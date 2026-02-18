Marijampolės choro kapitonė Paulina Paukštaitytė atskleidė, kas padėjo išvengti žvaigždžių ligos

Paulina su šypsena prisimena savo muzikinio kelio pradžią projekte „Lietuvos balsas“, nors pripažįsta, kad staigus dėmesys paauglystėje buvo netikėtas. „Aš atsimenu, man buvo 16 metų. Aš buvau dar mokyklos suole. Tas etapas man buvo vienas gražiausių. Atėjusi į projektą, turėjau gal tūkstantį sekėjų „Instagrame“ ir staiga po vieno pasirodymo pas mane atsirado 10 tūkstančių sekėjų.
Aš nebuvau tam pasiruošusi. Aš tiesiog atėjau su intencija padainuoti iš meilės muzikai. Apie šalutinius poveikius net nebuvau susimąsčiusi, o tų šalutinių poveikių buvo įvairiausių“, – pasakojo P. Paukštaitytė.
Nepaisant ankstyvos šlovės ir dėmesio, atlikėjai pavyko išvengti sužvaigždėjimo. Anot jos, būtent mokykla ir gimtasis miestas padėjo jai išlikti savimi. „Marijampolė iš tikrųjų man davė labai to tokio žemiško pamato ir momentas, kad aš po filmavimo grįždavau į mokyklos suolą ir reikėdavo parašyti matematikos kontrolinį, mane labai, labai įžemindavo ir vėl sugrąžindavo ten, kur esu ir tai, kas yra svarbu“, – dalijosi Paulina.
Šiuo metu Paulina išbando save ir naujame vaidmenyje – ji yra projekto „Didysis chorų mūšis“ Marijampolės „Rožinio“ choro vadovė. Nors vaikystėje pati dainavo chore, o vėliau septynerius metus grojo smuiku, šis iššūkis reikalauja visai kitokių kompetencijų.
„Dabar aš vedu chorą. Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, nauju amplua. Visiškai stačia galva neriu į šią patirtį. Tai yra visiškai dar kitų įgūdžių reikalaujanti patirtis. Renku dainas, visi kartu generuojam idėjas, režisuojam pasirodymą. Iš tikrųjų, tai yra daug sudedamųjų dalių“, – apie kūrybinius užkulisius kalbėjo dainininkė.
Laidoje „Šeškinės 20“ Paulina Paukštaitytė papasakojo ir apie darbą kartu su vyru Viliumi Popendikiu, su kuriuo susipažino būtent muzikiniame projekte.
„Man atrodo, čia ir buvo mūsų stipriausia dalis, kad mes iš pradžių buvom labai geri draugai. Ir galimai jam vienu momentu nebuvo labai faina dėl to. Dabar mes esam bendra komanda. Skirstomės darbus. Kažkaip atradom bendrą kalbą ir netrukdom vienas kitam. Aš žinau, ką jis daro, jis žino, ką aš darau. Aš menininkė mūsų tame duete, o jis moka ir emociškai, ir racionaliai pasižiūrėti į momentus. Tai mes vienas kitą papildom ir šnekam bendra kalba“, – su šypsena pasakojo atlikėja.
Paulina taip pat didelę savo energijos dalį šiuo metu skiria pasiruošimui didžiausiam karjeros koncertui „Žalgirio“ arenoje.
„Šie metai labai nuostabūs. Visko daug vyksta. Labai džiaugiuosi. Atrodo, labai daug metų buvo link to kryptingai eita. Truputėlį išgyvenu tą tokį savo Everesto viršūnės kopimą. Dabar mes intensyviai ruošiamės. Bus tikrai didelė komanda, bus šokėjai, bus daug šviesų ir tikrai daug širdies įdėta būtent ten. Aš manau, kad turiu atiduoti duoklę tai mažai Paulinai, kuri viską pradėjo ir ėjo į muziką būtent su geriausiomis, gražiausiomis intencijomis. Šis koncertas bus toks visų tų svajonių vainikavimas“, – džiaugėsi ji.
Daugiau apie kūrybinį Paulinos kelią bei artėjantį naują albumą galite išgirsti jau šį trečiadienio vakarą, 20 val., laidoje „Šeškinės 20“ per LNK.