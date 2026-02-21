Astrologė V. Budraitytė prabilo apie pasaulį ir Lietuvą supurčiusį J. Epsteino skandalą: „Tai dar tik pradžia“

LNK laidoje „Bus visko“ žinoma moteris teigs, kad dokumentų paviešinimo laikas nėra atsitiktinis, o artimiausiu metu pasaulį gali sukrėsti dar ne vienas smūgis.
„Tai dar tik pradžia, brangieji. O kas dar bus po užtemimo? Jie kažką po tuo slepia. Jie todėl ir paviešino būtent dabar“, – laidoje „Bus visko“ šeštadienį 17 val. 30 min. įsitikinusi kalbės astrologė ir pridurs, kad apie visa tai ji jau žinojo 2014-aisiais.
Apie pasaulį drebinančias aktualijas šįkart su Vaiva kalbėjomės jos namuose Vilniuje. Nors prieš kelerius metus šį būstą ji ketino parduoti, šiandien džiaugiasi sprendimu jį išsaugoti – tai vieta, į kurią visuomet gera sugrįžti iš Graikijos, kur astrologė su vyru praleidžia didžiąją metų dalį.
„Man gera, kad turiu visada kur atvažiuoti. Mano kambariai išliko, anūkų kambariai taip pat… Labai buvau dėkinga dukrai už šį sprendimą“, – šypsojosi ji.
Pastaruosius kelerius metus Vaiva gyvena tarp dviejų šalių – Lietuvos ir Graikijos. Pasak jos, abi vietos turi savitą žavesį: Lietuvoje – artimi žmonės ir šaknys, o svetur – ramybė ir naujas gyvenimo ritmas. „Su laime važiuoju į Lietuvą, su laime važiuoju į Graikiją. Ten vieni džiaugsmai, čia kiti džiaugsmai“, – sako astrologė.
Vis dėlto pastarieji metai neapsiėjo be išbandymų. Astrologė atvirai prabyla apie skaudžias netektis šeimoje ir sudėtingą laikotarpį, sutapusį su naujo projekto įgyvendinimu.
Tad kokių naujienų netrukus pažers astrologė, kaip jiems su vyru pavyko rasti savyje stiprybės išgyventi artimų žmonių netektis ir kokia daugiau nei du dešimtmečius trunkančių darnių santykių paslaptis – sužinosite laidoje „Bus visko“ jau šį šeštadienį 17 val. 30 min. per LNK.
