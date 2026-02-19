Trumpametražių filmų premjeroje – ir retai viešumoje matomas S. Siparis

L. Kazbaraitės trumpametražis vaidybinis filmas „Vertinimas“ savo kelionę pradėjo ne Lietuvoje – filmo pasaulinė premjera įvyko Romoje. Kūrėjai ką tik grįžo iš Klermono-Ferano, kasmet Prancūzijoje vykstančio bene svarbiausio Europoje trumpametražių filmų festivalio ir mugės. Filmo laukia kelionė į festivalius Graikijoje ir Ispanijoje.
„Tai, apie ką pasakojame filme, vyksta ne tik Lietuvoje. Piktnaudžiavimo galia tema svarbi ir kitose Europos šalyse, žiūrovai apie tai dalijosi po filmo seansų“, – pasakojo filmo režisierė L. Kazbaraitė.
Jai pritarė ir prie filmo dirbęs jos vyras, suomių kino operatorius Jarmo Kiuru: „Festivaliuose matome, kad žiūrovai tapatinasi su filmo herojais, atpažįsta situacijas. Galios pozicijos klausimas yra aktualus ir Skandinavijos šalyse“.
„Vertinimo“ centre – aukštosios mokyklos dėstytoja, režisierė Ilona. Po studentų egzamino ji pakviesta dalyvauti vertinimo komisijos posėdyje. Komisijos narai turi pažymiu įvertinti studentų muzikinius bei teatrinius gabumus. Posėdyje Ilona supranta, kad pateko į susitikimą, kuriame niekada nebūtų norėjusi dalyvauti. Komentarai, kuriuos žarsto komisijos nariai, dėstytojai vyrai, priverčia ne tik raudonuoti, pykti, bet ir svarstyti, ar stoti į kovą prieš neliečiamus akiplėšas, ar pasinaudoti galimybe prie jų pritapti ir jiems patikti.
„Tai – pirmiausia mūsų istorija. Istorija apie mūsų santykius, mūsų institucijas, mūsų nutylėjimus. Labai tikiuosi, kad šis filmas padrąsins kalbėti garsiau ir išdrįsti paprieštarauti tiems, kurie kartoja: „Na, pas mus tiesiog taip būna, taip priimta…“, – po peržiūros kalbėjo režisierė L. Kazbaraitė, pridūrusi, kad jai įdomu tyrinėti situacijas, kurios atsiduria tarp eilučių.
„Filme norėjau parodyti tylų spaudimą, kuris dažniausiai lieka už uždarų durų. Sistemos nesugenda per naktį – jos formuojasi per tūkstančius tylių pritarimų. „Vertinimas“ kviečia kiekvieną žiūrovą pažvelgti į savo vaidmenį struktūrose, kurių dalimi jis yra“, – sakė režisierė.
Pagrindinė filmo aktorė Raminta Verseckaitė įsitikinusi, kad jos personažas filme – išsigandusi, pasimetusi, bet drąsi moteris. Tyla – jos stiprybė, tyloje ji ieško sprendimo. „Visiškai neabejoju, kad po to susirinkimo Ilona ėmėsi veiksmų“, – kalbėjo aktorė.
Veiksmų savo gyvenime imasi ir antrojo filmo „Gyvenimas yra gražus žaidimas“ herojė, buvusi „Ievos“ žurnalo leidėja, rašytoja, jogos trenerė Eva Tombak.
Penkiolikos minučių dokumentinę kelionę į Graikijos Zakinto salą kartu su Eva sukūrė kino prodiuserė, „Fralita Films“ įkūrėja Ž. Gallego. Antruoju filmo režisieriumi tapo patyręs kino operatorius R. Kurkulis.
E. Tombak transformuojančioje stovykloje ramioje Graikijos saloje derina jogą su srautiniu rašymu. Stovyklos dalyviams ji siūlo holistinį gijimo metodą, kuris puoselėja ir kūną, ir sielą.
Debiutinio filmo „Gyvenimas yra gražus žaidimas“ ašis – ne transformuojančios stovyklos egzotika ir ne gražūs atostogų kadrai. Filmo kūrėjai pasirinko stebėtojų ir klausytojų poziciją – jiems Eva kalba apie jautrumą, nežinomybę, gebėjimą priimti tai, kad atsakymus randame ne į visus savo klausimus.
Ž. Gallego ir R. Kurkulis atvirai kalba apie norą žaisti ir pabūti kitoje kūrybos pusėje. „Gana baisu premjeros vakarą turėti tokį neįprastą vaidmenį – ir saldu, ir nedrąsu, dabar suprantu, kaip jaučiasi režisieriai“, – premjeros vakarą kalbėjo Ž. Gallego.
Ji pasakojo, kad mintis kurti filmą atsirado neplanuotai, o su pagrindine heroje susitiko netikėtai. „Mane sudomino Evos gyvenimo filosofija, jos užsiėmimai, srautinio rašymo terapija, pradėjau sekti, kas vyksta jos gyvenime, pradėjau dalyvauti jos knygų pristatymuose, o tada pagalvojau, kad būtų gerai, jei dalyvautų ir filmavimo kamera. Pasiūliau temą Ryčiui, taip atsirado filmas“, – sakė debiutuojanti režisierė.
Filmas „Gyvenimas yra gražus žaidimas“ siūlo neįstrigti ten, kur vyksta nereikšmingi dalykai, geriau leistis į žaidimą ir visada prisiminti, kad sąmoningumas prasideda tada, kai suvokiame, kad mūsų gyvenimas baigsis.
„Vertinimas“ meta iššūkį kitokiam žaidimui – tam, kuris vyksta institucijose ir kolektyvuose. Taisyklių tame žaidime dažniausiai nėra, prizas už gebėjimą prisitaikyti – vieta sistemoje, o kaina, kurią tenka sumokėti – išduotos vertybės.
Kartu su režisiere L. Kazbaraite vaidybinį trumpametražį filmą „Vertinimas“ kūrė prodiuseris Alvydas Kaškonas, operatorius J. Kiuru, garso režisieriai Ignas Mateika, Martynas Miknys. Filme vaidina Raminta Verseckaitė, Saulius Siparis, Donatas Šimukauskas, Arvydas Dapšys, Vaidotas Martinaitis, Ainis Storpirštis. Prodiuserinė kompanija – „Feel Reel“. Filmo gamybą iš dalies finansavo Lietuvos kino centras, kuriant filmą taip pat pasinaudota pelno mokesčio lengvata kino gamybai.
Ž. Gallego ir R. Kurkulio dokumentinio trumpametražio filmo „Gyvenimas yra gražus žaidimas“ montažo režisierius – Linas Grubys, garso režisierius – J. Jocys, kompozitorius – T. Petrikis, prodiuserinė kompanija – „Fralita Films“.
Abu filmus bus galima pamatyti kovo mėnesį trumpametražių filmų programoje „Ieškokite moters“.