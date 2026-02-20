Atostogoms laiko neturintis Vidas Mačiulis: „Man jūra yra oranžinis mikrofonas ir laida“

Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Gyvenimas versle“ laukia jaukus ir šiltas pokalbis su neseniai 80-metį atšventusiu žurnalistu, tikra Lietuvos krepšinio legenda Vidu Mačiuliu. Visgi žinomas vyras sako verslininku savęs niekada nelaikęs, o ir savojo darbo verslu nepavadintų, kai norint paruošti televizinę laidą, kartais tenka atiduoti daugiau nei gauni grąžos atgal.
„Tie, kurie valdo televiziją, žiniasklaidą ar yra savininkai – jiems tai verslas, o mums kūrybiniams darbuotojams – tai koks čia verslas, jeigu grašiai byra. Kai kas galvoja, kad jeigu esi televizijos darbuotojas ir pasirodai ekrane – tai jau esi turtuolis, bet darant tokias laidas, kaip „Krepšinio pasaulyje“, turi pats surasti pinigėlio, kad tą laidą parengtum, kad ji būtų įdomi, kad ir operatoriai, ir režisieriai liktų patenkinti. Tai sudėtinga padaryti. Žurnalistui, kuris rašo, filmuoja, režisuoja – koks čia verslas, kai atiduodi visas savo dvasines jėgas, kai naktimis nemiegi ir galvoji ką ir kaip padaryti. Čia yra kūryba, kartais net kruvina, bet tas, kuris pabando – jis yra laimingas“, – atvirauja Vidas.
Paklaustas, kas jį motyvuoja jau daugiau nei tris dešimtmečius tęsti kuriamą laidą, žurnalistas užsimena apie netrukus pasirodysiančią biografinę knygą „Vidas Mačiulis. Kitas gyvenimas“, intriguodamas, kad galbūt būtent joje skaitytojai ras atsakymus į šį klausimą. Visgi, laida „Krepšinio pasaulyje“ jau yra įsirašiusi į Lietuvos istoriją, savais skaičiais analogų nerandant net ir pasaulio mastu.
Susiję straipsniai
„1344 laidos per 34 metus – tai yra istorija, tai yra žmonių likimai. Ilgesnių laidų Lietuvoje nėra, kažin ar Europoje, ar net Amerikoje būtų galima surasti, kad vienas ir tas pats žmogelis šitiek metų rengtų tą pačią laidą, tuo pačiu pavadinimu ir dar nesiruoštų sustoti“, – sako laidos autorius.
Visai neseniai Vasario 16-ajai skirtame šventiniame koncerte „Aš – dalis Tavęs“ ant scenos nuskambėjo ir Vido vardas. Jam buvo įteiktas Kauno miesto „Šviesi šalis“ apdovanojimas už ilgametį darbą Lietuvos krepšinio žurnalistikoje, nuoseklų krepšinio metraščio kūrimą ir istorinės atminties puoselėjimą. Vidas neslepia džiaugsmo visą gyvenimą paskyręs Kaunui ir krepšiniui, tačiau kartu prisipažįsta širdyje tebejaučiantis nuoskaudą dėl jo ir kolegų darbo Tėvynės labui įvertinimo stokos.
„Aš net patenku į Lietuvos rekordų knygą, kai 1991 m. sausio 13 dieną beveik 11 valandų neišėjau iš televizijos studijos, tačiau nei man, nei mano kitiems kolegoms, kurie dirbo tą naktį, Sausio 13-osios medalio nesuteikė. O po to pas mus atvažiuodavo iš Japonijos ar Amerikos žurnalistai ir jiems medalį įteikdavo, kad jie lankėsi, apžiūrėjo ir pasauliui skleidė, ką darėm“, – užsimena Vidas.
Paklaustas apie žmones, su kuriais per ilgus darbo metus užmezgė artimiausią ryšį, Vidas pirmiausia pamini legendinį krepšininką Valdemarą Chomičių. Pasak jo, būtent šis sportininkas visuomet išlaikė pagarbų santykį su žurnalistais ir niekada neatsisakydavo bendrauti. Visgi, pats Vidas pripažįsta, kad jo gyvenime beveik nėra laiko, kurį galėtų skirti draugiškiems susitikimams ar poilsiui. Visą save jis atiduoda darbui, todėl net ir laisvalaikis jam dažniausiai yra susijęs su krepšiniu.
„Net kai Valdemaras Chomičius važinėjo po pasaulį, kaskart grįždamas į Kauną paskambindavo man, paklausdavo, kaip gyvenu ir vienintelis, kuris pats pakviesdavo duoti interviu. Bet šiaip aš neturiu laiko. Su šeima ir artimaisiais neturim savaitgalių ar atostogų. Žmonai sakau, kad paskutinį kartą Palangoje prie jūros buvome 2016 metais. Man jūra yra oranžinis mikrofonas ir laida, aš tuo esu laimingas. Kaip šapelis toje jūroje mėtomas, bet išsilaikau ir dar išsilaikysiu, kiek Dievulis duos“, – įsitikinęs Vidas.
Antrasis laidos siužetas pakvies susipažinti su Iveta Džiuge, kurios vyras pamatęs, kad žmonos kūrybinė savirealizacija nebetelpa namuose, paragino ją pradėti vestuvių planavimo verslą. Priimti tokį sprendimą moteriai užteko vos trijų dienų, o pradėjus veiklą netruko pasipilti pirmieji klientų užsakymai, ypač iš užsieniečių, nes, kaip pati Iveta sako, ji sugeba perteikti jų kultūrą.
„Ko visada klausiu jaunųjų ir jie būna labai nustebę, kad to klausiu, tai apie ką yra jų šventė. Ar apie šeimą ir tada mes turime palikti daugiau laiko kalboms, didesnes pertraukas scenarijuje, kad jie galėtų pasivaikščioti, apsikabinti, pabendrauti. Arba galbūt ta šventė yra apie prabangą, tuomet mes turime ieškoti žymių veidų, skambių pavardžių ir parinkti nuostabų dekorą. O galbūt ta šventė yra apie gerą vakarėlį, tada užkeliam DJ ant stogo, pakabinam diskobolą ir valio“, – savo veiklos užkulisius atskleidžia Iveta.
Trečiojoje laidos dalyje – jautri, bet kiekvienam neišvengiama tema. Susidūrus su artimo žmogaus netektimi, atsisveikinimo namų darbuotojai tampa atrama artimiesiems, nes jie perima organizacinius rūpesčius, kad šeima galėtų susitelkti į ramų ir prasmingą atsisveikinimą. Būtent tokias paslaugas jau penkerius metus Kaune teikiantys atsisveikinimo namai „Rekviem“, atliepdami klientų poreikius, neseniai savo veiklą išplėtė ir Šiauliuose.
„Čia yra paskutinė velionio kelionė – vieta, kurioje su juo paskutinį kartą atsisveikinama. Visi buvo įpratę matyti tamsias, niūrias sales, o mes norėjome sukurti tokią aplinką, kur žmogus gerai jaustųsi. Todėl visos erdvės darytos, kad būtų kuo šviesesnės, o salės turėtų vitrininius langus: Kaune su vaizdu į Nerį, o Šiauliuose – į mišką. Toks konceptas nebuvo lengvas, bet ilgai stebėjome rinką ir, manau, atliepiame jos poreikius, galėdami iš klientų perimti kuo daugiau rūpesčių, kad jiems liktų tik atvykti į atsisveikinimą ir tam skirti visą dėmesį“, – verslo modeliu dalinasi vadovė Jorūnė Jurkevičienė.
Verslas – tai ne tik skaičiai ar sandoriai. Tai kasdieniai iššūkiai, laimėjimais nuspalvintos akimirkos, skambios sėkmės istorijos ir tyliai išgyventi pralaimėjimai. Verslas – tai gyvenimas, o „Gyvenimas versle“ – tai laida, kurios vedėjas Vidas Bareikis kviečia pažinti įdomiausias verslų istorijas, atskleisti jų kasdienybės užkulisius ir pasisemti įkvėpimo. Laidą žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 17:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
Vidas MačiulisAtostogoslaida
Rodyti daugiau žymių