido būti tėtis. O ką ji darytų, jei jos jauniausia dukra dabar nuspręstų sekti jos pėdomis? Tą moteris taip pat atskleidė laidoje.
Viktorijos teigimu, anuomet konkurencija buvo didžiulė, o grupė „Foje“ turėjo labai didelį fanų klubą, iš kurio ji kartais netgi sulaukdavo grasinančių laiškų.
Tačiau dabar ji į tai žvelgia su šypsena. „Bet, gerbiamieji, kas atsimenate tuos laikus, ir kurie man rašėte laiškus, pasakysiu, kad esu tokia įdomi ir kerštinga gyvatė. Dabar gyvenu su buvusiu „Foje“ vadybininku!“ – juokėsi ji.
O štai Iglė ir Tadas laidoje prabilo ne tik apie naujus savo namus, bet ir apie naują I. Bernotaitytės hobį – vėrinius, kurie idealiai atskleidžia kiekvieną moterį.
O ar jie patinka Tadui?
„Fainiausias šitų vėrinių dalykas yra tas, kad Iglė juos veria kartu su draugėmis. Todėl, grįžęs namo, aš visada randu daug moterų“, – juokėsi jis.
Daugiau dar niekur negirdėtų istorijų – jau šį vakarą.
„Gero vakaro šou“ – jau trečiadieniais, 19.30 val. per TV3!
Asta BaukutėVytautas Šapranauskastv3
