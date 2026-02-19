Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, viena studijos svečių pusė teigs, kad nuostabu turėti visą žmonijos patirtį vienoje vietoje, o kita pusė prieštaraus, mat kas nutiks, kai pasaulyje atsiras už žmogų protingesnis kūrinys?
„Žmonija nepražus ir prisitaikys. Kam kasti kastuvu, kai gali kasti ekskavatoriumi?“ – kalbės dirbtinio intelekto specialistas Tomas Sakro. Anot jo, dirbtinis intelektas jau dabar daro daugybę darbų geriau ir tiksliau nei žmogus, pavyzdžiui, medicinoje, pramonėje, technologijose ir t.t. „Ar pamenat tokią profesiją kaip gatvių žibintų gesintojai? Ji išnyko, nes atsiradus elektrai nėra poreikio, bet žmonės prisitaikė“, – publiką ramino dirbtinio intelekto žinovas.
„Pamatysite, mes turėsime armiją bedarbių“, – Tomui prieštaravo komunikacijos ekspertas Liutauras Ulevičius.
Jau dabar, anot jo, beveik nereikia vertėjų, duomenų analitikų, o ateityje nereikės nei radijo, nei televizijos laidų vedėjų, žurnalistų, IT specialistų ir kitų profesijų atstovų.
Maža to, Liutauras kelia teoriją, kad žmonėms nebereikės draugų, meilės ir santykių, nes DI dėka klesti įvairaus sekso rūšys, kai gali pasirinkti su kuo, kaip, kokios plaukų spalvos nori, kokios figūros partnerio nori.
„Vyks viso mūsų gyvenimo seksualizacija“, – teigia komunikacijos ekspertas pastebintis, kad jau dabar jauni žmonės nebemoka bendrauti, o ką jau kalbėti apie romantinių santykių mezgimą.
Jam antrina garsus baleto šokėjas ir choreografas Jurijus Smoriginas.
„Dirbtinis intelektas neturi emocijos, jausmo. Žmogus turi išgyventi įsimylėjimą, išsiskyrimą, skausmą. O dabar ką – tas intelektas pirmąją poros naktį atstos?“ – stebisi choreografas.
„Manau dėl DI visuomenė bukės. Štai, mes mokėjom ir mokam žemėlapiu naudotis. O dabar to nereikia“, – piktinasi Jurijus.
Kitas laidos dalyvis pasakos apie jau kuriamą visuotiną dirbtinį intelektą, kuriam nebereikės žmogaus ir jis pats savarankiškai galės priimti sprendimus.
„Tai čia Dievą mes kuriame?“, – klausė laidos vedėjai.
„Dievą ar velnią, sunku pasakyti. Bet jis bus už mus milijoną kartų protingesnis“, – sako Varšuvos gyvybės mokslų universiteto docentas Svajūnas Plungė.
Jis priduria, kad jau dabar tam tikrose testavimo situacijose DI bando pergudrauti žmogų. Buvo atvejis, kai dirbtinis intelektas turėjo prieigą prie vienos įmonės elektroninių pašto dėžučių ir tuo pačiu jam buvo pasakyta, kad jis bus išjungtas. Tuomet DI ėmė šantažuoti jį testavusius darbuotojus, kad atskleis vieno jų tarnybinį romaną, apie kurį sužinojo perskaitęs elektroninius laiškus.
Dirbtinio intelekto video kūrėjas Tomas Sakro Jurijui Smoriginui pateikė staigmeną – vaizdo klipą, kuriame Jurijus kasa duobes ir valo tualetus Airijoje.
„Tai ne aš! Tai įrodymas, kad DI neturi kūrybinio prado. Jis nepasendino manęs taip kaip dera. Ir išvis kokią teisę jūs turite vartoti mano asmenybės statusą? Jūs negalit imti mano gyvenimo patirties ir ją panaudoti tokiems filmukams. Čia tapatybės vagystė. Jūs biezdarius! Seną pirdūną iš manęs padarėt!“, – ketvirtadienio vakarą, 20 val. LNK laidoje „Už ar prieš? į komišką vaizdelį audringai reaguos Jurijus Smoriginas.